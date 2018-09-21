南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

高校校训“德”字为先 四词八字最常见最长校训28字

2018-09-21 07:41 来源：北京日报
字号减小 字号增大

　　9月，各大高校纷纷开学。新生了解学校的时候，校训往往必不可少。无论国内还是海外，绝大多数高校都有其独一无二的校训，鲜明地表达出办学理念和治学特点。

　　校训作为一所高校学风的体现，也是大学培养人才的首要准则。日前，网易数读对2454条学校校训进行数据统计发现，在我国高校校训中，“德”字出现的频率高居榜首。

　　四词八字最常见

　　最长校训28个字

　　何谓校训？权威辞典《辞海》里的解释说：“学校为训育之便利，选若干德育条目制成匾额，悬见于校中公见之地，是为校训。其目的在于使个人随时注意而实践之。”一般而言，校训是师生共同遵守的基本行为准则、道德规范和精神追求。它既是学校教育理念、精神追求和核心价值的高度凝练，又是学校教风、学风、校风的集中表现，体现着大学文化精神的核心内容。概言之，校训是一所学校的灵魂。正因为如此，有人指出，校训最能反映大学的办学传统和教育特色。

　　国内高校校训以工工整整的对仗形式为主，尤其是“4词8字”。据统计，使用“4词8字”校训的高校有1836所。其次是4字和9字校训：使用4字校训的有231所学校，9字的有89所，6字的有86所。从字数长短来看，28个字的郑州大学校训是国内高校校训长度之首，其校训为“明时风，达治体，文而不弱，武而不暴，蹈厉奋进，竭忠尽智，扶危邦，振贫民”；最短的校训只有2个字，共有13所高校，如北京交通大学的校训是“知行”，三峡大学的校训是“求索”。

　　“德”字排第一

　　“学”“行”“求”列其后

　　校训是一所高校要做什么事、培养什么人的精神体现。有人说得好，“校训作为高校文明的标识，体现的就是对人的关注与期许”。比如说，北京师范大学的校训是“学为人师，行为世范”，国家会计学院的校训是“不做假账”，中国农业大学的校训是“解民生之多艰，育天下之英才”，虽然表面看很简单，但是其用意简明而深刻。

　　数据显示，在2454条校训中，“德”字出现的频率高居榜首，8.7%的高校在校训中用到了“德”字。其后出现的频率第二至第九位的字分别是：“学”“行”“求”“新”“笃”“厚”“博”“创”“实”。校训只用到了605个汉字，其中最通用的校训为“博学、厚德、笃行、求实、创新”。208所高校使用了“博学”， 136所使用了“厚德”，112所使用了“笃行”。同时，校训也出现了“撞脸”现象，“学以致用”是北京联合大学、南京工程学院等6所高校共同的校训。

　　国内高校校训以训诫、德育为主，那国外高校校训又崇尚什么？剑桥大学校训为“求知学习的理想之地”、哈佛大学校训为“让真理与你为友”、斯坦福大学校训为“愿学术自由之风劲吹”。

　　激励前行

　　清华校训最受欢迎

　　国内高校校训是随着近代教育的兴起而出现的。

　　最早的校训出现在1900年前后。如1901年由美国监理公会正式办起的东吴大学，校训中文意思是“为社会造就完美的人格”，后改为“养天地正气，法古今完人”。1914年，清华大学把“自强不息，厚德载物”定为校训。进入民国后，中国大学开始逐渐繁荣，出现了很多著名大学和知名校训。

　　校训是学校的座右铭。好的校训作为一个标尺，总是激励和劝勉在校师生和毕业校友不断前进。如：北京师范大学校训“学为人师，行为世范”，中国海洋大学校训“海纳百川，取则行远”。这些校训，寓意深刻、朗朗上口。

　　有媒体曾在全国范围调查“我最欣赏的十大校训”，结果显示，清华大学的校训“自强不息，厚德载物”以54%的最高获选率，成为公众最喜欢的校训。清华大学校训源自梁启超的演讲。1914年，梁启超在清华作演讲，以“天行健，君子以自强不息”和“地势坤，君子以厚德载物”，激励清华学子努力成为中国社会的中流砥柱。按照哲学家张岱年的阐释，“自强不息”在政治生活方面，指的是对外来侵略绝不屈服，对不良势力绝不妥协，在个人生活方面强调人格独立，志不可夺。

　　北京交通大学的“知行”校训，最早见于1923年北交大毕业生的纪念册。当时学校的校徽、校旗上均有“知行”二字。有学者研究提出，北交大“知行”校训的产生，与孙中山的知行观有必然联系。孙中山的知行观，深刻影响了当时担任交通部总长并身为交通大学校长的叶恭绰。1921年9月10日，叶恭绰在交通大学京校开学典礼上讲话，系统阐述了自己的办学理念。近百年来，“知”与“行”的思考与探索，伴随着北京交通大学的成长和发展。

　　如今，开学讲校训已经成为高校校领导迎接新生的方式之一。首都经济贸易大学的校训是“崇德尚能、经世济民”。在研究生入学仪式上，校领导的讲话中明确指出“崇德”一词出自《论语》：“主忠信，徙义，崇德也。”并勉励大学生们做“经世济民”的知识分子。

　　相关链接

　　哈佛墙上真有所谓的校训吗？

　　关于哈佛大学的校训在网上盛传已久。对此，哈佛大学校方在其官网上表示，这些校训都是假的，在哈佛墙上看不到所谓的校训，并称所谓校训都是编造的。

　　相信不少网民对网上所谓的哈佛校训并不陌生，“此刻打盹，你将做梦；而此刻学习，你将圆梦……谁也不能随随便便成功，它来自彻底的自我管理和毅力……”。然而，这些内容只是好事者杜撰出来的“傍名牌”式的励志口号，不少人上当了，真正的哈佛校训是——“与柏拉图为友，与亚里士多德为友，更要与真理为友。”

　　好事者假借哈佛的旗号宣传励志口号，只是刺激了人们对于成功的欲求，没有告诉他们如何正确地“立志”。换言之，即只告诉了“要努力赶路”，却未能明白该走什么样的路。这也是近年来“励志成功学”泛滥并遭人诟病的原因所在。而真正的哈佛校训强调的是“如何选路”和“选什么路”的问题，这是它与“伪校训”的本质不同。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第288期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235