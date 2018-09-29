国内首部《东盟文化发展报告》出版发行

9月28日下午，国内首部《东盟文化发展报告（2018）》在广东外语外贸大学国际会议厅举行发布会，来自校内外各界专家参与此次盛会。该书由社会科学文献出版社以蓝皮书的形式出版发行，同时是广东外语外贸大学积极响应“21世纪海上丝绸之路”建设的又一可喜成果。

9月28日下午，国内首部《东盟文化发展报告（2018）》在广东外语外贸大学国际会议厅举行发布会，来自校内外各界专家参与此次盛会。该书由社会科学文献出版社以蓝皮书的形式出版发行，同时是广东外语外贸大学积极响应“21世纪海上丝绸之路”建设的又一可喜成果。

该书在“一带一路”倡议提出5周年之际出版发行，具有重要的人文和现实意义。广东外语外贸大学副校长阳爱民教授在蓝皮书发布会上说道。

作为国内第一本公开出版发行的《东盟文化发展报告》，内容主要涉及东盟各国的年度文化发展报告以及文化遗产专题报告，对促进中国和东盟之间的文化交流具有重要的参考价值。该书主编之一，我国前驻越南和柬埔寨大使胡乾文先生说道。

近年来，广东外语外贸大学在积极推进智库成果出版方面，成绩突出。社会科学文献出版社有胸怀，也有责任为中国高校年轻的科研团队发出中国声音，为促进中国与东盟人文交流贡献一份力，社会科学文献出版社周丽副总编辑说道。

教育部国别和区域研究工作秘书处负责人、北京语言大学国别和区域研究院院长、博士生导师罗林教授指出, 《东盟文化发展报告》入选社会科学文献出版社学术品牌——蓝皮书系列，说明了该书科研团队的实力，也再次说明外语专业科研团队完全可以独立从事国别和区域研究，而且还可以做得有声有色。

2013年10月，习近平总书记访问了印度尼西亚时，提出了与东盟国家共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议。倡议提出5年来，中国与东盟国家的文化交流日趋频繁，层次不断攀高，说明“一带一路”倡议为中国与东盟的文化交流注入了新的动力。这种动力的是建立在相互尊重的基础之上的，因此逐渐获得了理解和参与。2013年，习近平总书记在印度尼西亚提出与东盟国家共建“21世纪海上丝绸之路”倡议时，就明确未来几年共建“21世纪海上丝绸之路”中国将努力做好的工作。习近平提出了“五个坚持”：坚持讲信修睦，坚持合作共赢，坚持守望相助，坚持心心相印，坚持开放包容。在坚持“开放包容”时，习近平强调强调，“海纳百川，有容乃大。”在漫长的历史进程中，中国和东盟国家人民创造了丰富多彩，享誉世界的辉煌文明。这里是充满多样性的区域，各种文明在相互影响中融合演进，为中国和东盟国家人民相互学习、相互借鉴、相互促进提供了重要文化基础。这是这一动力的内涵所在。这同时也是我们编撰《东盟文化发展报告》的动力之一。该书主编之一广东外语外贸大学东方语言文化学院刘志强教授说道。

暨南大学东南亚研究所张明亮和代帆教授均认为，广州作为两千多年来从未中断通商的港口，与东南亚国家之间的经贸、文化往来早已为史书记载。多年来，广东一直是东盟与中国的最大贸易省份。无论从历史、现实还是地缘来看，广东在推动中国与东盟人文交流中，都具有不可替代的地位。广东外语外贸大学东方语言文化学院拥有全部东盟国家语种专业及通晓东盟语言文化的教师和科研队伍，《东盟文化发展报告》由广东外语外贸大学编撰，具有天时、地利、人和的优势。

据悉，广东外语外贸大学每年都将推出《东盟文化发展报告》，旨在增进中国与东盟各国的文化交流，促进民心相通。