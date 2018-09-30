省人大常委会会议专题询问打赢脱贫攻坚战工作明年起贫困户子女就读本硕有生活补助

9月29日，省十三届人大常委会第五次会议召开联组会议，对打赢脱贫攻坚战工作情况进行专题询问，多位省人大常委会组成人员就扶贫领域存在的问题发表意见、提出询问。根据省教育厅有关负责人的应询，从明年起，我省建档立卡贫困户子女就读本科、硕士也将全部纳入生活补助范围。

脱贫攻坚战开展两年来进展如何？9月29日，省十三届人大常委会第五次会议召开联组会议，对打赢脱贫攻坚战工作情况进行专题询问，多位省人大常委会组成人员就扶贫领域存在的问题发表意见、提出询问。根据省教育厅有关负责人的应询，从明年起，我省建档立卡贫困户子女就读本科、硕士也将全部纳入生活补助范围。

根据会上审议的我省打赢脱贫攻坚战工作情况的报告：经过两年多的努力，我省累计有117万相对贫困人口达到当年脱贫标准，贫困发生率从4.54%降低至1.52%以下，全省有劳动能力的贫困户年人均可支配收入达9046元。“两不愁、三保障”的目标总体实现，我省脱贫攻坚取得了决定性进展。

在产业扶贫方面，截至今年8月底，全省2277个相对贫困村成立农民合作社5388家，参与农业产业扶贫的农业龙头企业有932个，建有农业特色产业4578个，带动在家有劳动能力相对贫困户20.9万户、人口83.3万人。

在教育扶贫方面，我省将建档立卡贫困户子女入读义务教育、高中（含中职）和大专院校学生生活补助提高到每生每年3000元、5000元和10000元，因贫困而辍学的情况得到有效改善。

全省各级党政机关、企事业单位向贫困村选派第一书记和驻村工作队，派出驻镇（街道）工作组1112个、驻村工作队1.2万个，一共派出工作队员4.4万人。

我省贫困村环境显著改善，2277个省定贫困村村道路面硬化里程2618公里，占总规模的59.5%；完成村村通自来水工程1545个，占比67.9%；电网改造完成达59%，今年底可以完成贫困村电网改造工程。

我省持续加大扶贫违纪违法惩处力度。今年1至7月，全省共摸排扶贫领域违纪违法问题线索3427条，立案1866件，结案899件，给予党纪政务处分855人，移送司法机关处理71人，曝光了一大批扶贫领域违纪违规典型案例。

对于今后的脱贫形势，省扶贫办负责人表示，从任务上看，全省剩下建档立卡相对贫困人口中，老弱病残等特殊困难群体居多，是脱贫攻坚的坚中之坚、困中之困，稳定脱贫难度大。

针对脱贫形势的新变化新要求，省委、省政府出台了《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018－2020年）》，计划到2019年底，实现每个有劳动能力有参与意愿的相对贫困户都有扶贫产业带动。

具体而言，在教育扶贫方面，将全面落实教育扶贫政策，健全覆盖各级各类教育的资助政策体系，确保贫困家庭适龄学生不因贫失学辍学；在健康扶贫方面，将贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助保障范围，尽快实现各项医疗保障政策“一站式”信息交换和即时结算；在住房安全方面，今年底基本完成相对贫困户危房改造任务。研究制定建档立卡贫困户中无房户住房补助政策。

现场焦点

▶焦点一如何解决帮扶项目准备不足？

回应：到2020年建成150个省级产业园

省人大常委会委员、农委副主任委员陈晓阳提问，一些地方产业帮扶项目准备不足、推进缓慢；一些扶贫项目资金使用效益不高，省农业厅将采取哪些具体措施解决，增强贫困人口“造血”功能？

对此，省农业厅厅长郑伟仪在应询时坦诚，当前我省产业扶贫中确实存在项目选择不精准、市场调研不充分、产销对接不顺畅、监管机制不完善等问题，影响了产业扶贫成效。接下来将集聚要素资源投入，计划到2020年建成150个省级产业园和200个以上农业特色专业镇、1000个以上专业村，基本实现市场销售主体、农业企业（合作社）、农业科技人员与扶贫产业结对全覆盖，使产业发展既带动集中在2277个村的点上30%贫困人口，也使面上70%的分散贫困人口增收，努力做到“不漏一户，不落一人”。

▶焦点二如何让贫困人员享受精细化就业服务？

回应：创建“村民车间”实施“粤菜师傅”工程

省人大常委会委员、省九三学社专职副主委黄惊雷提问，当前就业扶贫存在扶贫项目吸纳贫困就业人员不多，短期工占比高、稳定性不足等问题。省人力资源和社会保障厅如何确保有就业意愿和能力的贫困人员100%享受精细化就业服务？

对此，省人力资源和社会保障厅巡视员郑朝阳应询时透露，目前我省建档立卡贫困劳动力71.8万人，已就业57.1万人，其中转移就业15.7万人，就地就近就业41.4万人，未能就业的主要原因是帮扶措施不足、不精准。未来将通过完善政策来提高帮扶精准度，多渠道开拓就业岗位，力求人员匹配。一是创建“村民车间”，引导有需求的企业将简单生产加工、销售服务等环节延伸到乡镇、村居，下沉到村民车间。目前全省有312间村民车间，有岗位5000多个，已安排困难人员就业人员1500多名；二是开发公益性岗位，2016年至今年上半年，已通过公益性岗位安置了7616名贫困人员就业。同时采取实施省“粤菜师傅”工程，开展乡村工匠培训和评价，引领广大农村劳动者以技能致富。

▶焦点三

一些贫困户子女未领到教育补贴？

回应：推动各地建立统一的补助发放办法

省人大常委会委员、教科文卫委主任委员何丽娟提问，我省仍存在贫困家庭适龄学生失学辍学问题，还有不少贫困户子女没有领到教育补贴，考上本科的贫困户子女也没有生活费补助。省教育厅采取哪些措施解决这些问题？

对此，省教育厅厅长景李虎应询时表示，广东每年各级财政投入学生资助资金近70亿元，资助学生约330万人次。目前我省基本不存在义务教育阶段因贫辍学现象。存在休学情况的原因或是重病、传染病隔离，或是家庭原因。未来将采取送教上门、加强与家长的沟通，确保每一名义务教育学生完成学业。

对于一些贫困家庭未能领到教育补贴，景李虎表示，主要由于学生跨区流动、学籍系统与扶贫系统数据差异以及对口帮扶市或当地配套资金拨付不到位三方面原因造成。目前，学生资助标准已由流入地改为户籍地，学生家境认定将更为准确及时，学籍系统与扶贫系统数据也已成功对接，同时正在推动各市建立统一的贫困学生补助发放办法，教育补贴将尽快实现应补尽补。

景李虎还透露，从明年起，针对原来没有纳入资助体系的建档立卡贫困户子女就读本科、研究生也将全部纳入生活补助范围。

▶焦点四

如何确保每名贫困人口参加医保？

回应：建立人社民政等部门信息共享机制

省人大常委会委员、侨民宗委主任委员阎静萍提问，因病致贫、因病返贫的问题很突出，比例达到31.2%。省人力资源和社会保障厅如何确保每一名贫困人口都能参加基本医疗保险？

对此，郑朝阳应询时表示，截至9月25日，全省建档立卡贫困人口人数160.57万人，其中已参保160.55万人（城乡居民医保159.71万人、职工医保0.84万人）。对于没有纳入医保的贫困人口，主要由于数据没有对接好、掌握贫困人员的信息不够精细以及推动贫困人员参保举措不够到位等原因。今后将建立完善与扶贫办、民政、残联等部门的数据和信息共享机制，以解决贫困人员信息不规范、不同步、不准确的问题。接下来人社、民政、财政、卫计等部门将联合推动医疗救助与基本医保、大病保险“一站式”结算，切实解决贫困患者跑腿垫资问题。

▶焦点五

扶贫项目立项难、审批难？

回应：对100万元以下农村小项目简化流程

省人大常委会委员、财经委副主任委员、预算工委主任林秀玉提问，目前在扶贫项目管理上还存在立项难、审批难等问题，省发展改革委将采取哪些措施来解决这些问题？

对此，省发展改革委主任葛长伟在应询时表示，扶贫项目审批环节多、时间长、项目落地难、跟踪难问题，主要由于长期以来没有专门针对农村项目的管理办法，基本套用城市建设项目，造成环节多、流程长；其次是在项目审批过程中，基层特别是镇、村这两级对审批流程不熟悉，导致审批材料在报送环节来来回回；三是审批过程中涉及规划选址、项目用地预审、预算编制等耗时比较长。

针对这些问题，葛长伟表示，去年年底省发改委出台了《广东省支持村级组织和农民工匠承接农村小型工程项目指导意见》，对农民扶贫项目，政府性资金单项投资在100万元以下、技术要求不高的农村小型工程项目，由村级组织或者农民工匠来承接，简化招投标的流程，由村级组织自我建设、自我管理、自我监督。第二个文件是今年初出台《广东省农村项目组织管理的指导意见》，对规划设计、用地用林、资金审核、项目立项、施工图审查等各个环节进行全面梳理，着力简化审批程序，下一步将会同有关部门落实好两个文件，推动实行跨部门联合办理审批手续。