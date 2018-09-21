专访|走在前列 浙大实行多路径录取模式应对新高考改革

早在2014年，浙江省已率先进行试点。浙江大学作为国家“双一流”建设A类大学之一，人才培养模式怎样？如何应对新高考综合改革政策？近日，南方网记者走访浙江大学，独家专访浙江大学副校长罗建红，浙江大学本科招生处处长王东。

“新高考”如期而至，2018年秋季，广东高一学生将正式实行新高考改革。早在2014年，浙江省已率先进行试点。浙江大学作为国家“双一流”建设A类大学之一，人才培养模式怎样？如何应对新高考综合改革政策？近日，南方网记者走访浙江大学，独家专访浙江大学副校长罗建红，浙江大学本科招生处处长王东。

浙江大学副校长罗建红

多路径进浙大，在粤生源质量高

“广东省高等教育水平很高，广东省的生源质量也非常高，因此，广东是我们最重要的生源省份之一。”谈及对广东学生的评价，罗副校长如是说。

记者采访时获悉，2018年浙江大学在粤招生首次提出通过多条路径进浙大的理念，分别通过提前批次录取、综合评价录取、自主招生录取、高校专项录取和本科批次录取五种路径。2018年浙江大学在粤共招录185人，是浙江大学招生数量的第二大省份，其中考入竺可桢学院共计18人。相比于去年，浙大2018年理科排位上升20名，文科排位上升12名，医学类专业排位在提前批次更是上升了600名，本科批次排位上升了1500名，其他专业也是成绩斐然。

多学科交叉培养，广受学生青睐

浙江大学在南方新闻网举办的高考招生咨询会活动中，场场爆满，座无虚席。为什么浙大如此受广东学生青睐？罗副校长接受记者采访时说：“第一，浙江大学学科非常齐全，学生可以找到自己心仪的专业，多学科的集合，对学生的综合素质水平和交叉混合培养都很有帮助。第二，浙大位于浙江杭州，属于南方，也是在沿海地区，与广东的生活习惯文化相容性非常匹配。”

目前，浙江大学有七个学部、七个校区和七个附属医院，拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等12个学科门类，62个一级学科。2017年，浙江大学入选国家“双一流”建设A类高校，18个学科入选“双一流”建设认定学科，居全国高校第三。学校在全国第四轮学科评估中被评为A+学科数居全国高校第三，学科优秀率居全国高校第二，A类学科数居全国高校第一。

竺可桢学院，培养跨学科的复合型人才

当前，中央正在大力实施创新驱动发展战略，并且启动实施高校“双一流”建设战略，为高等学校的加速发展提供了新的机遇和动力。在这样的综合改革浪潮中，浙江大学进一步彰显“综合型、研究型、创新型”办学定位，努力建设中国特色、世界一流的创新型大学。

竺可桢老校长曾经说过：“大学教育的目的，决不仅是造就多少专家如工程师、医生之类，而尤在乎养成公忠坚毅、能担当大任、主持风气、转移国运的领导人才。”竺可桢学院是为浙大优秀本科生实施“特别培养”和“精英培养”的荣誉学院，致力于培养跨学科的复合型人才。竺可桢学院的特色是实行多学科交叉的个性化培养方案，所有的班级都致力于构建跨学科的教育背景，为学生量身定制独特的个性化培养方案。学院主要有两类培养形式，一是主修班，包括混合班、人文社科实验班、求是科学班（数理化生计算机）、巴德年医学班；二是辅修班，包括工程教育高级班、创新创业管理强化班、公共管理强化班。

在浙大广东新生见面会中，记者见到了考入浙大竺可桢学院的18名广东学生。他们均在高考后参加了竺可桢学院的选拔，选拔方式主要由综合测试、体能测试和专家面试三个部分组成。

“求是创新”，招生团队孜孜不倦

自1897年创办至今，浙江大学已走过121年的历史。记者行走于浙江大学，“求是创新”的校训口号随处可见。

即便是名校，浙江大学也从不懈怠，2018年招生季，浙江大学组建了一支达24人的广东招生组团队，奔赴全省20个地市，举办了25场线下活动，孜孜不倦为考生解答一切报考问题。连续三年，浙江大学参加南方新闻网举办的广东高考招生咨询会，今年更是在南方高峰论坛上获得了“超凡人气奖”。“求是创新”的精神也深深烙印在招生团队的每一个人身上。

浙江大学参加广东高考招生咨询会现场

浙江大学本科招生处处长王东告诉记者:“据近几年数据统计，广东的学生非常优秀，我们非常喜欢广东的学生，这些也得益于南方网的大力支持，我们会继续做好广东的招生工作。“他还透露，如果没有大的意外，2019年浙江大学的广东招生模式会跟2018年非常的相似。

罗副校长对广东新生提出开学寄语：“我们相信通过高考的选拔机制，来的广东生源都是顶呱呱的，我们有完全的信心。对我们的新生，希望他们一进来就能够很好的认识这所学校，然后很好的定位自己的目标。不讲那么大的人生的大目标，至少讲将来的职业发展的目标，作为一个动力来驱动自己，激励自己，在大学里面，把最关键的青春年华用好。”