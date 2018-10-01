高端旅游人才短板如何补齐？

据文化和旅游部最新数据显示，2018年上半年，国民旅游消费需求旺盛，全域旅游聚焦美好生活，旅游与文化、创意、科技的融合创新备受关注，品质提升与绩效改善趋势愈发显现。国内旅游增长稳定，入境旅游市场稳中有降，出境旅游市场平稳发展，国内旅游人数28.26亿人次，比上年同期增长11.4%；入出境旅游总人数1.41亿人次，同比增长6.9%。与此同时，第一、二季度居民总体旅游意愿分别为83.0%、84.8%，分别同比增加1个百分点和3.7个百分点。

据文化和旅游部最新数据显示，2018年上半年，国民旅游消费需求旺盛，全域旅游聚焦美好生活，旅游与文化、创意、科技的融合创新备受关注，品质提升与绩效改善趋势愈发显现。国内旅游增长稳定，入境旅游市场稳中有降，出境旅游市场平稳发展，国内旅游人数28.26亿人次，比上年同期增长11.4%；入出境旅游总人数1.41亿人次，同比增长6.9%。与此同时，第一、二季度居民总体旅游意愿分别为83.0%、84.8%，分别同比增加1个百分点和3.7个百分点。

然而，在消费与投资两旺的前提下，高端旅游人才的缺乏却成了限制部分地区旅游业发展的瓶颈。旅游产业迭代升级的路上，如何补齐行业高端人才短板？

“金饭碗”企业出现用工难

招聘中高层管理精英、楼层经理、餐饮销售经理、验票员、潜水操作员、媒体专员，有些岗位还标出“急聘”……近日，记者打开前程无忧或者BOSS直聘等招聘网站，发现海南各大景区或酒店挂出各类招聘信息。

近年来，海南省旅游人数和旅游收入连续保持两位数增长，旅游产业成了海南的“金饭碗”。但随着产业规模的不断扩大，海南省旅游企业也面临人才短板问题。如何补齐人才发展短板、提升旅游产业竞争力等课题，成为拓展海南旅游业发展的关键一环。

“我们几乎天天在招聘，哪里有招聘会也积极参加。”海南分界洲旅游股份有限公司人力资源部经理陈文一句话道出了企业用工面临的问题。据他介绍，公司人员配置以旅游旺季需求为准，目前在售票员、内导、后勤等基础性人才及文案、策划等技术性人才方面均存在较大缺口。

分界洲岛距离陵水县城约18公里，对于游客来说是风景优美的景区，但对于在此工作的人来说，生活却不如城市方便。“由于区位原因，景区一般比较偏远，招聘还是有些难度的。”陈文告诉记者，在人才流失率占比高的情况下，部分景区更倾向招聘当地人或具有一定工作经验的人，以稳定人才队伍，减少人才流失情况。

海南省旅游产业的快速发展催生着人才需求。据《2017三亚市旅游人才发展白皮书》（以下简称《白皮书》）统计数据，截至2017年底，三亚旅游企业2000多家，旅游业从业人口总规模约为11万人，同比增幅约4.8%，超过三亚常住就业人口的1/5。

“近几年，海南各大景区由于区位因素、薪酬待遇、专业需求等原因出现用工难的现象。”海南省旅游景区协会秘书长苏群表示。

产业转型急需高端人才

在海南全岛建设自由贸易试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设的背景下，具有较高素质的高端专业人才或国际化人才需求也日益凸显。

海南国际旅游岛建设进入第七个年头，海南参与东盟交流合作等国际事务渐多，国际性会议在这个中国唯一热带海岛频繁举行，国际游客也接踵而至，但外语人才尤其是小语种人才的缺乏，成为这个海岛发展的瓶颈。

“旅游饭店业人才需求大，其中具有基本英语会话能力人才仅占32%，远不能满足海南旅游国际化发展需要。”海南省旅游饭店业协会副秘书长王德余介绍，旅游饭店业目前急需具备较高素质的国际化人才。

同样面临人才需求问题的，还有旅行社。“旅行社需要不断开发新产品，这就需要具有资源整合能力、能够开发特色的或者主题性的产品定制师，目前海南缺少这方面的人才。”海南康泰旅游股份有限公司人力资源高级经理黎玉琴告诉记者，随着入境游业务的不断开拓以及企业用工需求的变化，外语人才、新媒体运营等岗位仍存在人才缺口。

《白皮书》调查结果也显示，三亚高层、中层、基层旅游人才存在行业分布不均等问题。其中，三亚高层旅游人才主要集中在度假公寓、旅游交通和婚庆旅游领域，而旅游景区、旅游购物、旅游演艺、旅游酒店等领域高层旅游人才较少，基层员工占比较大，不利于行业创新转型发展。

应多措并举补齐短板

“分界洲岛给前来实习的高校学生正式员工的待遇，希望在增加他们实践经验的同时，也能够为景区补充力量。希望与各大旅游院校进行深度合作，培养旅游人才。”陈文表示。黎玉琴也有着同样的想法：“旅游精英可以到校授课、教学、实训等，提升旅游院校人才水平和专业技能，将有利于缓解未来企业人才需求。”

今年5月，海南省发布《百万人才进海南行动计划（2018-2025年）》，积极引进培养使用各类人才，其中旅游业备受关注；今年6月，海南省教育厅、省旅游委合作成立海南省旅游人才培养创新联盟，40多家高校、中职院校、旅游相关企业、行业协会等共同参与，进一步完善政府教育及行业主管部门指导、学校和企业深度合作的人才培养联盟机制。

“针对各旅游企业人才诉求，下一步，海南省旅游协会将搭建平台，加强学校之间、校企之间沟通。并通过‘走出去，引进来’，让海南旅游人才学习岛外先进旅游企业经验，也吸引更多旅游人才扎根海南。”海南省旅游协会秘书长刘金林表示。

早在2017年，原国家旅游局发布，“十三五”旅游人才发展规划纲要（以下简称“纲要”）指出，我国将通过建立分级、分类旅游人才数据库；改革人才引进机制以及健全人才流动配置机制等方式，破解人才瓶颈。按计划，到2020年，我国旅游业直接就业人数由“十二五”末的2798万人增长到3300万人，旅游人才数量由“十二五”末的670万人增长到825万人。

纲要明确，为适应旅游企业规模化、品牌化、国际化发展需要，我国将以旅游企业领军人才和职业经理人为重点，以建立现代企业制度、提升经营管理水平为核心，加快推进旅游企业经营管理人才队伍职业化、市场化、国际化。与此同时，要改革旅游人才引进使用机制，支持各地建立旅游专家顾问团队和专家库。依托旅游驻外机构拓展海外引才通道，支持院校、科研机构引进海外高端人才，鼓励建立海外人才基地，就地使用高层次人才。