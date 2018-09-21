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有优质的教师才有优质的课程 教师本身就是重要的“课程”

2018-09-21 07:41 来源：新华网
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　　“科学教育要从基本知识和技能开始，但是又不能止步于此，因为科学素养培育是提升全民科学素质、建设创新型国家的基础。”日前，中国人民大学附属中学党委书记、副校长周建华接受新华网记者专访，围绕“怎样让家长、学生关注科学素养的培养？”，强调了“科学素质教育”作为立德树人工作重要组成部分的地位和必要性，同时，作为一名长期以来关注创新人才培养，关注学生科学素养提升的教育工作者，周建华也围绕“学校如何激发学生的科学兴趣”等话题阐述了自己的教育理念。

　　科学教育要从基本知识和技能开始 但不能止步于此

　　根据教育部修订的《义务教育小学科学课程标准》，从2017年秋季开学起，小学科学课被列为与语文、数学同等重要的“基础性课程”，起始年级延伸到小学一年级。此前，科学课从小学三至六年级设置。本次调整不仅改变了科学课的起始年级，也修订了课程目标。

　　科学教育从“娃娃”抓起，科学家走进了中小学，如何进一步让家长、学生重视科学素养的培养？周建华在采访中表示：“科学技术的快速发展对每一位公民的科学素养提出了新的要求。中国的未来靠创新。创新的源头在科学素质教育，科学素质教育的基础在中小学。”

　　他强调，教育要落实立德树人根本任务，必须解决两个根本问题：一是教育要适应未来社会的要求，培养德智体美劳全面发展的社会主义的建设者和接班人；二是教育要培育学生的终身发展能力，以应对未来社会的高度的不确定性。“这两方面，都需要学生有很好的科学素养。”

　　“立德树人是教育的根本任务，科学素质教育是立德树人工作的重要组成部分。科学教育要从基本知识和技能开始，但是又不能止步于此，因为科学素养培育是提升全民科学素质、建设创新型国家的基础。”

　　周建华认为，我国当代中小学生科学素养培育主要面临以下困难：一是在思想上，对科学素养培育的重要性和紧迫性认识不足；二是在课程上，培育科学素养的课程体系尚未有效建构；三是在课堂教学方法上，以知识为主，以教师教授为主仍占主导地位；四是科学素养培育的资源，如场地、实验材料、中小学与大学科研院所的联合培养、社区资源等较为匮乏；五是科学教师队伍严重不足，不能适应当今科学素养培育的要求。

　　周建华认为，未来，培育学生的科学素养，需从以下方面入手：一是突出学生的主体地位，激发和保护学生的好奇心和求知欲，培养学生的科学精神和实践创新能力；二是以课程为统领，切实加强科学素养培育；三是将探究活动作为学生学习科学的重要方式；四是注重科学素养培育的综合性。既注重不同学习领域的综合，又注重不同能力培养的综合，还要注重在语文、数学、英语等诸多学科的教学中培育学生的科学素养。

　　“四会四能”是一名“专家教师”成长道路上的最重要阶梯

　　对于教师的成长阶梯，周建华有清晰的判断和理解，他眼中的教师有“三种境界”：第一种是“手中有书”，这种教师自己能准确地理解教材中的知识，“这是基本合格的教师水平”；第二种是“胸中有法”，老师能有效地促进学生习得教材中的知识和技能，培育学科核心素养。在周建华看来，“这是骨干教师水平”；第三种老师是“目中有人”，他们能高效地教书育人，这才是周建华心中“专家教师”的水平。

　　“人大附中对教师提出了‘四会四能’。第一，会做，能上课；第二，会说，能交流；第三，会写，能研究；第四，会带，能引领。这‘四会四能’是一名教师从基本合格教师，成长为专家教师的四个最重要的阶梯。”

　　教师是教育发展的第一资源，是立教之本。师资队伍建设是提高教育质量的关键，伟大时代的教育，必然呼唤一流教师培养造就一流的新时代学生。“教师对学生的成长影响非常大，科学素养培育也是如此。”他用自己学校一名老师的例子生动的阐释了“没有优秀的师资，无法培养拔尖的学生”这个论点。

　　周建华介绍说，这名老师是北大的生物博士，本身对食虫植物非常感兴趣，促成学校建成了食虫植物大棚和高端实验室。这名老师开设了食虫植物选修课，引发学生研究兴趣，让学生们进行科学研究，发表高水平的研究成果。同时，这名老师还与美术老师联手，开设植物绘画插图选修课，这样既培育了学生的科学素养，又培育了学生的艺术素养，两者珠联璧合。而老师自己，通过在高端实验室里研究不同的植物特性，也出版了自己的专著《食虫植物》，“科学素养培育有两方面的任务，一是普及，另一个是提高。这名老师在这两方面做得都非常出色，特别是在提高方面。”

　　有优质的教师才有优质的课程 教师本身就是重要的“课程”

　　培养学生的科学素质教育需要搭建诸多平台，借助诸多资源，让学生去尝试，“在尝试中发现兴趣，在兴趣中发展素养，在长期的坚持中培育创新人才。”在周建华看来，经历是一种财富。学生的成长经历是非常重要的成长财富。“丰富的经历将带来丰富的成长。因此，学校要带给学生丰富的科学实践活动。”“学校丰富的科学实践活动主要靠教师去设计和实施。”

　　“科学素养与人文素养是创新人才的一体两翼。如果一翼长一翼短，则创新人才很难腾飞；即便勉强起飞，也只能在原地‘打转转’。”因此，周建华认为，“既要注重发展学生的科学素养，又要注重发展学生的人文素养，两者不可偏废。”

　　周建华指出，学校至少应该从四个方面入手，激发学生的科学兴趣，培育学生的科学素养：一是课程，这是培育科学素养的载体，要建构好学校科学素养培育的课程体系；二是课堂，这是培育科学素养的阵地，重在设计科学探究活动，让学生经历典型的探究过程，掌握典型的科学方法，积淀独特的科学体验，发展科学素养；三是资源，这是培育科学素养的保障，如科学名家报告，高端实验室建设，社区科学教育基地建设，与大学科研院所联合培养等等；四是教师，这是培育科学素养的关键。周建华强调：有优秀的教师，才会有优质的课程。“况且，教师本身就是非常重要的课程。”

编辑： 唐巧燕

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