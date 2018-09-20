中国64.2%的小学生拥有手机 网络“铁粉”日趋低龄

最新发布的报告显示，小学生群体有自己手机的占比达到64.2%，他们热衷在网络平台上做作业、聊天、打游戏。有父母开玩笑称，自己的孩子对手机比对爸妈亲多了。玩笑归玩笑，背后的问题却不能不让人关注。

最新发布的报告显示，小学生群体有自己手机的占比达到64.2%，他们热衷在网络平台上做作业、聊天、打游戏。有父母开玩笑称，自己的孩子对手机比对爸妈亲多了。玩笑归玩笑，背后的问题却不能不让人关注。

但是，很多家长之所以反对孩子玩手机，主要的原因是因为其占用时间太多，影响了学习，对其危害的认识并不到位。沉迷手机，首先的一条就是危害孩子的健康，这其中的危害，不仅仅是危害视力，实际上是整体健康。现在，中小学生的视力越来越差，国家最近专门出台政策纠正这一问题。

其实，孩子沉迷手机，自然就少了运动的时间，有时间就是坐着玩手机，缺少锻炼自然影响身体素质，也造就了越来越多的“小胖”。而生活运动习惯一旦养成，想要改变难上加难。不少场合，看到家长因为忙于谈事情或者干公务，为了防止孩子烦，直接将手机交给孩子，利用这一神器让孩子安静，很多孩子也就两三岁。殊不知，这种随意让自己的孩子过早迈入“手机一族”的行为，很可能毁掉了孩子的习惯，毁掉孩子的未来。

有的家长可能觉得，就是玩个手机，没有那么严重吧。其实，孩子过早接触手机，过早成为移动网络“铁粉”，还有更深的隐患。智能手机的普及和移动网络的无处不在，只有短短的几年时间。但今天，虚拟现实已经让成年人难以自拔，看看满大街的“低头族”就知道其吸引力有多大。成年人尚且控制不住，如果让孩子接触过多，他如何能够克服对手机和虚拟世界的依赖。依赖一旦形成，这些中小学生就会对他所生活的现实世界减少关注，甚至是完全脱离。相对于虚拟世界的随意和轻约束，他对有着较强约束的现实世界会逐渐远离，甚至逃离，直至混淆虚拟现实和现实世界。相对于现实世界的阳光雨露，他更愿意相信虚拟世界的梦幻和随心所欲。这会造成心理上的系列问题，比如逃避不愿承担责任、性格偏激不顾后果等。这才是手机危害更为可怕的地方。

更何况，手机及其连接的虚拟世界，还有更多让孩子难以挣脱的游戏和不断开发的新功能。最近，自己孩子对于网上游戏颇为沉迷，学习累了之后，问起孩子想怎么休息一下，通常马上就会拿起手机，甩过来一句“玩两局游戏”。那种痴迷，让我很受惊吓。考虑再三，还是把手机收了，想休息就赶出去跟小朋友一起玩，哪怕一身泥水回来，也会让我对他的未来放心一点。

没有真实世界的阳光雨露，小苗靠虚拟世界长不起来，还是让手机离孩子不要太近。