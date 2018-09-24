2018全球音乐教育联盟校长交流季将启动 力争成为文化使者

记者从中国音乐学院获悉，“2018全球音乐教育联盟校长交流季”将于9月25日在中国音乐学院拉开帷幕，活动由“全球音乐教育联盟”秘书处学校中国音乐学院主办。“表面上看，交流季是音乐教育手段和方法的探求，实际上更多的是文化的吸引、碰撞和传播。”全球音乐教育联盟主席、中国音乐学院院长王黎光表示。

记者从中国音乐学院获悉，“2018全球音乐教育联盟校长交流季”将于9月25日在中国音乐学院拉开帷幕，活动由“全球音乐教育联盟”秘书处学校中国音乐学院主办。“表面上看，交流季是音乐教育手段和方法的探求，实际上更多的是文化的吸引、碰撞和传播。”全球音乐教育联盟主席、中国音乐学院院长王黎光表示。

开启国际联合人才培养机制

“全球音乐教育联盟”成立一年来，在国际范围内音乐院校合作方面取得了瞩目成绩。联盟工作的高端和高效带动了联盟乃至中国音乐学院国际影响力的提升，吸引了美国、加拿大、芬兰、意大利、瑞士、奥地利、荷兰、韩国等国驻华大使、参赞到访中国音乐学院，展开对话与合作。

一年来，联盟吸引了国际顶尖学术团队、众多国际顶尖人才来中国音乐学院任教与交流，为中国音乐人才的培养拓宽途径，提供服务，搭建高端资源平台。

“全球音乐教育联盟”的成立还为中国音乐学院学生提供了世界最优质的教学资源，首次开启国际联合人才培养机制。今年交流季活动中，中国音乐学院将与联盟成员展开“2+2”本科、“1+1+1”研究生联合人才培养项目和“4+2/4+1”本硕连读项目。

王黎光介绍说，今年的校长交流季活动将产生“全球音乐教育联盟”多项常态化机制等重要成果，并以全球优质音乐教育资源的整合提升中国音乐学院的国际品牌地位和国际影响力。

20所世界顶尖音乐院校校长相聚北京

此次“2018全球音乐教育联盟校长交流季”是联盟成员国代表会议，共为期6天。20所世界顶尖音乐院校校长作为“全球音乐教育联盟”30个成员的代表相聚中国音乐学院，召开理事会，并举办专题交流、音乐会、合作协议签署、艺术采风等系列活动。

9月25日-26日的专题交流将围绕“全球音乐教育联盟课程对接方案”“全球音乐教育联盟‘学院奖’比赛举办方案”“联盟院校间互联网远程开放课程的教学方案及可操作性设计”等议题进行研讨。

9月25日晚的全球音乐教育联盟成立一周年庆典音乐会将由中国音乐学院师生、紫禁城室内乐团、中国乐派交响乐团精彩呈现。《百鸟朝凤》《福德祠》《平沙落雁》《夜深沉》等中国音乐经典作品，与男高音独唱歌剧《弄臣》《微笑王国》选段、《第四“意大利”交响曲》等世界音乐作品同台演绎，体现中外音乐交流与碰撞，展现跨越地域与时空的音乐魅力。

9月27日-30日，此次交流季活动还将组织部分联盟成员代表赴贵州进行文化艺术采风，深入了解中国音乐之多样魅力，体验中国文化之丰厚土壤，积极推动“中华文化走出去”，构建世界音乐教育的共同体。