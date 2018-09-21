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10月自考，快收下这篇高效冲刺攻略

2018-09-21 07:41 来源：南方网
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　　2018年10月自学考试将于10月20-21日举行，备考已经进入了最后倒计时！考生在最后冲刺阶段掌握一定的高效备考技巧是十分重要的。今天，快收下小编为您准备的高效冲刺攻略吧！

　　一、合理安排复习时间

　　10月自学考试只剩下将近一个月的时间，考生要根据自己复习的实际情况，合理规划安排每日的复习日程。进入复习的最后冲刺阶段，考生切忌把过多的精力用于啃难题和面面俱到地复习，而应该有重点地进行，充分利用好最后的冲刺时间。

　　二、抓住重点，掌握知识脉络

　　在剩下的一个月时间里，考生可以通过看书上的目录标题、自己平时勾画的重点等，一科一科地进行回忆，发现生疏的地方，及时重点补充一下。对于已经掌握了的内容，可以一带而过。考生还可以看看自己总结的提纲及图表、重要公式、定理等，集中抓住知识的主干，通过一个月的收缩复习，强化记忆，以便能在考场上根据主干线索，迅速回忆。熟悉地掌握知识的整体框架，才能在应试中得心应手。

　　三、掌握方法，高效记忆

　　记忆的基础是理解，理解后的知识点更深刻，学习才能高效。每天最佳记忆时间是清晨或晚上7点-9点。让全身放松姿势更容易记住，切记不要边走边记。考生复习时先遮住笔记，看着问题回答一遍答案，再记忆。重复。过目不忘的人毕竟是少数。运用艾宾浩斯记忆曲线理论，当天将知识点过一遍，晚上以“看电影”形式在脑海重复一次查缺补漏，第2天、第3天、第6天、第13天以此类推，重复以上步骤，方可长久记忆。

　　四、学会减压，劳逸结合

　　考试要达到复习的预期效果，必须保持饱满的情绪，尽量排除影响情绪的消极因素。特别是临考前的一周，最好是参加一些文体活动，恢复体力，放松过分紧张的情绪，特别要防止感冒发烧、腹泻等疾病的发生，在饮食方面多补充一些富含优质蛋白的食品，如鸡蛋、瘦肉、牛奶和豆制品等，多吃蔬菜和水果，增强体力和记忆力，以保持良好的竞技状态。复习之弦，要拉得紧一些，但紧张要适当，做到张弛有度。天天“开夜车”，过度疲劳，势必影响身心健康和复习效果。考生要合理支配作息时间，不打疲劳仗，保持大脑清醒。只有心境平和，情绪稳定，从容应考，才能发挥出应有的水平。

　　考试在即，小编准备了三句话送给考生：

　　1.知己知彼，百战不殆。了解考试流程，落实每一步流程，准备充分，方能在考试中淡定应对突发情况。

　　2.相信自己，平常心应对考试，方可发挥超出平常的水准。

　　3.唯有坚持，方可达到胜利彼岸。

（广东教育考试院）

编辑： 唐巧燕

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