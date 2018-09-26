工科生开学典礼上用文言文发言 写千字《与诸新生书》

“敬劝诸公勤勉克己，明职辨司，厚德重教，博学笃行……”近日，在安徽师范大学物电学院的新生开学典礼上，一篇长达千余字的文言文《与诸新生书》发言稿获得了师生们的称赞。原来，该学院电子信息工程专业大二学生袁瑾作为老生代表，用文言文写出了一篇发言稿，并在开学典礼上面向500多名新生发言。

“敬劝诸公勤勉克己，明职辨司，厚德重教，博学笃行……”近日，在安徽师范大学物电学院的新生开学典礼上，一篇长达千余字的文言文《与诸新生书》发言稿获得了师生们的称赞。原来，该学院电子信息工程专业大二学生袁瑾作为老生代表，用文言文写出了一篇发言稿，并在开学典礼上面向500多名新生发言。

9月19日下午16：00，在该校理化大楼报告厅，物电学院2018级新生开学典礼暨师生见面会隆重举办。典礼过程中，2017级学生代表袁瑾以一篇骈散结合的《与诸新生书》文言文讲稿引起了现场师生一片叫好。

记者了解到，袁瑾平日酷爱文言写作，曾在今年暑期社会实践期间以一篇《躬耕记》的文言文“三下乡”实践感悟而迅速走红网络。

此次，他再度拾笔，为物电学子写下“当延扬校风，践行校训，厚德以修身，重教以立命，博学而积治国之才，笃行而负兴国之任”的美好愿景，与师生共勉。

记者联系到《与诸新生书》作者袁瑾，他表示自己是在开学第二天接到这个“任务”，当时学院正在筹备新生开学典礼，院领导建议袁瑾用文言文写一篇发言稿，介绍学校学院的办学情况、学院的教师队伍情况、专业特色、专业实际以及大学生文明礼仪等。

“小困难确实有，因为我的眼界和格局没有达到老师们的要求，所以文章中缺了很多东西，后来老师们一一指出来，我又进行了修改。”从袁瑾开学第二天到新生开学典礼前两天，他用两天时间完成初稿，又陆续花费了两周多的时间，根据老师的建议不断打磨文字，完成了这篇近千字的《与诸新生书》。

在学院老师的建议下，袁瑾用“谓大物高数、拦人无数；工图程序、何其繁涩？模电数电、难书其困；软硬皆学、苦人深矣！”“铭记院训，践行不悔--立德树人，实践创新，善问好思，广博知理，工于一技，青蓝之行。”等语句介绍了学院情况和学科特点。在文章最后，他还劝诫学弟学妹们要：“敬劝诸公勤勉克己，明职辨司，厚德重教，博学笃行。”“愿诸公毋废锦绣良年，无负心中宏愿！”

“我想对学弟学妹们说的就是：大学四年，一定要做到勤奋好学，不要因为没有了外部的压力就放任自流，要做好自己。”袁瑾说。

《与诸新生书》在新生群中引起了强烈的反响，不少新生表示“说话都这么厉害的吗？”“太牛了！”也有新生用表情包“这就是强者的世界吗？”“我离大佬只差一个银河系”等表达了对袁瑾的敬佩。

开学典礼作为新生入学教育的第一课，不仅为广大师生提供了交流的平台，更有助于新生更清楚地确定大学目标、适应大学生活。该学院院长郑贤锋表示，希望新生逐步学会适应环境，全面认识大学生活，在大学四年里能够学有所成、行有所为，书写人生崭新的篇章。

附：《与诸新生书》全文

仆愚长诸友一岁，今顺承尊长之意，而涵欣荣之情，合契同道，接会众友，畅怀之余，仍有所虑。虑之何在？患学不勤，患志不坚，患不明职司，患染恶习。

戊戌年庚寅月，卿等初结中学之业，而入加冠之年，求学于江城，尽辞诸亲友于故林，初入大学，茕茕孤身，慕求圣训，仍需克己好学，勤体多思，沐朝晖而晨诵，傍夕霞而暮读。浩浩乎驾轻苇游学海，渺渺乎乘白鹿登书山。然，谓大物高数、拦人无数；工图程序、何其繁涩？模电数电、难书其困；软硬皆学、苦人深矣！故，当披荆斩棘，开石踏荒。大阳未明，朗声于林，更鼓遍响，笔动愈疾；惜时如此，犹患学不极勤；蓬发未梳，唯忧业不能精；勤勤兢兢，幽灯独明。当如此，卿之为学，可谓勤矣。

世人常谓理工之学，晦涩深奥，通之甚难，余常思而觉之甚然，请试察之前路，上显高标退六龙，下现折川回逆波，怪峰乱石，深壑急涧。道何通？功何就？余尝求院中师长之风——虽仰高山而未废止，既慕景行而行之。故非秉志者无以往，唯有心者可求索。敢废《荀子》之言：“锲而舍之朽木不折，锲而不舍金石可镂。”？当如此，卿之志，可谓坚矣。

余犹记曾子有云：士不可以不弘毅，任重而道远。今公等聚于师大，集于物电，何其幸也？巍巍师大，百年遗风，辉辉物电，数纪之成。然又何其不幸也？光复故往之荣耀，始兴来日之赞誉，担国家之重任，负民族之所托，致用经世，继圣为先，正天地之气，清寰宇之尘，此皆系于公等之身。公等当延扬校风，践行校训，厚德以修身，重教以立命，博学而积治国之才，笃行而负兴国之任。卿等之职守，可谓重矣。

然则前路幽渺，步履仍艰。虽有干云之志，亦不可心怀骄意致染恶习。故而昌黎先生言曰：业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。何谓嬉？才量微薄，学尚低浅，心傲于外而力不着于物。何谓随？六艺之文停于口，百家之要停其编。卿当慎之戒之。故而言曰：良行虽艰，朝朝行之，必成其大；恶习虽小，日日染之，必受其患；事达之以笃行，废之以坐谈。公等当摒弃玩物，不闻郑声，铭记院训，践行不悔--立德树人，实践创新，善问好思，广博知理，工于一技，青蓝之行。当谨记圣言：道虽迩、不行不至，事虽小、不为不成。当如是，方可不染恶习，终成砥柱。

故愚兄顿首再拜而复告之，敬劝诸公勤勉克己，明职辨司，厚德重教，博学笃行，明礼守仪，恭谦持正，练达人情，晓畅世事，宏志以始，笃行成之。愿诸公毋废锦绣良年，无负心中宏愿！