熊孩子住同学家 不和家长说 志愿者6小时搜寻找回

“告急，告急，告急，告急：四（2）班朱宝标同学今晚放学回家后出去玩，至现在仍未回家，她妈妈正十万火急寻找……”9月22日凌晨，阳春市马水镇一名家长发出寻找孩子的信息，该消息得到校长和老师的证实；家长群中立即有人在学习附近进行寻找，当地的缘来志愿者也在接信后赶往失联学生的学校和家里寻找。

“告急，告急，告急，告急：四（2）班朱宝标同学今晚放学回家后出去玩，至现在仍未回家，她妈妈正十万火急寻找……”9月22日凌晨，阳春市马水镇一名家长发出寻找孩子的信息，该消息得到校长和老师的证实；家长群中立即有人在学习附近进行寻找，当地的缘来志愿者也在接信后赶往失联学生的学校和家里寻找。

据了解，该学生小朱11岁，就读马水第二小学的四年级学生；母亲为是石嵩人，父亲是广西人，父亲目前在中山上班；目前为了照顾该学生读书，母亲在学校附近租了一套职工房。

据该家长回忆说：21日放学后，小孩子曾回家，随后外出，晚6时许失联。家长也去过其他同学家寻找，但并未找到。晚9时，家长之间进行联系。由于小孩家长对社交软件不熟悉使用，无法进行更加的情景描述……

凌晨12时许，缘来志愿者队伍到达学校门口；队长陈培辉根据小孩玩耍和活动习惯，将队伍分为4个小组，在学校附近进行搜索式寻找，并不间断的进行汇报；与此同时，该校校长和老师利用花名册和该班级的学生家长开始逐一的联系；根据队长的分工，队员们开始有针对性的进行搜索；民房、河边、池塘边、树林等；凌晨1点30分，大家再次回合在学校门口，所有人不顾前几天还参加山竹抗洪的疲惫，再次进行分析经过20多分分钟的讨论，大家再次分组，按照该班级学生的管理区域进行搜索，于是分组开始各自分头行动。

走失小孩的同学说，他们一行5人放学后拿渔网去抓鱼，其他小伙伴都按时回家。志愿者和校方、家长按图索骥，最后，在石嵩一个同学的家中找到还在熟睡的失联的学生。

经询问，小朱称，出门前，他曾说过要去同学家中住宿，但没明确说是哪家。朱宝标的妈妈也曾到过这个学生家中问过，该同学却向小朱家长撒谎称不在。惊心动魄的6小时至此结束。

参与救援的志愿者说，本次搜救，充分证明小孩和家长的沟通非常重要，否则也不会上演这次的闹剧。