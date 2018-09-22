引领“强国一代”承担时代使命

秋意盎然，又是一年开学季。刚刚经历高考洗礼的“00后”们正式步入大学校园，开启新的人生征程。今年适逢中国改革开放40年，站在这个时间节点回望高考有着特殊意义。从春潮涌动到百花齐放，从统包分配到鼓励自主创业，从一根“指挥棒”到综合多元评价……中国高考改革在探索中稳步前行，亦是改革开放40年辉煌变革的一个缩影。

秋意盎然，又是一年开学季。刚刚经历高考洗礼的“00后”们正式步入大学校园，开启新的人生征程。今年适逢中国改革开放40年，站在这个时间节点回望高考有着特殊意义。从春潮涌动到百花齐放，从统包分配到鼓励自主创业，从一根“指挥棒”到综合多元评价……中国高考改革在探索中稳步前行，亦是改革开放40年辉煌变革的一个缩影。

恢复高考一夜重启梦想阀门

国家人才建设取得重大进展

1977年，中断了十年的中国高考制度恢复，中国由此重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。41年来，全国近1.3亿人通过高考进入大学，“知识改变命运”，成为高考最好的注脚。当时正在湘西北临澧县九里乡做砖瓦工人的孙逢春就是其中之一。1977年的冬天，他白天满身烟煤粉尘地工作，晚上在煤油灯下备战高考……最终他叩开了大学校门，踏上了崭新的人生之路。

如今已是中国工程院院士、电动车辆国家工程实验室主任的孙逢春，多年来为国家汽车产业的技术发展做出了重要贡献。据有关数据统计，1977年、1978年和1979年三届考生共1600万余人，约95万人迈入大学校门。厦门大学教育研究院院长、国家教育咨询委员会委员刘海峰表示，这一批学子毕业后成长为各行各业的骨干，成为改革开放的重要推动力和社会发展的中坚力量。

“我从小的理想就是当一名科学家。1977年高考，是时代给予科学人的机遇，不仅改变了许多人的命运，同时也改变了国家和民族的命运。”中国工程院院士、流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任王浩1977年考入清华大学水利工程系，多年来他始终将研究方向与国家需求紧密结合，主持研发了多项重大科研成果，不断追赶科学家的梦想。“为政之要，惟在得人。恢复高考对国家发展最直接的意义就是涌现了一批批人才。”谈及恢复高考的意义，中央电视台资深评论员王石川如是说。

“高考让我走出了农村，也给了我们这代人很好的发展机会。”在1989年考入大学的中国人民大学教育学院教授周光礼看来，高考真正意义上改变了几代人的命运，也给无数寒门学子提供了向上的通道和实现梦想的机会。“高考的核心功能是公平与科学选才，公平价值是其永恒不变的原则和底线。”周光礼表示。

“高校统一招生考试制度作为我国的核心教育制度之一，在改革开放40年历史丰碑上写下了浓墨重彩的一笔。”青岛大学政策研究室主任刘恩贤表示，高考的核心价值在于制度保障人民公平接受高等教育的权利，同时也保障高校人才选拔的质量，这是高考作用于社会发展的根本立足点。高考恢复后的41年，是知识点亮希望的41年，也是我国人才建设取得显著进展的41年。

综合多元评价破除单一选材

高考改革不断回归教育初心

8月30日，北京大学迎来3000余名2018级本科新生。来自河北邯郸的齐丙阳来到哲学系报到入学，他和新同学们一起在未名湖畔、乒乓球馆等合影，定格属于他们的青春记忆。

对于“00后”们而言，高考对他们的含义已不仅是“知识改变命运”，而有了更多个人价值层面的考量。“高考对于我的意义是一生的，让我对个人成长有了更为深刻的认知。”齐丙阳表示，从高考亲历者的角度来看，今年考前到考后许多报考流程都进行了简化优化，也进一步体现了录取机制的人性化元素。

据介绍，从2018年秋季高一新生入学起，齐丙阳所在的河北省将正式实施新高考改革制度，贯穿高中生涯的“学生综合素质评价”将与高考招生挂钩。事实上，自上海、浙江启动新高考改革来，2018年已有北京、河北等17个省份加入新高考改革。各地不断完善“分类考试、综合评价、多元录取”的招考方式，进一步为科学公平选才奠定坚实基础。

针对特殊人才的选拔，当前高校自主招生也在探索全方位考核机制，避免“一根量尺测量所有人才”的现象。记者了解到，今年高校自主招生的考场上，“雪花为什么是六边形的？”、“漫画推断图示人物关系”、“如何看待人工智能”等贴近生活、关注热点、考察情商的考题引发网民热议点赞。

“高考改革以考生为本、以人为本的趋势十分明显，包括考试时间、取消报考年龄限制、标准化考场，以及考场秩序维护等，都有更加人性化的体现。”刘海峰表示，未来的高考制度是在走向分类考试、综合评价、多元录取的方向。随着诚信系统的逐步确立，将会不完全依赖考试分数录取，而是综合评价、多元录取。此外，高考制度本身是在转变的，但公平竞争、择优录取的原则始终未变，这是高考制度的核心与根本。

作为恢复高考后我国首批大学生的刘海峰，将40年来的高考改革分为四个时期。刘海峰表示，一是制度恢复期，即1977年到1984年，恢复高考、分省命题组考、统包分配等，制度由应急状态趋向稳定规范；二是改革调整期，即1985年到1998年，招生并轨、上学缴费改革等，开始全面探索高考改革路径；三是扩招发展期，即1999年到2013年，高校扩招、试点“3+X”、推行自主招生等，一系列适应扩招时代的举措出台；四是当前的试点深化期， 即2014年迄今，国务院颁布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，标志我国正式进入新高考改革阶段。教育部部长陈宝生在2017年举行的十九大会议讨论中表示，将在2020年全面建立起新的高考改革制度。

作为我国核心教育制度之一，从探索招考分离、高校实行自主招生，到改变成绩是评价学生的唯一标准，再到为残疾人参加高考提供必要支持条件和合理便利……改革开放以来，高考不仅选拔了大批优秀人才，其自身也在国家发展中持续调整和完善，在人民期待中不断前行，在40多年的探索中践行改革精神，也在沉淀中不断回归教育初心。

考题变迁引导青年关注国家发展

新高考引领“强国一代”承担时代使命

“你们与新世纪的中国一路同行、成长，和中国的新时代一起追梦、圆梦…请据此写一篇感悟文章，装进‘时光瓶’留待2035年的18岁一代人阅读。”这是今年高考全国卷I的语文作文题，“时代”成为核心话题。

今年全国共975万考生参加高考，26个省（市、自治区）均统一采用全国卷。湖南师范大学本科新生李嘉铭所在的湖南省，自2016年开始采用全国卷I。“用一代人的成长经历给未来新一代参考，高考作文题引导我们‘00后’既要关注国家发展，又要面向未来，培养强烈的社会责任感。”李嘉铭如是说。

被问及1977年的高考题，孙逢春回忆道，“语文卷第一题是把一行拼音写成汉字，作文题为《心中有话向党说》。”仔细梳理从高考恢复到20世纪末，再到当下21世纪的考试题，作文题逐渐从宏大政治命题，转向关注身边生活、关注个体、关注时代发展，始终都带有显著的时代印记。

改革开放以来，高考作为人才选拔的基石，对中国高等教育事业产生了重要作用。根据教育部网站数据，2017年全国各类高等教育在学总规模达到3779万人，高等教育毛入学率达到45.7%，普通本专科招生761.49万人。“十二五”期间，本科高校5年累计输送近2000万专业人才，为高新技术产业发展注入强劲动力。职业教育每年为各行业输送近1000万技术技能型人才。

习近平总书记曾说，“每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史”。“新高考对强国一代的全方面塑造没有丝毫弱化，而是更有意义。”王石川表示，越是处于新时代，年轻人就越有用武之地，人生也越有无限可能，而要实现人生出彩，必须奋发有为。“00后”通过高考进入大学之门，“疯狂”汲取知识，全力开阔眼界，全方位锻造自己，就能在新时代展现风采，实现人生价值。

“当前时代在变革，学生也在改变，但高考是符合中国国情的一个招生考试制度，是维护教育公平和社会公平的基石。对促进社会阶层流动、维护社会稳定都有重要意义。”刘海峰表示，虽然现在高考呈现多样化、多元化趋势，但依靠统一考试的成绩来衡量学生的水平仍然必要，因为越是多元化，高考就越需要体现其公平客观性，这也是当前老百姓最相信的公平竞争方式和手段。

回望40年发展历程，高考制度始终在改革中前进，而今国际化视域下开放的教育环境、资源配置也让更多青年学子梦想成真。“00后”作为“强国一代”已经正式“上场”，他们将亲历、见证伟大中国梦的实现。未来，高考改革仍将与时代发展同向同行，但变化的是考试内容、招录形式，它所承载的公平选拔人才的重要功能，及其培养人才服务国家的初心不会改变。新时代的高考改革也将引领 “强国一代”关注社会发展，将国家与个人命运紧密联系，勇敢承担时代使命。