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教育好自己的孩子，是您最重要的事业

2018-09-21 07:41 来源：人民日报
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一个好的老师，或许能够影响孩子三年五年，但是家长的影响力却是一辈子的！孩子不是老师的，是你的，家长是孩子的第一任老师，也是孩子永远的榜样，请做个称职的父母！教育你的孩子，只是老师工作的一部分，但你不一样，孩子是你的唯一，教育好自己的孩子，永远是你最重要的事。

1、老师不能保证你孩子良好的品行

一个人无论成绩好坏与否，品行是关键！道德可以弥补能力的缺陷，而能力却难以掩盖道德的缺陷。但是孩子的品行很大程度上与他的家教有关。老师只是传道授业解惑者，家长却是孩子一生的影响者。父母的言传身教永远大于老师45分钟的课堂教育。因此，想要让孩子有良好的品行，家庭教育才是关键！

2、老师给不了你孩子良好的习惯

麻将桌旁、电视机前长大的孩子肯定和爱看书的家长教育出来的孩子，差别很大。这就是为什么很多家长边看电视边督促孩子认真读书时，收到的往往是强烈的逆反。自己都做不到的事情，怎么能强迫孩子做到呢？积极进取，有良好生活习惯的父母养育出来的孩子，大多数都是热爱学习，能够合理安排自己时间的小大人儿。父母在教育上会省很多心，所以当你百思不得其解孩子为什么有那么多坏毛病时，先好好检讨一下自己，也许就会找到根源所在！

3、老师给不了你孩子读书的兴趣

很多家长埋怨自己的孩子不爱学习，不爱看书。但是却没有扪心自问一下，自己是否爱看书呢？孩子读书的兴趣是从小培养的，两三岁的孩子就该开始读书了，而不是等到了学校之后，让老师培养你家孩子读书的习惯。你家里的书多，孩子读的书就多。父母起到好的表率作用，孩子就会效仿，反之，孩子只能模仿你做别的事情。是否从小阅读的差距，会在以后的知识层面，认知能力以及写作水平上表现出来。

4、老师不能帮你培养孩子的意志

老师更多的教给孩子的是课本知识。良好的生活习惯、做人的道理、坚强的意志，这些都是要靠父母去培养的。老师没有义务帮你去培养，这些只能由家长从小在日常生活中培养。如果你忽略了，那你的孩子也许成绩很好，但是意志薄弱，受不得半点挫折，所以情商教育也很重要。

5、老师给不了你孩子长久的幸福感

一个人所在的原生家庭对他一生的影响都很大，夫妻恩爱，家庭和谐，在充满爱的环境里长大的孩子，注定要比家庭不健全，或者整日吵闹的家庭里成长的孩子要心里阳光很多。而这个是老师给不了的，却能决定孩子一生的！

 

编辑： 唐巧燕

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