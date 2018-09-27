广东海洋大学寸金学院2018级迎新工作顺利完成

“广东海洋大学寸金学院，我来了。”来自18级一位新生满脸笑容地展示着自己手中的录取通知书。9月20日是广东海洋大学寸金学院18级新生报到的日子，在该学院各部门的周密部署与安排下，广东海洋大学寸金学院顺利迎来了5500名新生，他们一同启航，圆梦大学。

“广东海洋大学寸金学院，我来了。”来自18级一位新生满脸笑容地展示着自己手中的录取通知书。9月20日是广东海洋大学寸金学院18级新生报到的日子，在该学院各部门的周密部署与安排下，广东海洋大学寸金学院顺利迎来了5500名新生，他们一同启航，圆梦大学。

美丽的校园迎接新同学的到来

为做好迎新各项工作，在广东海洋大学寸金学院领导的统一领导和组织下，各系部积极响应，从迎新场地布置、接待工作、后勤保障工作、安全保卫工作，再到宣传工作等方面都做了周密部署，确保了此次迎新工作的顺利进行。迎新期间，该学院领导深入迎新现场，巡视各系报到处和相关接待服务点，详细了解和询问了新生报到情况，与新生及家长进行了亲切交谈，并为新生送上生日蛋糕。

海大寸金学院领导一行走访迎新现场

何春林院长与谭树明书记为当天生日的新生送上蛋糕

广东海洋大学寸金学院今年在麻章校区及新湖校区均设置了注册迎新点，校内接待组、财务收费组、综合服务组、校内引导组、教学教务咨询组、资助政策咨询组、校外接待组、后勤服务组、安全保卫组、医疗服务组、招生工作咨询组等各司其职、齐心协力，共同做好迎新工作。

志愿者帮助新生及家长搬运行李

为方便学生到校及行李搬运，广东海洋大学寸金学院在高铁站、火车站、汽车站、设立接待处，开通了新生入学专用大巴，专车接运新生和家长。在广大志愿者同学的参与下，广东海洋大学寸金学院组织了一批热心的志愿者服务团队，为前来报到的新生和陪同的家长提供了贴心的服务。高铁站、火车站、汽车站、学校每个角落都随处可见他们的身影，他们迎接着一批又一批新同学，接过新生们手中沉重的行李，带领新同学进行手续办理，给新同学们带去温暖和关怀。各迎新岗位人员不辞辛苦，耐心服务。

在迎新现场，广东海洋大学寸金学院统一制作迎新展板，报到咨询处、缴费处、材料受理处、现场标志醒目，各系部精心布置，迎新方式新颖别致，活动秩序井然。广东海洋大学寸金学院采用超融合校园APP推出的“一站式迎新体验”，新生进行线上缴费及报到，简化了入学手续，让新生报到程序更加高效、便捷。除此之外，该学院为了帮助家庭经济困难的新生特设“绿色通道”，让每一位经济困难的新生无忧入学，帮助他们顺利开启校园生活。

在今年迎新期间，广东海洋大学寸金学院官方微博、微信等平台及时发布新生注册流程、车船路线指引、迎新各接待点安排等通知类内容，整理发布“入学攻略”、“校园明信片”、“社团介绍”等学习生活贴士类内容，直播迎新现场情况，及时发布资讯，服务新生与家长。

20日下午，迎新工作在广东海洋大学寸金学院领导的关心、各部门周密安排下圆满结束，各班级即将召开主题班会、参观校园等活动。之后，广东海洋大学寸金学院还将陆续组织新生开展新生入学教育等一系列活动，帮助新生尽快适应大学生活，以最好的姿态迎接大学的崭新篇章。