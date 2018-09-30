2018年9月28日下午，省教育厅召开全省教育系统纪律教育推进会，贯彻省委《2018年全省开展纪律教育学习月活动的意见》有关要求，对在全省教育系统开展纪律教育活动进行再动员再部署再推动。

南方网讯 2018年9月28日下午，省教育厅召开全省教育系统纪律教育推进会，贯彻省委《2018年全省开展纪律教育学习月活动的意见》有关要求，对在全省教育系统开展纪律教育活动进行再动员再部署再推动。省纪委监委驻省教育厅纪检监察组副组长钟成材通报了2018年以来全省教育系统违纪典型案例，分析了有关违纪行为的特点；省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎出席会议并讲话。会议由省委教育工委委员、省纪委监委驻省教育厅纪检监察组组长、省教育厅党组成员阙定胜主持。

会议指出习近平总书记关于党的政治建设的重要论述是新时代加强党的政治建设的根本遵循和行动指南，要持续推进、不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于党的政治建设的重要论述的学习贯彻；要坚持把党的政治建设作为党的根本性建设摆在首位，以政治建设统领党的各项建设；要不折不扣贯彻落实中央和省委各项决策部署，把“两个坚决维护”体现到开创广东教育改革发展新局面的具体行动和扎实成效上；要全面加强党对教育工作的领导。

会议强调要把政治纪律和政治规矩摆在首位，把党的纪律和规矩挺在前面，全面加强纪律建设和纪律教育，努力营造全省教育系统风清气正的政治生态。

会议要求全省教育系统要强化政治担当，不断压实全面从严治党主体责任；要强化党内监督，使积极开展监督、主动接受监督成为行动自觉；要坚定不移推进正风反腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。

会议强调全省教育系统要以担当检验忠诚，大力弘扬新时代共产党人的担当精神，立足岗位，拼搏进取，用忘我奋斗书写好教育“奋进之笔”。

省教育厅机关各处室、直属事业单位主要负责同志，省教育考试院领导班子成员及内设机构主要负责同志，省教育研究院领导班子成员，驻厅纪检监察组全体干部，以及广州地区高校主要负责同志150人在省教育厅主会场参加会议。全省各高校领导班子、纪委委员，以及各地市教育局领导班子成员、纪检监察组干部等4600人在各自分会场参加会议。

（来源：广东省教育厅）