在穗留学回国人员？六成月薪低于八千

根据近5年在穗留学回国人员数据统计，女性（56.8%）高出男性（43.2%）占比达13.6%。根据《中国留学回国就业蓝皮书》显示，在全国范围内的留学回国就业人员中，女性占比多于男性约17.1%，同样表现出女多男少的态势。30.9%的女性认为吸引其回国的最重要原因是“能够与家人/爱人/朋友团聚”，同比男性多出9.7个百分点；而男性选择回国的最重要原因是“国内整体经济前景比较好”（26.2%）。

广州大学广州发展研究院和广州市蓝皮书研究会近日发布了《中国广州科技创新发展报告（2018）》蓝皮书。蓝皮书显示，根据近5年的数据统计，在穗留学回国人员中女性比男性多，出生地为广东省的占比达55.7%。在穗留学回国创业人员享受过创业优惠政策扶持的超过五成，他们最期望得到与居住有密切关系的政策优惠。

根据近5年在穗留学回国人员数据统计，女性（56.8%）高出男性（43.2%）占比达13.6%。根据《中国留学回国就业蓝皮书》显示，在全国范围内的留学回国就业人员中，女性占比多于男性约17.1%，同样表现出女多男少的态势。30.9%的女性认为吸引其回国的最重要原因是“能够与家人/爱人/朋友团聚”，同比男性多出9.7个百分点；而男性选择回国的最重要原因是“国内整体经济前景比较好”（26.2%）。

在穗留学回国人员的年龄结构以80后、90后为主，占比94.6%，年龄主要集中在24~33岁，其中女性的高比例出现在27岁及以下年龄段，比男性多76.9%；而在38岁以上年龄段中以男性居多，比女性多92.6%。

据统计，出生地为广东省的在穗留学回国人员居多，占55.7%，其中广州本地的占比达20.0%。此外，因地缘因素，广东周边省份也是广州留学人员的重要来源地，尤以湖南（6.85%）、湖北（4.5%）、江西（3.57%）为主。

男性留学时间较女性长

在参与调查的在穗留学回国人员中，46.6%的出国累积时长为1~3年（含3年），其次是3~5年（含5年），占比24.4%。这与在穗留学回国人员以出国获取硕士学位居多密切相关。男性的留学时间较女性长，尤其是留学时间在5年以上的男性比例明显超过女性。留学回国人员大多数毕业于英语国家（英美澳），占比合计高达5成（58.6%），其中以英国为首，占比32.7%。此现象与英国的学制时长较短有关。

从在穗留学回国人员海外获取的最高学历分布来看，获得硕士学历的留学回国人员占比最高，为59.3%；其次获得本科学历的留学回国人员占31.6%，博士研究生占比7.5%。

据统计，调查的在穗留学回国人员的留学专业主要集中在经济学、管理学、工学和理学，共占比71%。其中，经管类占比47%、理工类占比24%。

据统计，企业是吸纳留学人员就业的主要载体，74.9%的调查对象就职于企业。服务业是留学回国人员就业最为集中的行业，其中，“金融业”（28%）独占鳌头，遥遥领先其他行业，这与调查对象的留学专业以经济专业为主密切相关。其次是“教育”（10.2%）、“信息传输、软件和信息技术服务行业”（10%）。

在职位层级方面，调查的留学人员以一般员工为主，占比超六成，处于管理层的只有35%。从性别分布来看，一般员工以女性居多（68.8%），管理层的男性多于女性，尤其是处于高层的管理者，男性比女性超过一倍多。在参与工资收入调查的留学人员中，月收入低于8000元的占比62.8%，过万元收入的占比21.6%。

为何选择广州？经济环境是关键因素

据人社部发布的2016年留学回国人员就业意向城市调查，35.15%的留学回国人员以北京、上海、广州和深圳作为首选工作地点。在北上广深四个城市中，广州受留学回国人员的欢迎度排名第二位。

在留学人员选择广州就业的原因方面，经济环境是吸引留学人员聚集的关键因素。据统计，留学人员的因职业发展前景好（30.9%）、经济发展快（23.7%）、薪酬福利高（16.3%）等经济环境因素而选择广州。人脉关系是助推留学人员选择广州的重要因素，占比30.7%。此外，广州自身的“软硬件”实力，如基础设施（27.4%）、人才政策（16.2%）等，也是影响留学人员选择广州的重要原因。

通过进一步调查在穗创业的留学回国人员发现，“较好的人脉关系”（38.4%）、“产业基础好”（34.2%）、“创业优惠政策”（28.8%）、“经济发展快”（21.9%）是他们选择广州创业的最重要原因。

据调查，在穗留学回国人员创业的主要资金来源总体多元化，但是依靠“自有资金”创业的占比83.6%。享受过创业优惠政策扶持的超过五成，占比53.4%，而未获取过任何创业支持的留学回国人员占46.6%。在创业政策扶持上，在穗留学回国创业人员最期望得到与居住有密切关系的政策优惠，即提供人才公寓、公租房，占比38.4%；然后是创业融资方面的需求。（林霞虹）