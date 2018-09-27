南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

让体育运动成为大学生活标配

2018-09-27 08:23 来源：广州日报 谭敏
字号减小 字号增大

　　近日，浙江大学对2018级起的本科生体育课程教学实行改革。除了将原来每学期36课时的体育课提升至54课时，还将每天下午的“第十节课”，统一安排为体育活动时间。浙大还自行研发了一款跑步软件“体艺APP”，用于学生锻炼时记录打卡。

　　体育运动不仅仅可以强身健体，还可以培养人拼搏奋进的精神和积极向上的品格。养成运动的好习惯，让人终生受益。大学阶段是一个人一生中最宝贵的时光，应当是朝气蓬勃，奋进有为的。可是，不少大学生因为熬夜晚起等不健康的生活习惯和不爱参加体育锻炼，大学生体质普遍下降，已成为健康中国的短板。

　　据《中国学生体质监测发展历程》显示，近十年来大学生体质呈下降趋势。为了将大学生“赶出”被窝，“赶出”宿舍，让他们养成健康的生活习惯和运动习惯，许多高校都想了不少办法。清华大学要求学生参加跑步锻炼，并且要“刷脸”3次完成打卡；武汉大学、 浙江大学开发了专门用于跑步打卡的APP；中山大学每年给每个同学的校园卡充值500元运动专款……这些措施在一定程度上对提升学生身体素质有帮助。

　　要让学生们养成爱运动的良好习惯必须是发自内心的强烈需求。虽然，目前多数学校还是从强制性的考核入手，来增加学生们的锻炼时间，但是，从强制运动入手，却可以在短期里收到效果，再通过学校体育运动氛围的培养，有助于让学生们循序渐进养成自主锻炼的良好习惯。值得一提的是，浙江大学的体育教改的一大亮点是开设8个以上运动俱乐部和30个以上专项课程，并要求每位学生每学期都能参加一项校内体育竞赛。既有强制性的运动要求，又有人性化的兴趣选择。通过软硬结合，充分调动学生的运动积极性，最终都是为了让运动成为学生们学习生活的一部分，帮助他们养成运动的习惯。

　　还需要引起注意的是，许多大学生没有运动的习惯，与从小到大在应试教育的大环境下，体育课都不太受重视有很大关系。提升学生体质事关国民素质，是一个长期而系统的工程，还需要体制发力，抓早抓小。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第289期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235