家长为啥送娃学马术？寄养费、饲料费就要十几万

家长为啥送娃学马术。本届省运会首次增设马术这一项目，马术处子秀吸引了很多关注的目光，也让大家对于浙江马术的明天增加了几分期待。

近年来随着社会经济水平的提升，马术逐渐热起来。本届省运会首次增设马术这一项目，马术处子秀吸引了很多关注的目光，也让大家对于浙江马术的明天增加了几分期待。

9月18日，第十六届省运会马术比赛迎来自己的处子秀。本次比赛共设6个比赛项目，分别为盛装舞步丙组、盛装舞步乙组、盛装舞步甲组和场地障碍50CM丙组、场地障碍80CM乙组、场地障碍100CM甲组，来自全省7个地市代表队的95名选手争夺6个项目的奖牌。

“原本是冷门项目的马术，近年来在省内呈现越来越火热的态势，群众基础上去了，能进入省运会正式项目也就水到渠成。”温州凯易路马术俱乐部副总陈肖告诉记者。

本次省运会马术比赛由温州凯易路马术俱乐部主要负责组织参赛工作，也是一次社会力量办体育的创新举措。其实早在去年天津全运会马术盛装舞步团体赛中，以温州凯易路马术俱乐部为班底的浙江马术队就为浙江代表团夺得一枚铜牌，这也是浙江马术队连续第五次参加全运会，并连续三届收获团体铜牌。

“‘练习马术能够帮助孩子培养出一种内在气质，而且马术是一项要求’人马合一’的运动，让孩子从小与动物和谐相处，在繁忙的学习之余更多地接触自然，我觉得是很好的。马术是全运会的正式比赛项目，所以就具备了作为省运会项目的条件。本届省运会只是一次初次尝试，下一届我们会增设更多的组别和项目。”浙江省体育局副局长张亚东说。

吴哲浩是一名“马二代”，他最开始练习马术，是因为他的妈妈高女士喜欢。小学三年级的时候，一直热爱马术的高女士就打起了儿子的主意。谁知吴哲浩对毛皮严重过敏，而且刚学骑马就从马上摔了下来，从此产生了严重的心理阴影。

2014年，不死心的高女士又狠了狠心，把儿子丢进了一个长达42天的马术夏令营里。这段夏令营时光，吴哲浩和小伙伴们一起日日与马为伴，慢慢地真的喜欢上了这项运动。2016年，吴哲浩加入了宁波青少年马术队。

“希望他学马术，是因为这个运动要学会跟马配合、照顾好并且了解马。马有时候也会有自己的情绪和状况，这就要求你要对马有宽容，并且对自己有要求。如果他能够跟马相处得好，他跟人相处也就没问题。以前我儿子性格很内向的，但这两年他阳光了很多。”

学马以后，吴哲浩的成绩明显比以前提高了。吴哲浩妈妈说：“儿子没学马之前对学习的重视程度不够，但是学了马术就逼着他必须要合理安排自己的时间，他的学习成绩也因此产生了很大的进步，目前排在年级三四十名左右。”

15岁的任诗雯学马术才两年多的时间，目前高一在读的她在9月19日举行的80CM级别障碍赛(乙组)中，代表宁波青少年马术队拿下一枚金牌。任诗雯的父母给她买了两匹马，一匹叫格格，一匹叫齐达内。

“一个动物可以跟你很好地配合，一起完成训练和比赛，会让人觉得特别有成就感。”日复一日的相伴，人和马之间慢慢也产生了很深的感情。有时候任诗雯出国游玩，一段时间不见自己的马就会十分想念，这时她就会通过马场的人和马视频，犹如家人一般。

任诗雯告诉记者，她的马价值几十万，每年一匹马寄养在马场的寄养费、饲料费等也要十几万，这还不包括教练费。任诗雯坦言马术需要一定的经济基础，自己大部分学马术的朋友父母都是开公司的。“想要认真学甚至走职业这条路，需要家庭给予支持，毕竟这是一笔很大的花费。”