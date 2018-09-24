全省高中从2018级开始推进选课走班

记者9月21日从广东省教育厅了解到,《广东省教育厅关于做好普通高中课程教材实施工作的通知》日前发布。其中,普通高中从2018级学生开始有序推进选课走班。2020年秋季学期普通高中高一年级起实施新课程方案,使用新教材。

记者9月21日从广东省教育厅了解到,《广东省教育厅关于做好普通高中课程教材实施工作的通知》日前发布。其中,普通高中从2018级学生开始有序推进选课走班。2020年秋季学期普通高中高一年级起实施新课程方案,使用新教材。

省教育厅相关负责人告诉记者,广东从2018年启动高考综合改革,由于充分考虑新课程新教材实施和高考综合改革等多维改革推进的复杂性及多项改革交替叠加给普通高中学校带来的困难与挑战,将结合实际有序推进实施新课程新教材。具体实施时间方面,2018年、2019年秋季学期普通高中高一年级继续使用教育部2003年印发的普通高中课程方案和学科课程标准,使用现行国家课程教材。2020年秋季学期普通高中高一年级起实施新课程方案,使用新教材。

通知中还提到,要在2020年8月底前完成高一年级各学科教师新教材培训工作,2021年秋季开学前完成高三年级各学科教师新教材培训工作。同时,2018级、2019级课程实施中应将高中课程教学改革新理念融入其中突出学科核心素养,关注学生个体差异和学习过程,实现课程教学与考试评价改革有机衔接平稳过渡。各地要积极探索适应选课走班需要的教学组织管理制度,指导学校从2018级学生开始有序推进选课走班,加快建立完善选课走班和学生发展指导制度。