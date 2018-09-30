加强高校基层党组织建设

高校基层党建应有“高度”。要将高校基层党组织建设放在加强党对教育工作领导和贯彻党的教育方针的高度来认识。高校基层党组织建设是全面加强党对高校的领导以及改进高校思想政治工作的基础工程，是高校党的全部工作的基本依托，是提升广大师生凝聚力和向心力的重要方面，是集中党员和群众的智慧和力量，贯彻落实党的教育方针、落实立德树人根本任务的组织保证。新形势新时代，站在新的历史方位，加强高校基层党组织和党员队伍建设的战略意义日益凸显，需要以系统思维、创新思维为指导来推进。

习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话强调“全面加强党对教育工作的领导”“加强学校思想政治工作”。加强党对高校的领导和高校思想政治工作是习近平总书记关注的重点。习近平总书记曾指出“加强党对高校的领导，加强和改进高校党的建设，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。”，作为党建工作的基石，高校基层党组织必须坚实稳固，才能发挥坚强战斗堡垒的作用。

高校基层党建应有“高度”。要将高校基层党组织建设放在加强党对教育工作领导和贯彻党的教育方针的高度来认识。高校基层党组织建设是全面加强党对高校的领导以及改进高校思想政治工作的基础工程，是高校党的全部工作的基本依托，是提升广大师生凝聚力和向心力的重要方面，是集中党员和群众的智慧和力量，贯彻落实党的教育方针、落实立德树人根本任务的组织保证。新形势新时代，站在新的历史方位，加强高校基层党组织和党员队伍建设的战略意义日益凸显，需要以系统思维、创新思维为指导来推进。

高校基层党建应有“广度”。党支部是高校基层党组织建设的基础，是保障党组织面向全校师生党员以及群众服务的抓手。要坚持把党支部建在教研团队上、建在班级课堂上、建在学生社区上、建在学生社团上，确保教育教学科研推进到哪里、党支部建设就跟进到哪里、共产党员的先锋模范作用就体现在哪里。党支部尤其要注意覆盖和照亮新形势下出现的“盲区”，积极适应高校组织结构、管理模式、学科设置、办学形式的新变化和新需求，探索依托重大项目组、学科组、课题组、创新团队、科研平台、中外合作办学项目和机构、学生公寓、学生社区、社团组织等设置教师党支部或学生党支部，探索基层党建工作向最活跃、最具创新能力的组织拓展，扩大党的覆盖面。

高校基层党建应有“温度”。教师党支部和学生党支部是高校基层党组织建设的支点。高校教师党支部是教育、管理、监督和服务广大教师党员的基本单位，是党团结和联系广大教师的桥梁纽带，在教师党支部工作中，要坚持推进政治与业务的结合、融合，促进广大教师党员把践行社会主义核心价值观贯穿教育教学的全过程，处处育人、时时育人，引导学生把握好人生方向；坚持把解决实际问题、增强教师归属感获得感以及促进教师成长发展作为教师党支部工作的重要落脚点。高校学生党支部是发挥广大党员学生先锋模范作用的组织保障，是营造良好学风、班风和校风的重要依托，在学生支部工作中，要坚持面向广大党员学生和群众解决思想问题与实际问题相结合，注重人文关怀和心理疏导，在引领优良班风、校风、学风、践行社会主义核心价值观和维护学校改革发展稳定大局中发挥战斗堡垒作用；要善于运用学生互动社区、主题教育网站和“两微一端”等网络新媒体推进广大学生专业学习、志愿服务、社会实践、就业创业等方面的工作。

高校基层党建应有“效度”。要增强高校基层党组织在党员思想政治教育、管理、服务等方面工作中的针对性和实效性。首先，要选优配强支部书记，充分发挥高校党支部“领头羊”的作用。要选优配强教师党支部书记，推进教师党支部书记党务、业务“双肩挑”；要选优配强学生党支部书记，注重从优秀辅导员、骨干教师、优秀大学生党员中选拔学生党支部书记。其次，高校基层党建工作要主动适应新常态，探索基层党组织建设长效机制以及党建工作优化、创新机制，随着高等教育改革和发展进入新时代，高校基层党组织要因时而进、因势而新，广泛运用大数据、云计算等互联网技术，构建网络化、智能化、数据化、个性化的党建工作机制，增强高校基层党组织建设科学化、现代化和信息化水平。

叶茂根需深，枝荣本必固。筑牢基层党组织建设这块基石，是全面加强党对高校领导的长远之计、固本之举，必须常抓不懈，高校基层党组织建设将永远在路上。

(作者系教育部教育发展研究中心专题研究部副主任)