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@小升初家长：今年新开的“2+4”实验班和新学校，快了解

2018-09-26 14:27 来源：广州日报
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　　近日，有不少消息引起小升初家长的关注。对于2019年小升初的学生和家长而言，要面临不少新的变化，在即将进入招生咨询季的时候，还需做好准备。

　　关注新开的实验班：

　　“2+4初高中课程衔接实验班”，从初一选生源

　　对于明年小升初的学生和家长而言，还需要注意的是学校格局的变化，今年不少新学校、新校区开始招生，这也意味着明年小升初的学生有更多选择。

　　2018年，广州中考正式出现了“初高中课程衔接实验班”，执信中学招32人，二中招83人，铁一越秀招30人，铁一番禺招30人，一共175人。“初高中课程衔接实验班”仅面向本校初中招生。除了上述三校四校区招收“初高中课程衔接实验班”之外，像广州中学等其他一些中学也开设有“2+4”实验班。虽然这是初中升高中阶段的变革，但是也必然影响到小升初的生源筛选。

　　关注新开的学校：

　　民办、公办都有，都是名校开分校

　　今年还有不少新开办的学校，让学校招生格局发生变化，这都需要家长们对招生政策和学校信息有更多的了解。

　　今年新开办的民办学校有：广州市白云区白云实验学校（白云省实）、广东外语外贸大学附设增城实验学校、广外附设番禺外国语学校。

　　今年新开办的公办学校有：执信中学琶洲实验学校、增城区应元学校、广大附中增城实验中学。

　　“小升初”，选公校还是民校？

　　建议家长考量四方面

　　1.考量家庭经济能力。选择升读公办初中学费是免费的；升读民办初中，学费基本在20000元/年，有的甚至达到60000元/年。

　　2. 考量学校的教学水平。这一点可以参照学校过往三年的中考成绩。由于民办学校有自主招生的优势，相对来说生源会比公校好，班级里同学之间成绩不会相差太大。另外，民办学校本身有升学的压力，所以在学校管理和教学教研力量上，相对来说会抓得比较严。

　　3. 考量学校的住宿情况。有的学校是全走读，有的是全寄宿，有的是可走读可寄宿，家长要事先了解清楚。关于住宿还是走读，家长首先要了解家校之间的距离；其次，要结合学生个人情况。有的孩子自制力比较好，而且性格比较适合集体生活，选择住宿的学校也有利于学习。

　　4. 考量孩子的接受程度。家长要及时与孩子沟通，多带孩子参加学校的开放日，提前感受学校教学的氛围，判断是否喜欢学校的教学模式。

　　（来源：广州日报）

编辑： 柯丹洁

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