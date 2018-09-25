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跟曾国藩学习教育子女之道

2018-09-25 09:55 来源：广州日报 吴波
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　　作为一代大儒、理学传人的曾国藩，被钱穆先生称为“算得上是一个标准的教育家”，他一生重视家庭教育，不论在京为官，还是在外带兵，总有大量教育子弟的书信、文章流传。在他生前，《曾国藩家书》就已结集出版，并在当时就极受世人瞩目。

　　古人云，君子之泽，五世而斩。纵观古往今来，家族鼎盛的局面能传到五代以下的确是微乎其微，但曾氏家族却是个例外。郦波的《曾国藩家训》等书中曾写道：曾氏家族从曾国藩开始,绵延至今200年间,共出有名望的人才240余人,赢得了“曾家无一废人”的美誉。其中，他的二儿子曾纪泽是成就较大的一个。1880年，他代表清政府与沙俄谈判，经过51次的艰难谈判，清朝政府由此收回了被对方夺取的五万多平方公里的领土，可以说，曾纪泽在其中所做的贡献极大。如此长盛不衰的家族，得益于曾国藩那具有深远影响、富有科学性的家教思想，这样的家教思想也给予现代家庭教育以深刻的启示。

　　勤俭节约乃立家之本

　　自从唐浩明先生的长篇历史小说《曾国藩》出版之后，华人世界悄然兴起一股“曾国藩热”，而曾国藩的家教热潮更是持续多年，没有消退的迹象。

　　曾氏的家庭教育，以八本为经，以八宝为纬，以四字要诀、三不信、三致祥穿插其中，经纬连贯，脉络相通，这就形成了一套治家的完整的理论体系，当是目前很好的家庭教科书了。

　　八本即：读书以训诂为本，诗文以声调为本，事亲以得欢心为本，养生以少恼怒为本，立身以不妄语为本，居家以不晏起为本，居官以不要钱为本，行军以不扰民为本。这八本对于我们今天的家庭教育而言，也是必须借鉴的精髓。

　　咸丰六年，曾国藩专门给年仅九岁的小儿子曾纪鸿写了封信，这封信非常有名，向来被人传颂。他开始先夸奖九岁的孩子懂事了，然后就说：“凡人多望子孙为大官，余不愿为大官，但愿为读书明理之君子。勤俭自持，习劳习苦，可以处乐，可以处约，此君子也。”这就是提出了做君子的理想，而且他对君子的定义就是要会勤俭节约。所以他最后叮嘱这个才九岁的儿子说：“尔年尚幼，切不可贪爱奢华，不可惯习懒惰。无论大家小家、士农工商，勤苦俭约，未有不兴，骄奢倦怠，未有不败。”

　　曾国藩是典型的“凤凰男”，为了改变整个家族的命运，自小拼命读书。家境清贫，连他进京赶考的路费也是亲戚们凑的。做了大官，曾国藩教育孩子们勤俭节约，不要忘本。张宏杰曾说：“国藩到四川担任乡试主考时，为了维持翰林的体面，不得不花钱置办了整整七大箱官服，但戴的蜜蜡朝珠却是假货。”曾国藩谆谆告诫子女要惜福，不忘本。他说：“家门太盛，有福不可享尽，有势不可使尽，人人须记此二语也。”对于不忘本这件事，曾国藩兄弟及其子孙后代终身行之不懈。

　　此外，曾氏祖传家规家风还有八宝、四字要诀、三不信、三致祥。八宝即是：“书蔬鱼猪，早扫考宝（即读书、种菜、养鱼、喂猪、早起、扫屋、祭祖、睦邻八件事）”；四字要诀是：勤劳俭朴持家，孝敬父母长辈，友好兄弟姐妹，团结左右邻居；三不信是：不信僧巫（和尚师公），不信地仙（风水先生），不信医药（凡药三分毒）；三致祥是：孝致祥，和致祥，恕致祥。

　　爱之以德不姑息

　　曾国藩总结前人的经验教训，提出对子女“惟爱之以德，不欲爱之以姑息”。

　　对子女“教之以勤俭，劝之以习劳守朴”就是爱之以德；如果给子女“丰衣美食，俯仰如意”，就是爱之以姑息。

　　而姑息之爱，使被爱者“惰肢体，长骄气，将来丧德亏行”。他说：“吾观乡里贫家儿女愈看得贱愈易长大，富户儿女愈看得娇愈难成器。”对子女爱之过度、娇惯、迁就、姑息，就成为溺爱，“爱之反而害之”，人世间此类教训实在不少。

　　很多关于曾国藩的图书都会说到这样的故事：曾国藩很喜欢小女儿曾纪芬，但在教育上却不放松。曾纪芬可以说从未享受过千金大小姐的奢侈富贵，相反，她穿的衣服大都是姐姐们留下来的。

　　有一次，李鸿章的夫人宴请曾国藩的夫人以及几个女儿，曾国藩的两个女儿共有一条体面的绸裤，问题是现在人家请客两姊妹都要去，于是争起了绸裤的拥有权。堂堂的一品大官，连一条裤子都买不起吗？当然不是，我们常说男孩要穷养，女孩要富养，富养大多就是物质的给予。可是曾国藩却觉得奢侈的环境不利于子孙后代的发展，真正的富养是精神上的拥有，女孩出嫁后，如果能勤俭持家，不仅能赢得婆家的尊重，也能为娘家赢得好名声。在曾国藩的言传身教之下，外嫁的曾纪芬时刻谨记父亲的教诲，将教导用于行动，把俭朴之风带到自己的婆家，甚至自己的丈夫在1889年担任大官后，两口子所穿的衣物还是15年前结婚时的旧衣服。

　　现在大家都在谈“中产焦虑”的话题，其重点是子女的教养。从曾国藩的家教之道来看：不蓄钱物给子孙，让子孙“一无可恃”，发奋图强，实在是治家教子的一剂良方。

　　永传“耕读孝友”家风

　　曾国藩祖辈、父辈的家庭是湘中典型的耕读之家。曾国藩推崇耕读为本，以耕养读，以读治家。同治四年他给澄、沅二弟的信中说：“纪瑞侄取得县案首，喜慰无已。吾不望代代得富贵，但愿代代有秀才，秀才者，读书之种子也，世家之招牌也，礼义之旗帜也。谆嘱瑞侄奋勉加功，为人与为学并进。”

　　此外，曾国藩提出的治家“十大箴规”堪称家道不衰的猛剂良方，足可为今人借鉴取法。即1.子弟贤否，四分由于家教。2.居家之道，不可多留余财。3.极盛之时，预作衰时设想。4.治家贵严，不可拘束过甚。5.不可轻慢族亲与近邻。6.兄弟间应德业相劝，过失相规。7.兴家立业，不求立竿见影。8.官宦子弟，以不干涉公事为第一义。9.待儿女不可太娇贵。10.惟有遗泽惠后人。

　　关于读书的家风，曾国藩的家庭可以说做到了极致：诗书传家，藏读结合，学以致用。富厚堂既是堂堂宰相府，又是规模宏大的藏书楼，同时也是曾府子弟及至亲子弟读书的家庭学校。曾家六代人共藏书达到了惊人的39万余册！现分别珍藏于湖南图书馆等地。

　　曾国藩的家书家训，其子孙后代不仅认真学了，而且均一一落实在行动上。据其家乡老人回忆：曾家上下齐心，尊老爱幼，和睦相处，从未出现过不团结的现象。自曾国藩兄弟之后，再没出领兵打仗的将领了。后代中绝大多数留学英、美等国的名牌大学，学贯中西，成就卓著，成为教育界、科技界、艺术界的名家大师，饮誉五洲四海。

编辑： 唐巧燕

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