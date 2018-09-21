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专访|新高考路在何方？浙大招办主任王东提醒：生涯教育要提早！

2018-09-21 09:43 来源：南方网 柯丹洁
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　　高考改革，关于每个学生的切身利益，也是社会普遍关注的焦点。2014年国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》后，上海、浙江作为试点，开始推行新高考改革方案，2018年广东也将对高一新生实施“6选3”的新高考改革政策。

　　日前，南方新闻网记者前往新高考政策先行地实地调研，专访招生处处长王东，看看4年来，浙江地区新高考改革政策推进成效如何？作为高等学府，浙大如何应对？广东可以从浙江的新高考改革路径路径中借鉴哪些经验？

浙江大学招生处处长王东

　　新高考改革 实则“两变四不变”

　　“新高考改革，学生和高校的主体是不会变的，但是考生在报考高等院校的过程中，报和考的方式在变；高等院校在录取中，录和取的方式也在变。考生填报志愿时，由选择好学校转变为选择好专业，由此一来，考生了解这些学校的专业，尤为重要。”王东处长向记者解析新高考改革的“两变四不变”。

　　王东处长介绍：“浙江是实行‘7（物理、化学、生物、历史、地理、生物、技术）选3’模式，排列组合有35种，对于高校、中学、教师、学生等都是一种挑战，要学的东西非常多。”

　　从浙江高考改革试点推进和方案调整的情况来看，各中学正在积极探索符合实际的“走班制”模式：取消文理分科；通过外语一年两考，减轻一考定终身的压力；将学业水平考试由百分制转为等级制，避免分分计较等。但仍然面临着诸多挑战，包括赋分制带来的选课不均衡现象，师资和场地的限定影响政策的合理推行等，都需要逐步在实践中完善。

　　分清自主招生和综合评价录取模式

　　为顺应新高考改革，2018年浙江大学在粤招生首次提出通过多条路径进浙大的理念，分别通过提前批次录取、综合评价录取、自主招生录取、高校专项录取和本科批次录取五种路径，推动“分类考试、综合评价、多元录取”的考试招生模式。

　　当前，自主招生考试和综合评价考试越来越受考生青睐，考生该如何区分？

　　王东处长告诉记者，自主招生和综合评价的定位不一样，自主招生主要选取有学科特长或者有创新潜质的学生，他总分可能不见得高，但他有一门单科会特别棒，适合有偏才怪才的学生。综合评价要求学生综合素质要面面俱到，对学生综合素质要求比较高。学生需要提前规划，找准定位，合理选择报考方向。　

　　高一生应均衡学习，提早做好生涯规划

　　按照新高考改革方案，广东将实行“６选3”的选科模式，排列组合有20种，打破了唯分数论和文理区隔，增加了高校自主权、学生选择权和选课自由度。这迫使高中生应尽早进入生涯规划教育。

　　王东处长建议，考生在高一时应均衡学习各门科目，发现自身的兴趣和特长，多参加职业体验和性格测试的深度分析，尽早进行生涯规划。他认为，中学应建立专业的生涯规划教育师资队伍，开设生涯规划课程，组织学生进行体验，提高学生自主管理能力。媒体应该做好宣传引导，与高校、中学、学生紧密联系。

编辑： 柯丹洁

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