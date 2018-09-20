重庆加强中小学编程教育 小学3至6年级不少于36课时

加快普及中小学编程教育，不断激发中小学生编程兴趣，努力培养中小学生勇于探索的创新精神和解决实际问题的实践能力。近日，重庆市教委下发《关于加强中小学编程教育的通知》（以下简称《通知》），就加强中小学编程教育提出要求，各种小学要开足开齐编程教育课程，小学3～6年级累计不少于36课时、初中阶段累计不少于36课时。

加快普及中小学编程教育，不断激发中小学生编程兴趣，努力培养中小学生勇于探索的创新精神和解决实际问题的实践能力。近日，重庆市教委下发《关于加强中小学编程教育的通知》（以下简称《通知》），就加强中小学编程教育提出要求，各种小学要开足开齐编程教育课程，小学3～6年级累计不少于36课时、初中阶段累计不少于36课时。

据介绍，加强中小学编程教育是贯彻国家《新一代人工智能发展规划》的重要内容，是落实教育部《教育信息化2.0行动计划》的重要举措，是重庆实施大数据智能化战略的人才奠基工程。

《通知》指出，中小学校要切实保障编程教育课时数量，开足开齐编程教育课程，小学3～6年级累计不少于36课时、初中阶段累计不少于36课时，义务教育阶段课时从综合实践活动课中统筹解决，高中课时按照国家信息技术课程要求开设。任何学校和个人不得以任何理由挤占编程教育课时。

据悉，重庆市教委将组织研制《重庆市中小学生编程教育指导纲要》，规范中小学编程教育内容。

小学阶段以体验为主，通过游戏化教学、项目式教学等形式，强调借助积木式编程工具，通过对对象、模块、控制、执行等概念及作用的直观操作体验，感受编程思想。

初中阶段以高级程序设计语言为工具，通过尝试设计与实现基本程序结构，将实际问题解决与算法思想形成联结。

高中阶段掌握一种程序设计语言的基本知识，利用程序设计语言实现简单算法，解决实际问题，通过人工智能典型案例的剖析，了解智能信息处理的巨大进步和应用潜力，认识人工智能在信息社会中的重要作用。

重庆市教委相关负责人表示，将组织有关专家和一线优秀教师，精心开发编程教育优质数字资源，供中小学免费使用，以解决部分学校师资薄弱带来的课程不齐和质量不高的问题，保障每一个学生都能接受编程教育。鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。