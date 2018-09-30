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国庆放假前这些事得先知道！

2018-09-30 08:50 来源：南方网
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　　根据国务院办公厅发布的《关于2018年部分节假日安排的通知》，国庆节10月1日至7日放假调休，共7天。9月29日（星期六）、9月30日（星期日）上班／上学。放假前，你需要了解什么？快看看吧～

　　出行提醒

　　十一假期期间小客车高速免费

　　今年10月1日零时起，至10月7日24时结束，全国收费公路将免收小型客车通行费。普通公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准。免费车辆的范围还是7座以下（含7座）载客车辆以及允许在普通收费公路行驶的摩托车。

　　火车票购票增设提示功能

　　近期，铁路部门在12306系统增设了提示功能，在同站换乘少于10分钟、同城不同车站换乘少于40分钟时，系统会提示旅客选择购买后续列车车票。铁路部门提醒广大旅客，在购买接续换乘车票时，请充分考虑各种影响换乘时间的因素，合理规划行程。

　　教育提醒

　　严格规范中小学生竞赛活动　

　　日前，教育部办公厅印发《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，明确要求地方各级教育行政部门、各中小学校、各类教育机构不得组织承办或组织中小学生参加清单之外的冠以“全国”“国家”“大中华”等字样面向中小学生的竞赛活动，不得为违规竞赛提供场地、经费等条件，一经发现，将予以严肃处理。

第六届大中城市联合招聘高校毕业生（秋季）专场活动启动

　　日前，人社部启动第六届大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动，历时两个月。高校毕业生可登录中国国家人才网（www.newjobs.com.cn）“高校生精准招聘平台”，或关注“高校毕业生精准招聘服务微信”公众号，查询活动安排、招聘信息。

　　安全提醒

 

编辑： 柯丹洁

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