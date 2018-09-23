名目繁多的全国性竞赛将被戴上“紧箍咒”

记者21日从教育部了解到，为加强对各类中小学生竞赛活动规范管理，为孩子们健康成长全面发展营造良好环境，教育部办公厅日前印发《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，为名目繁多的竞赛戴上“紧箍咒”。

记者21日从教育部了解到，为加强对各类中小学生竞赛活动规范管理，为孩子们健康成长全面发展营造良好环境，教育部办公厅日前印发《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，为名目繁多的竞赛戴上“紧箍咒”。

教育部基础教育司有关负责人介绍，近年来，一些社会团体和企事业单位面向中小学生开展了诸多不同层次、不同类型的竞赛活动，由于缺乏规范和管理，有的违反规定擅自组织进行，有的存在严重“应试”倾向，有的与招生入学挂钩，有的名为发展教育实为谋取利益，各类竞赛造成了中小学生过重的课外负担，严重影响了中小学校正常教育教学秩序。

管理办法提出，从严控制、严格管理面向中小学生的全国性竞赛活动，原则上不举办面向义务教育阶段的竞赛活动。教育部负责面向中小学生的全国性竞赛活动管理工作，并委托专业机构承担具体受理、初核工作。

管理办法明确，竞赛应坚持公益性，不得以营利为目的，主办方、承办方不得向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费和其他各种名目的费用，做到“零收费”，不得以任何方式转嫁竞赛活动成本。竞赛应坚持自愿原则，不得强迫、诱导任何学校、学生或家长参加竞赛活动；竞赛应对符合条件的中小学生平等开放，不得设置任何歧视性条件；举办竞赛过程中，不得面向参赛者开展培训，不得推销或变相推销资料、书籍、商品等。

管理办法还强调，竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据，在竞赛产生的文件、证书、奖章显著位置，要标注教育部批准文号以及“不作为中小学招生入学依据”等字样。