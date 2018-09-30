明年起广州中考拟试点自主招生 3年后实现“全科开考”

今年是“新中考”改革的重要节点。作为试点市之一，广州将从2021年开始实施高中阶段学校考试招生制度改革。9月29日，广州市教育局发布《关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见（征求意见稿）》等4份文件（以下简称“文件”），明确2021年起中考改革政策实施新的考试制度、学生综合素质评价办法和招生录取机制。改革实施前的2019年至2020年为过渡期，过渡期政策拟总体保持稳定，但在“指标到校”比例等方面略作调整。

今年是“新中考”改革的重要节点。作为试点市之一，广州将从2021年开始实施高中阶段学校考试招生制度改革。9月29日，广州市教育局发布《关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见（征求意见稿）》等4份文件（以下简称“文件”），明确2021年起中考改革政策实施新的考试制度、学生综合素质评价办法和招生录取机制。改革实施前的2019年至2020年为过渡期，过渡期政策拟总体保持稳定，但在“指标到校”比例等方面略作调整。

过渡期政策

“指标到校”比例等略作调整

按照文件，目前的广州初二、初三学生均处于过渡期，政策与现行中考政策相比保持稳定。具体来看，中考政策保持“七个不变”。一是考试性质、考试科目与分值、结果呈现与使用均保持不变。二是初中毕业生综合表现评价的内容与结果使用保持不变。三是录取批次设置保持不变。四是“志愿优先、择优录取”的录取原则保持不变。五是普通高中学校招生范围保持不变。六是随迁子女升学政策保持不变。七是“指标到校”录取办法保持不变。

过渡期内，中考政策拟作“四项调整”，值得考生和家长关注。

变化1▶▷

考试不得使用科学计算器

文件规定，2019年起学业考试不得使用科学计算器。广州市教育局副局长华山鹰表示，此举是为进一步引导学生提高数学运算能力，加强与高中教学相衔接，促进学生综合素质提高。对此变化，学校教学和中考数学命题亦将会作相应调整。

变化2▶▷

“指标到校”分配比提至50%

文件确定，“指标到校”分配比例拟从30%提高到50%，同时将公办市示范高中纳入实施“指标到校”范畴。省、市属示范高中指标生面向全市分配，区属示范高中指标生面向全区分配。

华山鹰表示，指标到校分配的调整，将进一步扩大优质教育资源的覆盖范围，进一步促进义务教育优质均衡发展。

变化3▶▷

示范高中可试行自主招生

文件提出，经批准的示范高中可试行自主招生，且自主招生比例不超过本校招生计划的10%。广州市执信中学校长何勇表示，试行自主招生，可进一步扩大高中阶段学校招生自主权，激发学校办学活力，满足不同潜质学生的发展需要，为学生提供多样化的成长通道。

有人担心，自主招生会不会导致招录不公平？华山鹰表示，教育部门将对学校自主招生全过程各环节将进行严格监管，切实做到招生方案公开、实施过程公开、录取结果公开，提高自主招生的公信力。

变化4▶▷

特色课程班退出提前独立批

文件明确，普通高中特色课程班不再纳入提前独立招生。未来，特色办学纳入学校日常教育教学范畴，建立常规选拔和培养机制，因此拟取消特色课程班的招生政策，切实鼓励学生全面而有个性地发展。何勇表示，取消特色课程班对学校发展影响不大，未来将利用好高中自主招生政策，继续深化特色课程，同时结合高考走班探索，聚焦学生培养。

改革政策

录取计分采用“4+4”模式

2021年起，中考改革政策实施新的考试制度、学生综合素质评价办法和招生录取机制。文件明确，广州将按照《广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法》（以下简称《办法》）的要求，实行“全科开考”。同时，随迁子女入读公办普通高中的比例或将增加。

变化1▶▷

语数英满分120分，加考历史

依《办法》“除语文、数学、外语、体育与健康4门科目外，至少将道德与法治、历史、物理和化学4门作为高中阶段学校招生录取科目”精神，结合广州实际，录取计分科目拟增加历史，采用“4+4”模式，即语文、数学、英语（含英语听说）、体育与健康（含平时考核），道德与法治、历史、物理（含实验操作）、化学（含实验操作）。其中，道德与法治和历史、物理和化学笔试将实施合考不合卷。

按照文理兼顾的原则，文件对部分录取计分科目的分值进行调整，语文、数学、英语三科分值调整至各120分；体育与健康分值提高到70分。录取计分科目总分仍保持810分。道德与法治实行闭卷考试方式。

变化2▶▷

综合素质评价破除“唯分数论”

文件明确，将综合素质评价作为高中阶段学校招生录取的依据或参考。录取参考科目要在综合素质评价中予以体现，被普通高中录取的考生，录取参考科目成绩均须达到D级及以上，被示范性普通高中录取的考生，录取参考科目成绩均须达到C级及以上。同时将综合素质评价作为学校自主招生和名额分配招生的重要参考。

变化3▶▷

“指标到校”改为“名额分配”

在招生录取方面，“指标到校”名称按照省的要求修改为“名额分配”，将公办省一级普通高中纳入实施“名额分配”的范畴，其余方面基本与过渡期政策保持一致。在自主招生方面，经批准的普通高中学校均可自主招生。

变化4▶▷

提高公办普高招收随迁子女比例

在随迁子女升学政策方面，文件调整了来穗人员随迁子女报考公办普通高中的条件，由“三年合法稳定职业、三年合法稳定住所并持有《广东省居住证》、三年参加社会保险、三年初中完整学籍”，即“四个三”条件调整为“两个有”：有广州三年初中完整学籍、父母一方或其他监护人持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》。

文件还调整了公办普通高中招收符合条件的随迁子女的比例区间，由广州统一为8%的比例调整为8%—15%或8%—18％的区间，切实保障随迁子女公平享受教育权利和升学机会。

变化5▶▷

录取批次减少至4个

文件明确，中考改革后录取批次将由7个批次减少到4个批次。将中高职贯通培养五年一贯制、中高职贯通培养三二分段试点招生计划等安排在第一批次；减少普通高中的招生批次，体现了促进普职协同发展和基础教育优质均衡发展，使录取批次更加科学合理。