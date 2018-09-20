高校开设“恋爱课”引热议 恋爱课到底教什么？

“恋爱课”的定义本来就不该如此狭隘。“恋爱课”应该是关于青年婚恋问题的跨学科教育，不能将它简单化为恋爱技巧的传授。

“恋爱课”的定义本来就不该如此狭隘。“恋爱课”应该是关于青年婚恋问题的跨学科教育，不能将它简单化为恋爱技巧的传授。

《中国妇女报》近日报道，多家高校开设的“恋爱课”有些火热，但也遭受了一些质疑。其实，大学的“恋爱课”并非今年才有，2013年，华东师范大学就开设了“婚姻与爱情”的课程，2016年天津大学开设了“恋爱学理论与实践”课程。这些“恋爱课”尚处于摸索阶段，在全国也没有一个统一的评价标准，很多高校对此仍处观望态度。

笔者求学时并没有上过什么“恋爱课”，但所在的中学、大学都开设有心理学课程。对于年轻学子关心的恋爱话题，有的老师会重点讲讲，也有老师一带而过，甚至让学生“自修”了事。之所以高校对“恋爱课”没有明确定义和统一标准，是因为这类课程的概念和内容本身就是含糊不清的。“恋爱课”像个大筐，心理学、法律、社会学乃至文学艺术等多学科内容都可以被装在里面。不同专业背景的任课教师虽能“各显神通”，但学生也往往是听个热闹，至于听课后能不能谈成恋爱，谁也无法保证。

“恋爱课”的定义本来就不该如此狭隘。“恋爱课”应该是关于青年婚恋问题的跨学科教育，不能将它简单化为恋爱技巧的传授。具体来说，“恋爱课”应该有三个维度：其一，是基本的两性沟通知识、技巧，这可以归于礼仪、社交文化，本质上与提高学生的人品素质和情商有关。其二，是关于婚恋的心理问题，以及可能涉及的法律问题，让学生学会关爱异性，同时也学会自我保护。毕竟，当前因为情感纠葛或欺骗导致的青年心理创伤问题并不少见。其三，则要从更大范畴的文化层面理解婚恋，让学生了解与之相关的历史、文化，从而提升修养、锤炼思想。

目前，国内“恋爱课”主要涉及第二个维度。老师往往不屑于或者不会传授第一个维度的知识，而第三个维度往往被教育者所忽视。吊诡的是，第一个维度里的恋爱技巧问题，竟然被所谓“泡学”圈子所热衷，其中不乏各种诱导、欺骗异性的手段。若年轻人以此为榜样，就容易扭曲爱情观。

“恋爱课”不是理论课程，到底学习有无效果，要从实践结果来看，但它又不能脱离科学的理论指导。从这个意义上讲，国内高校“恋爱课”的探索之路还很漫长。

不过，笔者对此颇有信心。就像十几年前国人对性教育还有各种偏见，但如今很多小学都着手对孩子进行科学的性教育。类似“爱情课”的两性教育在欧美发达国家早已不是新鲜事，想必随着国人思想的开放和进步，科学且到位的“恋爱课”会在高校得到普及，并发挥其独特的价值。