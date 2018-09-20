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武汉80后斜杠女青年 上班温柔护士 下班“女车神”

2018-09-20 14:25 来源：武汉晚报
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　　“捏紧拳头，不要紧张。过敏时会出现什么症状？”18日上午，在武汉市第四医院古田院区，过敏反应科护士张婷正在为患者抽血，以进行过敏原检测。

　　在患者的印象里，张婷温柔、耐心，说话时总是轻声细语。

　　距离医院40公里外的花山汽车训练基地，每到周末，张婷会在这里驾驶着经过改装的训练车，变身成酷炫又生猛的女车手。她行动利落，目光如炬，驾驶漂移、原地烧胎、无人驾驶等各种汽车特技都不在话下。

　　从护士到特技车手，80后张婷成了“斜杠青年”，她评价自己，“我想做的事，就一定要做到最好。”

　武汉晚报

　　驾驶着一辆手动挡汽车，挂在一挡待车发动后，迅速爬出车外，坐在车顶用右脚操控方向盘，张婷戴上墨镜，一边完成无人驾驶动作，一边潇洒地做出飞吻的动作。正向调头、反向调头、两轮驾驶……玩起一个个高难度汽车特技的张婷嘴角满是自信，全身心享受着驾驶带来的刺激和兴奋，然而，她也曾经是别人眼中的“女司机”。

　　2007年，张婷考取驾照，上路第一年，撞花坛、撞电线杆、擦碰追尾，大大小小的事故下来，出险次数高达七次，第二年，她咨询车险时，直接被几家保险公司婉拒。张婷懵了，“我有这么差吗？”她没有一丝畏惧，反而尽可能多开车，抓紧机会提升车技，第三年，她的驾车技巧已经非常熟练，最近5年，没有一次出险记录，没有发生过一起擦碰。

　　送自己一份大礼，要当“女车神”

　　2016年初，张婷从朋友口中得知，有专业机构将来武汉开办汽车特技训练班，“想想都刺激，必须感受一下高手怎么玩！”她悄悄交了学费报名，但迟迟不敢告诉家人。直到过生日那天，她在家里站起来大声宣布：“今年，我要给自己送一份大礼！”丈夫得知后非常担心，甚至有些怒气。张婷拉着丈夫去观摩朋友训练，让他坐上副驾驶座位去感受。“都有安全保护措施，不会有什么危险的！”最终，丈夫被说服了。

　　在训练班里连续学习一周，张婷第一次感受到极速和激情，兴奋感让她感觉“好像飘在天上”。

　　张婷记得，自己学习的第一个动作是反向调头180度，用了几十次练习才达到熟练程度。数起因练车受的伤，张婷记忆深刻，“刚开始练习，要用尽最大力气拉手刹，直接拉成肌肉损伤，通过康复训练才回到训练场。有过拉手刹拉到手掌破皮出血，手臂和腿部也常常因为高速状态下旋转会磕上挡杆，变得青一块紫一块。”无论伤成什么样，她始终抱着必须学成的决心。

　　汽车特技人训练基地经理、驾控教练胡坤，从事这一行业已有近十年时间。胡坤说，虽然张婷离专业特技选手还有距离，但在业余人群里来说水平相当不错。在他眼中，张婷“肯吃苦、不怕伤痛，才能在男性居多的领域玩得这么牛。”

　　张婷说，从小到大，只要下定决心，她一定会将爱好的事情做到完美、追求极致，“设定了目标，不可能有什么拦得住我。男人可以做好的事，我也能做到。”

　　健身达人爱上多项极限运动

　　张婷外向、大胆，是标准的“女汉子”。她热爱各类运动，早早地尝试过蹦极、攀岩、潜水、高空滑翔伞，在极限运动中，她从不知道“怕”，只会感觉到“爽”，也因为运动，结识了很多运动发烧友。

　　开始健身，是因为丈夫的一句玩笑话。六年前，身高1.59米的张婷体重徘徊在105斤，丈夫笑她“身材上下一般粗，像个水桶”。一气之下，趁着丈夫出差的三个月时间，张婷通过运动从105斤瘦到92斤。丈夫回家看到她的第一眼呆了，“你这是变了一个人啊！”从此，健身成为她生活中不可缺少的部分。

　　完成特技动作对车手的身体力量要求极高，最初练车时，张婷意识到自己的体能和力量远远达不到完成训练的标准，于是开始加大健身强度，成了健身狂人，如今能轻松举起60公斤杠铃。

　　要兼顾工作和家庭，张婷便挤出时间健身，或是在午休时间锻炼，或是清晨五点半起床锻炼，七点半再赶去上班，六年下来从未间断。今年4月，她还圆了自己的汉马梦。

　　只要周末有时间，她就从市区赶到花山的训练基地练车，有时，穿上近20斤重、具有防火防风功能的赛车服训练完后，整个人被汗水浸得像从水里捞出来。

　　9岁的女儿霏霏是张婷最忠实的粉丝，在她眼中，“妈妈超级酷”。

　　不过，即便车技了得，张婷在市区开车时，从不会和试图想与她一较高下的司机飙车。张婷告诉记者，汽车特技相较于拉力赛而言，更讲究观赏性和技巧，而不是追求速度，“现在的我只有业余水平，还要多努力”。

　　带领科室同事患者一起运动

　　张婷从事护士工作已有十余年时间，在少女时代，她的理想是参军或当警察，但在父母的建议下，她选择了护理专业。

　　初为护士，个性大大咧咧、手脚毛糙的张婷犯过不少错，常常被护士长批评，“不是撞掉东西，就是扎伤自己。”经过职业训练，张婷将自己调整到动静相宜的状态，工作状态中，她谨慎、细心，张婷曾做过助产士，直到现在，走在街头，还有家长向她打招呼，“是张护士吧？是你接的我家宝宝。”这让她收获着迎来新生命的幸福感。

　　在张婷的带动下，她所在的科室同事、病人都爱上了运动，科室主任许伟民用一年多时间从160斤成功瘦身至130斤，经常利用午休时间游泳。两位健身达人交流最多的，就是工作和健身。在医院，同事们想要减肥、增肌、塑形，都会来询问张婷的建议，“医护人员工作辛苦，更要多运动，把身体调整成最佳状态才能更好地服务病人。”

　　在科室医患交流微信群里，除了随时解答患者的咨询，张婷也热衷于传播运动理念，一名患有鼾症的中年患者在她的帮助下，学会操作运动软件，每晚在群里发自己的快走轨迹图，风雨无阻，通过运动，鼾症症状明显减轻，这让张婷很有成就感，“希望看到大家获取健康不是通过打针吃药，而是运动。”

　　“做护士需要胆大心细，开车也是一样的道理。”张婷坦言，惊险刺激背后，是不为人知的艰辛和执着，想练好技术，从来没有捷径，“我会一直坚持自己的爱好，也会用心做一名专业的护士。”

编辑： 唐巧燕

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