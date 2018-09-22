南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

引领“强国一代”承担时代使命

2018-09-22 07:53 来源：人民网 李依环
字号减小 字号增大

　　秋意盎然，又是一年开学季。刚刚经历高考洗礼的“00后”们正式步入大学校园，开启新的人生征程。今年适逢中国改革开放40年，站在这个时间节点回望高考有着特殊意义。从春潮涌动到百花齐放，从统包分配到鼓励自主创业，从一根“指挥棒”到综合多元评价……中国高考改革在探索中稳步前行，亦是改革开放40年辉煌变革的一个缩影。

　　恢复高考一夜重启梦想阀门

　　国家人才建设取得重大进展

　　1977年，中断了十年的中国高考制度恢复，中国由此重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。41年来，全国近1.3亿人通过高考进入大学，“知识改变命运”，成为高考最好的注脚。当时正在湘西北临澧县九里乡做砖瓦工人的孙逢春就是其中之一。1977年的冬天，他白天满身烟煤粉尘地工作，晚上在煤油灯下备战高考……最终他叩开了大学校门，踏上了崭新的人生之路。

　　如今已是中国工程院院士、电动车辆国家工程实验室主任的孙逢春，多年来为国家汽车产业的技术发展做出了重要贡献。据有关数据统计，1977年、1978年和1979年三届考生共1600万余人，约95万人迈入大学校门。厦门大学教育研究院院长、国家教育咨询委员会委员刘海峰表示，这一批学子毕业后成长为各行各业的骨干，成为改革开放的重要推动力和社会发展的中坚力量。

　　“我从小的理想就是当一名科学家。1977年高考，是时代给予科学人的机遇，不仅改变了许多人的命运，同时也改变了国家和民族的命运。”中国工程院院士、流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任王浩1977年考入清华大学水利工程系，多年来他始终将研究方向与国家需求紧密结合，主持研发了多项重大科研成果，不断追赶科学家的梦想。“为政之要，惟在得人。恢复高考对国家发展最直接的意义就是涌现了一批批人才。”谈及恢复高考的意义，中央电视台资深评论员王石川如是说。

　　“高考让我走出了农村，也给了我们这代人很好的发展机会。”在1989年考入大学的中国人民大学教育学院教授周光礼看来，高考真正意义上改变了几代人的命运，也给无数寒门学子提供了向上的通道和实现梦想的机会。“高考的核心功能是公平与科学选才，公平价值是其永恒不变的原则和底线。”周光礼表示。

　　“高校统一招生考试制度作为我国的核心教育制度之一，在改革开放40年历史丰碑上写下了浓墨重彩的一笔。”青岛大学政策研究室主任刘恩贤表示，高考的核心价值在于制度保障人民公平接受高等教育的权利，同时也保障高校人才选拔的质量，这是高考作用于社会发展的根本立足点。高考恢复后的41年，是知识点亮希望的41年，也是我国人才建设取得显著进展的41年。

　　综合多元评价破除单一选材

　　高考改革不断回归教育初心

　　8月30日，北京大学迎来3000余名2018级本科新生。来自河北邯郸的齐丙阳来到哲学系报到入学，他和新同学们一起在未名湖畔、乒乓球馆等合影，定格属于他们的青春记忆。

　　对于“00后”们而言，高考对他们的含义已不仅是“知识改变命运”，而有了更多个人价值层面的考量。“高考对于我的意义是一生的，让我对个人成长有了更为深刻的认知。”齐丙阳表示，从高考亲历者的角度来看，今年考前到考后许多报考流程都进行了简化优化，也进一步体现了录取机制的人性化元素。

　　据介绍，从2018年秋季高一新生入学起，齐丙阳所在的河北省将正式实施新高考改革制度，贯穿高中生涯的“学生综合素质评价”将与高考招生挂钩。事实上，自上海、浙江启动新高考改革来，2018年已有北京、河北等17个省份加入新高考改革。各地不断完善“分类考试、综合评价、多元录取”的招考方式，进一步为科学公平选才奠定坚实基础。

　　针对特殊人才的选拔，当前高校自主招生也在探索全方位考核机制，避免“一根量尺测量所有人才”的现象。记者了解到，今年高校自主招生的考场上，“雪花为什么是六边形的？”、“漫画推断图示人物关系”、“如何看待人工智能”等贴近生活、关注热点、考察情商的考题引发网民热议点赞。

　　“高考改革以考生为本、以人为本的趋势十分明显，包括考试时间、取消报考年龄限制、标准化考场，以及考场秩序维护等，都有更加人性化的体现。”刘海峰表示，未来的高考制度是在走向分类考试、综合评价、多元录取的方向。随着诚信系统的逐步确立，将会不完全依赖考试分数录取，而是综合评价、多元录取。此外，高考制度本身是在转变的，但公平竞争、择优录取的原则始终未变，这是高考制度的核心与根本。

　　作为恢复高考后我国首批大学生的刘海峰，将40年来的高考改革分为四个时期。刘海峰表示，一是制度恢复期，即1977年到1984年，恢复高考、分省命题组考、统包分配等，制度由应急状态趋向稳定规范；二是改革调整期，即1985年到1998年，招生并轨、上学缴费改革等，开始全面探索高考改革路径；三是扩招发展期，即1999年到2013年，高校扩招、试点“3+X”、推行自主招生等，一系列适应扩招时代的举措出台；四是当前的试点深化期， 即2014年迄今，国务院颁布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，标志我国正式进入新高考改革阶段。教育部部长陈宝生在2017年举行的十九大会议讨论中表示，将在2020年全面建立起新的高考改革制度。

　　作为我国核心教育制度之一，从探索招考分离、高校实行自主招生，到改变成绩是评价学生的唯一标准，再到为残疾人参加高考提供必要支持条件和合理便利……改革开放以来，高考不仅选拔了大批优秀人才，其自身也在国家发展中持续调整和完善，在人民期待中不断前行，在40多年的探索中践行改革精神，也在沉淀中不断回归教育初心。

　　考题变迁引导青年关注国家发展

　　新高考引领“强国一代”承担时代使命

　　“你们与新世纪的中国一路同行、成长，和中国的新时代一起追梦、圆梦…请据此写一篇感悟文章，装进‘时光瓶’留待2035年的18岁一代人阅读。”这是今年高考全国卷I的语文作文题，“时代”成为核心话题。

　　今年全国共975万考生参加高考，26个省（市、自治区）均统一采用全国卷。湖南师范大学本科新生李嘉铭所在的湖南省，自2016年开始采用全国卷I。“用一代人的成长经历给未来新一代参考，高考作文题引导我们‘00后’既要关注国家发展，又要面向未来，培养强烈的社会责任感。”李嘉铭如是说。

　　被问及1977年的高考题，孙逢春回忆道，“语文卷第一题是把一行拼音写成汉字，作文题为《心中有话向党说》。”仔细梳理从高考恢复到20世纪末，再到当下21世纪的考试题，作文题逐渐从宏大政治命题，转向关注身边生活、关注个体、关注时代发展，始终都带有显著的时代印记。

　　改革开放以来，高考作为人才选拔的基石，对中国高等教育事业产生了重要作用。根据教育部网站数据，2017年全国各类高等教育在学总规模达到3779万人，高等教育毛入学率达到45.7%，普通本专科招生761.49万人。“十二五”期间，本科高校5年累计输送近2000万专业人才，为高新技术产业发展注入强劲动力。职业教育每年为各行业输送近1000万技术技能型人才。

　　习近平总书记曾说，“每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史”。“新高考对强国一代的全方面塑造没有丝毫弱化，而是更有意义。”王石川表示，越是处于新时代，年轻人就越有用武之地，人生也越有无限可能，而要实现人生出彩，必须奋发有为。“00后”通过高考进入大学之门，“疯狂”汲取知识，全力开阔眼界，全方位锻造自己，就能在新时代展现风采，实现人生价值。

　　“当前时代在变革，学生也在改变，但高考是符合中国国情的一个招生考试制度，是维护教育公平和社会公平的基石。对促进社会阶层流动、维护社会稳定都有重要意义。”刘海峰表示，虽然现在高考呈现多样化、多元化趋势，但依靠统一考试的成绩来衡量学生的水平仍然必要，因为越是多元化，高考就越需要体现其公平客观性，这也是当前老百姓最相信的公平竞争方式和手段。

　　回望40年发展历程，高考制度始终在改革中前进，而今国际化视域下开放的教育环境、资源配置也让更多青年学子梦想成真。“00后”作为“强国一代”已经正式“上场”，他们将亲历、见证伟大中国梦的实现。未来，高考改革仍将与时代发展同向同行，但变化的是考试内容、招录形式，它所承载的公平选拔人才的重要功能，及其培养人才服务国家的初心不会改变。新时代的高考改革也将引领 “强国一代”关注社会发展，将国家与个人命运紧密联系，勇敢承担时代使命。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第288期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235