古人怎么做月饼？模具多为木质 底部刻不同纹样

中秋节就快到了，月饼、中秋、团圆节，如今月饼的意义似乎已经远远高于食物本身。

中秋节就快到了，月饼、中秋、团圆节，如今月饼的意义似乎已经远远高于食物本身。制作月饼，印模不可或缺，在成都博物馆四楼民俗厅，7个糕点模子便是民国时期人们用来制作月饼的工具。而在时间更久远的月饼模子上，纹样的类型可是从民风民俗到神话故事都有涵盖，它们既可以用来区分不同口味的馅，更是故人们寓意于形，表达内心祈望的美好寄托。

天府早报记者近日在成都博物馆四楼民俗厅看到了7个大小不一的糕点模子，据成博工作人员介绍，这就是民国时期人们用来制作月饼的工具。在这7个月饼模子上，可以清楚地看到底部刻的花样，大部分也是现在常见到的花式。据了解，由于月饼模子既方便又快捷，很快便风靡手工界。“古代的月饼模子大多数都是在木块上挖出一个或几个凹槽，在凹槽的底部雕刻各种好看的纹样，然后把和好的面粉陷料放进模具中定型，再把模子翻过来，转着圈在周边均匀地敲打，直到月饼变得密实，打月饼的叫法就是由此而来，这样，一个印制有花纹的月饼就成型了。”

月饼模上的文字和图案都能体现丰厚的文化寓意。麒麟在当时被人们供奉为瑞兽，被雕刻进月饼模子也由来已久。当时民间留传甚广的麒麟送子图，更是被一代又一代的人们雕刻在月饼模子之上。除了麒麟，月饼上“月中蟾兔”、“吴刚伐桂”、“嫦娥奔月”等装饰图案，也都出自于古代的民间传说。

这些传统月饼模子装饰图案丰富细致，在极其有限的空间里清晰展现出人物、山水、花草、鸟兽、等纹饰，花纹精整灵细，设计巧妙。“满月形的月饼从模具中做出，就像一个特定的文化符号，和十五的圆月一样，象征着团圆、团聚、阖家安康。而那些兔形、寿桃形的模具，以及模具上制的双鱼、莲子、缠枝花等纹样，也都传达出从古至今人们祈求富贵吉祥、平安团圆的心愿。而我们现在过中秋、吃月饼，也同样祈求着幸福安康。”