广州科技职业技术学院（滨海校区）迎来首届新生

9月22日，广州科技职业技术学院（滨海校区）迎来首届新生报到。当日下午，市委书记李红军前往学院调研，实地察看了解新校区设施建设以及开学准备等工作。

9月22日，广州科技职业技术学院（滨海校区）迎来首届新生报到。当日下午，市委书记李红军前往学院调研，实地察看了解新校区设施建设以及开学准备等工作。

在广州科技职业技术学院（滨海校区），李红军走进学校学生宿舍、食堂等场所，对教学和生活设施配套等保障情况进行了详细了解，并与学生、教师等进行亲切交流，叮嘱校方和各相关单位要尽心竭力为师生创造良好的学习工作生活环境。要强化安全工作，重点保障治安、饮食、施工等安全，使师生在新校园里更加舒心、安心。同时勉励学院要以新校区为新起点，结合茂名以及粤西地区经济发展的需要，设立特色、实用的专业，继续发挥科学研究和人才培养优势，为茂名市乃至粤西地区经济社会发展服务。市委、市政府也将继续全力支持学校建设和发展。

据悉，广州科技职业技术学院是2004年经广东省人民政府批准、国家教育部备案，广东省教育厅主管的一所民办普通高等职业院校。在2018年5月，通过全国高等学校设置评议委员会专家考察和评议，同年6月，通过教育部公示，升格本科公示校名为“广州科技应用学院”。学校现有广州校区和茂名滨海校区。茂名滨海校区坐落于茂名市水东湾新城，濒临南海，自然环境优美。滨海校区规划占地513亩，拟建教学行政用房和实验、实训基地约43万平方米。校区主要面向茂名市及粤西南部地区招生，招生规模为12000人，招生层次普通高等教育（高职）、成人高等教育（专科）等，并面向本地区开展社会培训和服务。

广州科技职业技术学院（滨海校区）将围绕茂名做大经济总量，构建粤西“两网一港一站场”重要交通枢纽和城市组团交通一体化，培育壮大七大主导产业，工业转型升级，承接产业转移，城市扩容提质，建设粤西组团式中心城市，壮大特色县域经济等配套培养技术技能型人才；围绕粤西“东融西联、南拓北优”的开发策略，“三核、四轴、两屏”的开发格局和“三区、四带”产业空间等配套培养应用型和技术技能型人才。