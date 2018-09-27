四类国际课程 哪个更适合你

目前广州很多高中学校都设有国际班，这些国际班所开设的国际课程更是名目繁多，主流的包括IB、AP、A-level等课程，最近更有中学开设了对国内家长来说相当陌生的AP顶石课程……这些课程究竟有什么区别？学生和家长该如何选择？

目前广州很多高中学校都设有国际班，这些国际班所开设的国际课程更是名目繁多，主流的包括IB、AP、A-level等课程，最近更有中学开设了对国内家长来说相当陌生的AP顶石课程……这些课程究竟有什么区别？学生和家长该如何选择？

留学专家建议，上述课程体系虽然各有不同，但重点都是培养学生未来的核心竞争力。家长选择国际班时，与其把重点放在课程种类的选择上，不如着重考察师资水平、服务与管理质量、学习风气及出国留学申请能力等办学质量因素。

IB课程

国际课程里难度最大

IB课程是国际课程里的“高富帅”，最早是为外交官子女设计的课程，难度也最大。我们通常所说的IB，主要指IB高中文凭课程（IBDP），针对16~19岁的高中生，学制为两年。此外，IBO文凭组织设置的还有IB小学课程（PYP，学制5年）和IB中学课程（MYP，学制5年）。

在所有IBDP文凭项目，学生必须在规定的六个学科组中每组选一门课程进行学习，其中三个高等级、三个初等级，每门科目的最高分数为7分，再加上拓展论文（EE）和知识论文（TOK）的3分，IBDP的总分数为45分。

学习IBDP课程的学生不仅要学习文科、理科，甚至艺术的专业课都要学，还要有大量的时间去完成各种论文和参加社会活动，所以IB对学生的学习能力要求非常高。要注意的是，并不是每个学生都能够参加IB文凭的考试，学校会根据学生的学习情况建议学生选择证书（Certificate）考试或者是文凭考试（Diploma），毕竟IB课程的淘汰率是很高的。

开设学校：碧桂园IB国际学校等。

适合群体：IB课程偏重精英教育，申请的大学也较好，对学生的逻辑思维能力要求较高，并不适合每一个学生就读。该课程适合优秀并善于管理利用时间的学生，以及英语能力较高的学生。

A-Level课程

英国大学入学考试课程

英国高中课程（General Certificate of Education Advanced Level）简称A-Level课程，它是英国的普通中等教育证书考试高级水平课程，是英国的全民课程体系，也是英国学生的大学入学考试课程。

A-Level是两年学制，第一年称为AS水准，学生通常选择自己最擅长且最有兴趣的3~4门课，通过考试后获得AS证书。第二年称为A2水准，学生可选择AS水准中优秀的3门课继续学习，通过考试后获得A-Level证书。A-Level最大的特点是学生可以根据自己的情况自由选课，该课程包含70多门课供学生选择，学生一般选择3~4门课程，像中国学生大多数会选理科的科目，因为这是中国学生比较擅长的科目。

开设学校：华南师范大学国际预科中心等。

适合群体：主要招收高一或高二在读优秀生。虽然全球很多国家的大学都认可A-Level成绩，但是最适合目标大学为英联邦国家或英国的同学。

AP课程

美国大学先修课程

AP课程在美国被称为“大学先修课程”，最初是为美国学有余力的高中生设置的，在大学可以转学分，所以AP的理论知识难度相对较大，相当于美国大一期末考试。AP有20多个专业和30多门课程，学生可以选择自己喜欢的课程考试。

要了解什么是正规的AP课程，首先要查看学校有没有美国大学理事会发放的注册代码；第二，学校开设每门AP课程都是经过美国大学理事会审核的，会有相关的证书，学生可上美国大学理事会网站查询。

开设学校：华师附中国际部、华美英语实验学校、广州外国语学校等。

适合群体：计划申请去美国留学的学有余力、成绩优秀的学生。

AP顶石课程

美顶尖大学敲门砖

最近，广州有中学开设了AP顶石课程（AP Capstone），究竟AP顶石课程与AP考试有什么不同？

AP顶石课程与AP考试一样都是由美国大学理事会推出的。据了解，AP顶石课程是高中阶段为期两年的研究性课程，重点培养学生的逻辑能力、批判性思维能力、小组合作能力、论证能力和学术研究能力，从而为学生顺利完成大学学业并培养学生的终身学习能力做好核心准备。2018年秋季以前中国有六所招收外籍学生的学校开设了AP顶石课程体系，从2018年秋季开始，那些接受了美国大学理事会培训的针对中国学生招生的国际学校开始推出该课程体系。

AP顶石课程体系除了既有的AP科目，还增加了两门基础课程——AP研讨课程（AP Seminar）和AP研究课程（AP Research）。该课程分两年完成，第一年是AP Seminar，通常在10或11年级开设，旨在通过探究由学生和老师选择的两到四个相关课题，以此培养学生的分析和调查能力。课程主要构成包括小组项目和报告、个人研究、论文和报告、期末考试。通过评估，最终给出1~5分的分数。

学生在完成AP Seminar之后，才可以进行第二年的AP Research。AP Research允许学生根据个人兴趣设计、计划、实施一个为期一年的研究性调查，并通过作品集纪录展示他们的研究过程，以此来获知学生将学术性解读应用于现实世界中的问题和事务的能力。AP Research没有期末考试，通过一篇四五千字的学术论文和一次陈述答辩进行评估，最终给出1~5分的分数。

在AP Seminar和AP Research中获得3分及以上分数的学生，将会获得AP Seminar和AP Research证书。

开设学校：广州育才实验香江国际高中。

适合群体：获得AP顶石课程文凭，对申请美国顶尖大学非常有含金量。

专家提醒

报读要三思：难度大 费用高

千万不要以为读国际课程比读国内普通高中轻松，其实，接受中西融合教育的国际班学生比国内普通班的学生负担更重。他们不仅学习成绩要过关，国外名校还很看重学生的社会经历，社会实践、个人兴趣爱好等都不能丢。有中学老师提醒学生，上国际班走出国留学之路，不一定能成为逃避高考的捷径，并不是所有人都适合读的。

国际课程比较适合日后打算留学，但目前语言基础较弱，或者对海外学习生活没信心、想先体验判断自己是否适合留学的学生报读。此外，家庭经济实力也是要考虑的，每年动辄十几万元的学费，以及出国留学的后续费用，都是一笔很大的开支，虽然有些学校有奖学金，但并非很容易获得，如果未来没经济能力支付学费以及留学费用，要慎重考虑。

另外，想就读国际课程的学生、家长要提前做好心理准备，孩子以后有可能不再参加国内高考，因为有些学校已不再注册中国学籍。是否保留中国学籍，在入学申请时要向学校问清楚。即便有的学校为学生注册学籍，但经过3年高中的国际课程教育，学生恐怕难以适应国内高考的选拔要求。