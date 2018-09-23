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亲子同题作文 看哭了台下家长

2018-09-23 08:40 来源：信息时报 梁健敏
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　　父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。中秋节临近，赶回家团圆的您必有同样的感受。可如何把对父母的爱传递给年幼的孩子呢？

　　近日，广州市海珠区同福中路第一小学四年（4）班上了一节祖孙三代一同上的主题班会课，年仅10岁的孩子们朗读了亲子同题作文《父母的爱》，和爸爸妈妈爷爷奶奶们分享了父母子女之间爱的传承，上一代的真情倾吐，下一代能真心体会。

　　10岁孩子边哭边朗读《“可恶”的妈妈》

　　“我的妈妈很可恶！……我在打游戏正玩得高兴，妈妈一双手把我拖出来，二话不说，直接来了场‘竹笋炒鸡蛋’……她把我拉进房间说，把‘以后再也不偷偷玩游戏’这句话抄写50次！最后，我带着悲伤的心情去做作业了！……”在同福中路第一小学四年（4）班主题班会上，10岁的孩子吴汶骏朗读起自己的文章《“可恶”的妈妈》。同班同学听到如此真实的描写纷纷哈哈大笑，可是小骏却捂着自己通红的眼睛，稀里哗啦地边哭边往下读，班主任刘瑞芬见状赶紧搂紧他的双肩，而台下的妈妈已也泣不成声走上台前，说道：“我们家有3个孩子，小骏是最小的也是我最关注的，我做的所有事都是为他好，可却没想到在他眼里是如此严厉……”

　　然而，小骏文章里的“可恶”是打着双引号的，他的泪眼朦胧有另一番深意：“我明白，妈妈对我严格就是爱，虽然在学习上令我感到很烦恼，但是，她的严格有利于我长大以后在社会上更有竞争力，以后我要好好听妈妈的话！”

　　而学生董高轩，则读着妈妈写的《炖汤里的父亲》更让人动容，高轩妈妈记忆里的父爱是从一盅炖汤开始的：小学时她被选入少年宫合唱团,每晚都训练到8点，在物资匮乏、工资微薄的年代，董高轩的妈妈每天最期待的事情，每晚训练结束后喝一盅炖汤的“高级”待遇。时至今日，她还清楚地记得当时的情形，当她把肚子吃得滚圆时，抬眼看见父亲专注又宠溺的眼神。“那口喝到嘴里的暖汤，足够温暖我的全部。”

　　孩子的真情朗读更引发起祖辈们爱的回忆。崔楚越的头发花白的奶奶说：“自己年轻时很忙，并没有太多时间照顾儿子，有一次儿子病了，她背着他来来回回去看医生，没想到儿子竟对她说：‘妈妈，我真想生病！’一句话让楚越的奶奶不禁流下眼泪：“生病要打针吃药是多么难受的事情，在物质匮乏的年代，为了要获得妈妈的爱，儿子竟然宁愿生病，”楚越的奶奶对着孩子们说，“你们生于这个物质丰富的时代，获得这么多的爱，真要珍惜现在的生活！”

　　班主任布置同题作文出作品集《爱的涂鸦》

　　其实，祖孙三代同堂上课朗读自己的父母文章，全是班主任刘瑞芬老师的家长们的“联手策划”。今年4月份，读三年级的孩子们正在学写作文，个别家长认为让孩子在家完成作文很困难，也缺少指导孩子写作文的方法，对此非常惆怅。为此，刘瑞芬灵机一动，给家长们写了一封信，布置孩子们和家长一起完成作业：同写一篇作文《父母的爱》。

　　“孩子的记忆是需要家长去创建”，刘瑞芬说，有的家长有误区，写作文要不就是父母代写来帮忙，要不就是老师去教。然而，孩子们是很容易忘事的，更不懂得如何去选取经典的写作片段，所以，作文的素材需要家长一起来积累和筛选，为孩子共同创建记忆。在她看来，亲子同题作文不是单纯的作业，这既是作文训练、也是亲子活动；既是生活常态，更是爱的传承。

　　利用五一假期，全班学生和家长总动员一起写起了同题作文。两位热心的妈妈很快就交来了自己的习作：廖芮的妈妈说：“父亲去世了，却没有告诉自己，子欲养而亲不待特别难受……”谢昊聪的妈妈回忆起父亲为了自己上大学能赶上火车，买站票靠着纸皮箱在车厢里睡觉的事情，也看哭了班主任刘瑞芬。为此，刘瑞芬马上给家委会的家长们打电话，不如让把这一次的内容出一本作品集吧。没想到家委们一呼百应，还自组了编委会，利用暑假期间编写了一本亲子同题作文集——《爱的涂鸦》，里边装满了子女和父母的80多篇文章，厚重而感人。

　　说法

　　家长：同写作文压力大却感受到“爱的传承”

　　刚接到和孩子一起写同题作文的任务时，廖芮的妈妈直言是压力很大。不论是写父亲或是母亲，于她而言，都是很久远的记忆了，要把这些尘封的记忆重新拿出来总结，真不知从何提笔。

　　廖妈妈说，儿时写这类型的文章时，总是会写自己的母亲，因为记忆中，陪伴她最多的，是她的母亲。而这一次，她选择写自己的父亲。回忆起与父亲时，廖妈妈说他是“打酱油的爸爸”，多年只有妈妈一直在病床旁照顾体弱多病的自己。直到她11岁那年，“打酱油的爸爸”骑着自行车，载着她去找一位权威的专家看病，那是她记忆中第一次，也是唯一一次和爸爸这么近。长大后，为了实现心中的梦想，廖妈妈离家越来越远，只能靠电话去听父母的声音，再后来，她再没听见过父亲的声音，也再没机会让父亲尝到家乡的味道……

　　廖妈妈说：“我们这个年纪去回忆过往的一些经验，内心有很多的一些情感，甚至是不愿意去触动的，这是一种理性的回避。这次可以让她把自己刻骨铭心的记忆再回味一下。这个不光是作文集，还能让我内心反省。看了妈妈文章后，廖芮点评道：“妈妈，我知道外公很爱你，我以后也会像外公一样爱你。”廖妈妈又感动又感触，《爱的涂鸦》给了孩子和祖辈零距离接触的机会，孩子有机会去了解祖辈所经历的故事，让她能对爱有一种更深层次的体悟。班会前，廖芮给妈妈画了她最喜欢的白菜，廖妈妈笑了，“这就是一种爱的传承啊。”

　　学生：我真想像妈妈一样照顾病榻的外公

　　老师和家长们的策划，最终是希望把这份爱传承给孩子。同题作文完成后，班主任刘瑞芬看着学生稚嫩而真实的文字，忍不住又想出了新招：“不如让孩子也给家长们点评吧！评价标准就是学习标准，学生从认真批阅的同时，也能从中获得感悟！”

　　学生冯睿莹一边点评一边告诉刘瑞芬：“老师，为什么我看着就想哭了呢？”刘瑞芬启发地问道：“为什么呢？”孩子说：“外公对我妈妈太好了，我觉得很感动。”

　　学生谢昊聪读完妈妈写外公的文章后也感触良多：“现在外公身体不好，妈妈为了照顾生病的他不能来，我也要像妈妈疼外公一样，疼他、爱他，让他早日康复。”

　　父母在、人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。学生伽玲的妈妈受访时说道：“孩子们提醒我们，树欲静而风不止，子欲养而亲不待，尽孝是趁早，不光要抓紧时间、讲究速度、更要有所行动！”

编辑： 许志强

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