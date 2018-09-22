教育部规范全国性竞赛活动

近日，教育部办公厅印发了《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，对中小学生竞赛活动作出了具体的规定。

近日，教育部办公厅印发了《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》，对中小学生竞赛活动作出了具体的规定。教育部基础教育司负责人表示，将建立健全规范管理面向中小学生的全国性竞赛活动工作机制，为中小学生健康成长全面发展营造良好环境。

近年来，一些社会团体和企事业单位面向中小学生开展了诸多不同层次、不同类型的竞赛活动，由于缺乏规范和管理，有的违反规定擅自组织进行，有的存在严重“应试”倾向，有的与招生入学挂钩，有的名为发展教育实为谋取利益，各类竞赛造成了中小学生过重的课外负担，严重影响了中小学校正常教育教学秩序。

此前，教育部研究制定并面向社会公开发布了《关于规范管理面向基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的公告》，要求现有面向中小学生的竞赛活动一律按管理权限进行重新核准，未经重新核准的，不得再组织开展活动。公告下发后，教育部以及各地教育行政部门加强了对中小学生竞赛活动的清理整顿，查处了一批违规竞赛活动。

为进一步建立规范管理面向中小学生的全国性竞赛活动长效机制，在充分调研、广泛听取意见的基础上，教育部制定印发了《办法》，对竞赛活动的受理研究、组织举办、日常监管等作出明确规定，建立健全规范管理面向中小学生的全国性竞赛活动工作机制。同时，《办法》也明确要求，各省（区、市）教育部门要参照《办法》制定区域内中小学生竞赛活动管理办法，切实加强对各类中小学生竞赛活动规范管理，为中小学生健康成长全面发展营造良好环境。

申请举办面向中小学生的全国性竞赛应具备哪些条件？为了从源头上严格规范竞赛活动，《办法》提出：竞赛组织主体应为在中央编办、民政部登记注册的正式机构，必须具有法人资格。主办方必须信誉良好，无不良记录。竞赛依据文件的效力等级不得低于国务院部门规章或部级规范性文件。竞赛申报材料必须包括申报单位法人登记证书、竞赛具体实施办法以及有关承诺书等材料。

为了切实整治一些竞赛乱象，《办法》明确规范了具体办赛行为。一是在竞赛属性方面，强调竞赛应坚持公益性，不得以营利为目的，主办方、承办方不得向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费和其他各种名目的费用，做到“零收费”，不得以任何方式转嫁竞赛活动成本。二是在办赛原则方面，强调组织竞赛应坚持自愿原则，不得强迫、诱导任何学校、学生或家长参加竞赛活动；竞赛应对符合条件的中小学生平等开放，不得设置任何歧视性条件；举办竞赛过程中，不得面向参赛者开展培训，不得推销或变相推销资料、书籍、商品等。三是在结果使用方面，强调竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据，在竞赛产生的文件、证书、奖章显著位置，要标注教育部批准文号以及“不作为中小学招生入学依据”等字样。

教育部基础教育司负责人表示，过去竞赛活动的乱象，与监管机制不健全有很大关系。《办法》建立、完善了面向中小学生的全国性竞赛活动全过程监督管理机制。一是实行清单管理制度。经研究认定同意举办的面向中小学生的全国性竞赛活动将列入清单，每年动态调整一次,在教育部门户网站公布并正式印发给地方教育行政部门，清单之外的面向中小学生的所谓全国性竞赛活动均不合规。二是压实地方教育部门和学校责任。《办法》明确要求，地方各级教育行政部门、各中小学校、各类教育机构不得组织承办或组织中小学生参加清单之外的冠以“全国”“国家”“大中华”等字样面向中小学生的竞赛活动，不得为违规竞赛提供场地、经费等条件，一经发现，将予以严肃处理。三是广泛接受社会监督。教育部设立了专门的举报投诉电话（010-66092315），同时要求地方各级教育行政部门公布投诉举报电话，广泛接受社会监督。

据了解，今后，教育部将通过调研、巡查等方式，强化对竞赛活动的监督检查，对违规举办的，将严肃处理，有关处理情况及时通过教育部官方渠道向社会公告。