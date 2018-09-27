让体育运动成为大学生活标配

近日，浙江大学对2018级起的本科生体育课程教学实行改革。除了将原来每学期36课时的体育课提升至54课时，还将每天下午的“第十节课”，统一安排为体育活动时间。浙大还自行研发了一款跑步软件“体艺APP”，用于学生锻炼时记录打卡。

近日，浙江大学对2018级起的本科生体育课程教学实行改革。除了将原来每学期36课时的体育课提升至54课时，还将每天下午的“第十节课”，统一安排为体育活动时间。浙大还自行研发了一款跑步软件“体艺APP”，用于学生锻炼时记录打卡。

体育运动不仅仅可以强身健体，还可以培养人拼搏奋进的精神和积极向上的品格。养成运动的好习惯，让人终生受益。大学阶段是一个人一生中最宝贵的时光，应当是朝气蓬勃，奋进有为的。可是，不少大学生因为熬夜晚起等不健康的生活习惯和不爱参加体育锻炼，大学生体质普遍下降，已成为健康中国的短板。

据《中国学生体质监测发展历程》显示，近十年来大学生体质呈下降趋势。为了将大学生“赶出”被窝，“赶出”宿舍，让他们养成健康的生活习惯和运动习惯，许多高校都想了不少办法。清华大学要求学生参加跑步锻炼，并且要“刷脸”3次完成打卡；武汉大学、 浙江大学开发了专门用于跑步打卡的APP；中山大学每年给每个同学的校园卡充值500元运动专款……这些措施在一定程度上对提升学生身体素质有帮助。

要让学生们养成爱运动的良好习惯必须是发自内心的强烈需求。虽然，目前多数学校还是从强制性的考核入手，来增加学生们的锻炼时间，但是，从强制运动入手，却可以在短期里收到效果，再通过学校体育运动氛围的培养，有助于让学生们循序渐进养成自主锻炼的良好习惯。值得一提的是，浙江大学的体育教改的一大亮点是开设8个以上运动俱乐部和30个以上专项课程，并要求每位学生每学期都能参加一项校内体育竞赛。既有强制性的运动要求，又有人性化的兴趣选择。通过软硬结合，充分调动学生的运动积极性，最终都是为了让运动成为学生们学习生活的一部分，帮助他们养成运动的习惯。

还需要引起注意的是，许多大学生没有运动的习惯，与从小到大在应试教育的大环境下，体育课都不太受重视有很大关系。提升学生体质事关国民素质，是一个长期而系统的工程，还需要体制发力，抓早抓小。