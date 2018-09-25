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学生平安险，买还是不买？

2018-09-25 09:55 来源：惠州日报
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　　新学年开始，不少保险公司在销售“学生平安保险”。这个险种到底保障哪些风险？哪些家庭应该投保？

　　保额低、限制多，家长觉得是“鸡肋”

　　学平险全称为“中小学生平安保险”，属于人身意外伤害保险的一种，是保险公司为学生在校期间各类风险提供保障的商业险种，也是近年来我国少儿投保最普遍的一种保险。目前市场上的学平险费率、条款总体上差异不大，一般包括意外伤害、疾病身故、意外医疗、住院医疗等最基本的保障，保险期一年，寒暑假等非在校时间也可以覆盖，价格从几十元到300多元不等。最常见的学平险每份100元，发生人身意外最高保额5万元。学平险的理赔手续也比较简便，只要资料齐备，线下网点和线上平台都可以进行理赔。

　　不过，因为学平险保障的每个项目保额并不高，而且免责条款较多，很多家庭觉得这个险不太划算，不选择投保。北京市某中学班主任肖老师说，现在学校大力做学生安全教育工作，学生在学校期间发生意外的情况其实很少，“这5年期间我只帮助一家孩子进行过学平险理赔。连年收保费，却很少有理赔发生，家长和学校都觉得没有必要投保。”

　　“我的孙女刚刚摔了腿，在医院手术，社保给报销了60%多的费用。”北京市通州区的刘女士认为，社保越来越完善，孩子能享受基本医保报销政策，学平险不像以往那么不可替代了。

　　学校不再代售，少儿险怎么选

　　以往很长一段时间内，学平险都由幼儿园、学校下发保单、收缴保费。由于校方从中赚取手续费，引发部分学生家长不满。2015年6月，教育部、国家发改委发布通知，严禁各级各类学校代收商业保险保费，不允许保险公司进校设点推销商业保险。目前，大多数学校不再开展集体投保。

　　不过，仍有一些学校、幼儿园在偷偷组织集体投保。杨晓的孩子在广西壮族自治区柳州市一家幼儿园就读，不久前她按园方要求为孩子购买了学平险。该幼儿园园长李女士觉得这个险种还是很有用：“几十元的保费，一般家庭都能承受。尤其对于一些经济条件不太好的家庭来说，有了这个保险，万一发生意外，保险公司能支付几千元的自付医疗费用，让孩子得到及时、全面的救治，我们作为园方心里也踏实些。”她认为，孩子们活泼好动，意外有时防不胜防，如果不让学校统一投保学平险，应该鼓励保险机构开发校园责任类的意外保险，来填补校园风险保障的空白。

　　学平险渐渐“冷场”，除了销售渠道收窄、社保报销额度提高，也跟其他少儿类保险升温有关。北京市的家长刘金赫说，他已经为孩子购买了单独的意外险和医疗险。“每年给孩子投保的保费几千元，保额有几十万元。特别是医疗险，按实际发生的治疗费用报销，再重复投保一份学平险完全没有必要。”

　　专家建议，投保少儿险应遵循“先社保，后商保；先基本，后完善”的原则，首次为孩子投保，尽可能挑选简单易懂、保障全面的基础保险，不要追求一次投保所有的产品，而是应针对孩子成长的不同阶段以及家庭经济能力来进行配置。不同价位的保险保障内容有所区别，家长购买保险时应仔细阅读保险条款，查看自身关注的意外伤害是否包含在保险保障的范围之内。经济能力一般的家长可以先给孩子投保学平险，保障基本的意外及医疗风险；在有条件的情况下再去考虑一些其他的少儿商业保险，比如儿童意外险、医疗险或重疾险等。

　　需要提醒的是，根据监管规定，未成年人不满10周岁的，意外及疾病身故保额不得超过20万元；对于已满10周岁但未满18周岁的，不得超过50万元；医疗费用的赔偿限额以实际花销为上限，不能重复获得赔偿，但某些重大疾病保险在不同保险公司间的保额可以重复赔付。

编辑： 唐巧燕

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