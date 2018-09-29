“乡村发展新动能——以产业兴旺引领乡村振兴”学术圆桌会议在暨大举办

9月28日上午，以“乡村发展新动能——以产业兴旺引领乡村振兴”为主题的第31期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。该次圆桌会议由广州市社科联、暨南大学、南方日报社联合主办，华南农业大学经济管理学院、广州市舆情大数据研究中心、《城市观察》杂志社承办。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/骆语诗）9月28日上午，以“乡村发展新动能——以产业兴旺引领乡村振兴”为主题的第31期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。该次圆桌会议由广州市社科联、暨南大学、南方日报社联合主办，华南农业大学经济管理学院、广州市舆情大数据研究中心、《城市观察》杂志社承办。

图为第31期“广州新观察”圆桌会议嘉宾 摄影：谢海南

学术会议由广州市社科联副主席谭晓红主持，来自政府、学界以及业界的六位演讲嘉宾从各自的行业和经历出发提出了自己对于主题的思考。暨南大学新闻与传播学院、华南农业大学经济管理学院等院校三十余名研究生旁听了会议。

广东省委农村工作办公室副主任刘洪盛作为第一位演讲的嘉宾以“对推动广东乡村产业发展的若干思考”为题分享了自己的观点。

原中国社会科学院农村发展研究所所长、教授李周从国家层面为大家分析了发展现代农业的机遇、挑战与我国发展现代农业的路径，并提出了促进现代农业发展的建议。

华南农业大学经济管理学院院长、博导万俊毅则把关注点落在了小农经济上，试图探讨优化小农户与现代农业有机衔接的经营体系。他提出，小农户与现代农业发展的有机衔接应该从适度规模农业加小农户经营的分散农业，实现土地经营规模化与专业服务规模化，整合农业产业链，重视生产标准与冷链配送的“前后一公里”，完善利益联结机制，创新支农体制机制等几个方面进行。

广东农科院农业经济与农村发展研究所副所长、研究员万忠较为深入地研究了科技因素在乡村振兴背景下支撑产业兴旺中的作用。他表示产业兴旺具有十分重要的意义，它是党的基本路线的直接要求，是国家发展全局的重大要求，也是农民的迫切要求。

广州市社科院经济研究所所长、研究员郭艳华就广州实施乡村振兴战略的思路与建议分享了她的研究成果。她提出了深化农村综合改革、激发农村发展活力，加强农村土地管理、释放土地资源红利，促进农业适度规模经营等建议。

广东广垦畜牧集团股份有限公司党委副书记、总经理曾征民则以养殖小区为例分析了乡村畜牧养殖业的振兴之路。他建议集团应优化资金配套，加大金融支持力度，落实用地保障，统筹环保设施建设服务。

谭晓红副主席在会议最后表示以产业兴旺促进乡村经济、政治、文化、生态等全面振兴对于推动广州市乡村振兴具有重要的意义。各位专家从不同侧面、不同角度进行的深入研讨能够为加快推进农村农业现代化，努力在全省乡村振兴中当好示范和表率，走出一条具有广州特色的超大城市乡村振兴之路提供有益的探索和新的启迪。