合景泰富集团捐赠暨大2000万！打造“名校名企”合作典范

9月27日上午，“暨南大学-合景泰富集团战略合作签约暨捐赠仪式”在暨南大学举行。合景泰富集团主席、暨南大学校董孔健岷先生代表合景泰富集团，向暨大捐赠2000万元支持暨南大学建设与发展。

9月27日上午，“暨南大学-合景泰富集团战略合作签约暨捐赠仪式”在暨南大学举行。合景泰富集团主席、暨南大学校董孔健岷先生代表合景泰富集团，向暨大捐赠2000万元支持暨南大学建设与发展。

在捐赠仪式上，宋献中校长与孔健岷校董就暨南大学与合景泰富集团开展“名校名企”，打造产学研合作典范签署战略协议。未来，双方将以“侨”为特色，通过资源共享、优势互补，在学前教育、基础教育、高等教育、产学研、培训推广、医疗健康科研等方面开展深入合作。

林如鹏代表暨南大学接受孔健岷先生的捐赠支票，并向孔健岷颁发捐赠证书和纪念品。同时，举行了“健岷楼”的揭牌仪式。林如鹏介绍，“健岷楼”科研实验大楼设有国家级、省级实验室及工程中心，是暨南大学建设世界一流大学，一流学科的重要实验场所。

据了解，孔健岷校董是89届计算机专业的杰出校友，此前已为学校捐资1000万元，本次再度慨捐人民币2000万元，支持学校建设与发展。

暨南大学党委书记林如鹏教授代表学校对孔健岷先生及其领导的合景泰富集团表示衷心的感谢。他说，合景泰富集团作为国内优秀的企业，积极支持祖国慈善公益事业，在教育、扶贫、抗灾救援、市政基础建设等公益领域做出了巨大贡献。

本次战略合作协议的签署及“健岷楼”的顺利揭幕，标志着合景泰富集团与暨南大学教育理念上的契合，开启了双方友谊与合作的新篇章，以期最大程度的满足大湾区经济及教育的发展需求，助推双方事业迈上新高度。