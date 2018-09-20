故宫博物院首次设立“母婴室” 免费向观众开放

说到旅行中令人头痛的事情，其中之一大概就是“母婴室”难寻。19日，为给带婴幼儿参观的观众提供一个洁净、舒适、安全的哺乳、护理与休息场所，故宫博物院首次开设母婴护理室。据了解，此举旨在努力为观众提供更加全面、贴心的服务。

说到旅行中令人头痛的事情，其中之一大概就是“母婴室”难寻。19日，为给带婴幼儿参观的观众提供一个洁净、舒适、安全的哺乳、护理与休息场所，故宫博物院首次开设母婴护理室。据了解，此举旨在努力为观众提供更加全面、贴心的服务。

此次开放的母婴护理室，就在故宫中路乾清门广场西侧的隆宗门内，军机处南侧。在做好古建筑维修保护的前提下，故宫博物院设置了这个集哺乳、休息、文化创意体验于一体的母婴护理和休息场所。

走入其中，能看到护理室内设施十分全面，设有3个独立哺乳室、母婴卫生间及一系列护理设施，包括专业带安全扣的婴幼儿护理台、45℃恒温温奶器、冷热水洗手池、婴幼儿湿巾、婴幼儿座椅等，所有材料均采用质优产品，让家长与孩子可以放心使用。

有趣的是，护理室的装饰装修很有特色。比如，以“祥瑞降临”为主题针对儿童设计研发了一系列吉祥瑞兽的卡通形象，十分可爱，包括狮子、大象、甪端、麒麟、獬豸、仙鹤、龙龟、天马。这些形象均源自紫禁城中常见的文物陈设，准确地传达了故宫的祥瑞文化。

护理室东侧，有一个25平方米的小型文创店。店内有适合婴幼儿的故宫特色文化创意产品，比如毛绒玩具等等，未来还会不断更新；护理室南侧约55平方米左右的小院落里，则设置了儿童滑梯、桌椅等设施，可供小朋友们玩耍、休憩。

据故宫介绍，故宫母婴护理室免费向观众开放，需要时还会有女性工作人员在现场给予帮助。

近些年来，故宫一直在针对观众需求完善各类服务措施。比如，开启网络购票、增加院内标识牌、举办多种类型的展览、餐饮服务……此次设立母婴护理室，也是为观众提供全方位、人性化细心服务的重要举措。