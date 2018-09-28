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2018年大学生微创营在广州举办

2018-09-28 11:13 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯　9月26日～27日，2018年大学生微创业行动华南区微创营在暨南大学举办。来自华南理工大学、广州中医药大学等14所高校的20支创业团队参加了此次微创营。经过激烈角逐，“基于VR&AR关键技术的游戏化学习平台”获得金奖，“HEMC校园文化产品”、“虹彩艺术全科美术特色教育中心”、“星星之伙”分别获得银奖，“学果果O2O在线教育平台项目”、“青少年田径培训及田径赛事运营”等4个项目获得铜奖。

　　项目路演是创业的试金石。微创营活动以营带赛，9月27日下午，20个经过商业模式梳理、指导优化、风投专题培训的项目进行了项目路演与展示，并与现场评审互动。此次微创营金奖项目直接晋级2018年大学生微创业行动总决赛，并受邀参加成果发布会，银奖、铜奖项目将在全国微创业项目评选中享受加权奖励。

　　本次微创营由KAB全国推广办公室、广发证券社会公益基金会、暨南大学经济学院主办，广发证券股份有限公司、中国青年报社、广发乾和投资有限公司、广发证券投资者教育基地提供支持。营员们在破冰活动中建立友谊，用商业画布梳理创业想法，通过创业大咖的演讲感受创业精神，在路演中与投资人一起打磨项目。

　　暨南大学经济学院党委副书记王玉娟表示，结合自身发展与战略，暨大形成了以三创教育为基础，以创业精神激发和引导未来创业行动为目标的创业教育体系，使创意、创新、创业教育覆盖全校。

　　中国青年报社副总编辑翁翔介绍，截至目前，KAB项目已覆盖1710多所学校，累计培养KAB师资11000多人，并在360多家高校设立了大学生KAB创业俱乐部。

　　据了解，微创营活动是今年大学生微创业行动的一大特色，主办方不仅为创业者提供了一个展示交流的平台，还帮助他们梳理和优化项目，对接投融资，引导他们迈好创新创业的第一步。此次微创营是今年第三场，之后主办方将在杭州举办华东区微创营。

　　据介绍，今年活动主办方还将拿出100万元资助50个优秀微创业项目。目前，大学生微创业项目征集正在进行中。

编辑： 柯丹洁

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