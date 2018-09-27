科普、分享、参与 专家解析青少年网络需求三阶段

现代人同网络的关系是什么样的？一方面离不开，一方面却想要摆脱。中国青少年宫协会儿童媒介素养教育研究中心主任张海波认为，这和亲子关系是一样的。“在孩子小的时候，不少家长总会向我们反映，孩子独立性不强，总是黏着父母，不少父母想要从中逃离出来，享受自由的空气。”

现代人同网络的关系是什么样的？一方面离不开，一方面却想要摆脱。中国青少年宫协会儿童媒介素养教育研究中心主任张海波认为，这和亲子关系是一样的。“在孩子小的时候，不少家长总会向我们反映，孩子独立性不强，总是黏着父母，不少父母想要从中逃离出来，享受自由的空气。”

然而，等到孩子成长为小少年，家长们反映最多的问题就变成了“手机争夺战”：“如何停掉孩子的社交软件，如何让孩子从虚拟世界回到真实的家庭生活？”

这180度的翻转很说明问题，当网络依赖的门槛越来越低龄化，在这其中，家长和学校能做些什么？张海波向记者讲述了他的故事。

第一阶段：科普

“我们的工作是2006年开始的，分为三个阶段。刚开始，我们主要在少年宫为孩子普及网络知识、科技产品。那个时候，网络的普及率还不太高，很多孩子对新事物很好奇，这是第一个阶段。2012年，似乎是一个分界线，微信等社交媒体纷纷出现，之后的直播、短视频等产品出炉，让互联网的热度越来越高，家长们的需求开始变得不同，他们希望我们在少年宫多开一些家长课堂，多做一些家长讲座，分析他们的亲子关系，也帮助他们了解孩子对互联网的真正需求。”张海波说。

这是因为家长们忽然发现，自己对孩子的网络爱好一无所知。孩子拿起手机就会显得很开心，但是家长们不知道他们为什么开心。“有的家长告诉我们，他们曾偷偷翻阅过孩子的聊天记录，却发现里面充满莫名其妙的缩写文字，看都看不懂。”张海波说。

第二阶段：分享

于是，张海波随之把讲座、课堂的年龄阶段放得更低。“不能等出了问题再去教育，我经常在少年宫看到这样的情景：一到中午吃饭的时候，家长和孩子每人抱着一个手机，相对无声、各看各的，这不是正常的亲子关系。”

“我们进入小学，在假期安全周的时候，向同学们介绍网络安全知识，并且和家长、孩子一起通过开沙龙、座谈会等形式，让双方签‘约定书’。一方面是家长与孩子的约定，希望孩子每天玩手机有节制，不要超过约好的时间；另一方面是孩子与家长的约定，希望他们想和家长说话的时候，家长也能第一时间放下手机，仔细倾听。在一次沙龙上，一个五年级的孩子发言说，自己的妈妈看他写作业的时候会打游戏，还放出声音，这让写作业的他心里痒痒的。他说完后，所有的家长都陷入沉默。”张海波说。

于是，他们鼓励家长成为“三好家长”，“好关系、好方法、好榜样”。“和孩子建立平等的亲子关系，用倾听的方法解决争端，首先从自己做起，有节制地使用手机等电子产品，做孩子的好榜样。”

在这个阶段，他们一步步把工作下移，一直移到幼儿园的小朋友当中。因为他们发现，很多孩子小学阶段就已经“很会玩手机游戏了”。“小学三年级开始，学校会给孩子们开信息技术课，也就是电脑课。我们在调查中发现，孩子们在评选自己最讨厌的课程时，这门课排名靠前。这是因为孩子们早就进入了深度应用电脑的阶段，老师们却还在讲如何开关机、使用Word软件、做PPT。于是，我们进入幼儿园，和幼儿园的小朋友一起画‘约定书’唱‘约定歌’，让家庭教育成为第一道防线。”张海波说。

第三阶段：参与

可是很快，张海波团队再次发现，工作进入了新的瓶颈。因为他们总是在被动地应对网络带来的新情况、新问题，在这场战役中依然无法占据主动。同时，这一代孩子渐渐和家长产生“数字化代沟”。《中国儿童的数字化成长及网络素养状况研究报告（2016—2017）》显示，14岁是一个“分水岭”，14岁孩子家长中有63%的人表示，在网络方面，孩子懂的比自己多。

于是，第三个阶段，张海波团队想到让孩子自己参与，让孩子们给政府、企业及家长提建议，平等对话。“我们开始在小学招募小小讲师团、小小调研员，让小朋友们自己反思与网络的关系，自己合理安排时间。孩子们提出，玩游戏一定会影响学习、生活吗？我们要学会的是合理控制时间，而不是彻底放弃网络。有一个小学五年级的孩子，打某个网游的级别非常高，还是游戏主播，他在成为我们的小小调研员之后发现，游戏主播这个行业，并不是只会打游戏就可以的，同样需要合理安排时间，更需要有多方面的知识做储备，于是这个孩子不仅现在自己不沉迷游戏，还带动了身边的小伙伴一起，大家要做游戏的主人。”张海波说。

在主动调研之后，孩子们得出一些结论很有意思，比如，他们选出了最讨厌家长说教的语言：好好学习、别人家某某如何优秀，这两类话名列前茅，这个结果让很多家长陷入沉思。“今年暑假，我们还组织了第一节儿童互联网大会，让孩子们通过参与的形式，告诉我们真正的需求。”

张海波认为，今天的孩子，是在数字化下成长的一代。“随着社会环境的变化，我们的引导也发生了一些变化，这就是我们的故事。”