大学生学业规划不可或缺

学习是学生的天职。大学与基础教育阶段有显著不同，道德成长、个性生长、独立思考等都融入了大学生五彩斑斓的世界。但毋庸置疑，大学生的主要任务还是完成学业,而科学有效的学业规划能让学生拨开迷雾、找准方向，迈向踏实求学的坦途。

学习是学生的天职。大学与基础教育阶段有显著不同，道德成长、个性生长、独立思考等都融入了大学生五彩斑斓的世界。但毋庸置疑，大学生的主要任务还是完成学业,而科学有效的学业规划能让学生拨开迷雾、找准方向，迈向踏实求学的坦途。

学业规划之教育价值：由外部他律走向高度自律

大学是松散型的社会组织，又以自由创新为其核心标志，学生的学业管理往往以生为本。如果没有行之有效的学业督导，以生为本容易异化为放羊甚至放纵。

上好学业规划这一课，让学生明白大学的无限开放是一种权利，更是一种责任。学生在学业规划过程中学会自我定位、自我监督和自我反思，才会抛弃贪图享受的空想，走向高度自主自律的自我设计之旅，让梦想变为理想，为日后干事创业打下坚实的基础。

学业规划之目标定向：专业学习与职业准备有机融合

大学生做学业规划，其目的在于预见整个校园学习生涯的全貌，从而不至于对大学学习茫然失措，也不至于整个学业虎头蛇尾。

大学生的学业规划目的，可以从三个方面加以考虑。一是完成专业培养目标。二是为更高层次学习做好准备。大学阶段的课程大多数是基础性质的，还没有进入专门学问的场域。如果学生有在大学毕业后进一步提升的需要，应当在入学之初做好规划，为高一层级的学历学习或进修做好准备，比如考研、“直博”等。三是为职业适应储备知识技能。

学业规划之内容选择：重课程学习更重靶向学习

大学生的学业规划，大多以课程学习为主要方式，以获得学分为完成标志。还有一部分大学阶段的学业内容，不以正式的学科课程形式呈现，而是分散于大学的各种场景之中。对这部分学业内容，大学生要具有靶向思维，准确识别其类型和实质。

大学阶段靶向类学业内容大致分为四类。具体而言，一是人文素养类课程；二是技能考核类学习内容；三是广泛存在于社团以及非正式群体中的学业内容；四是各种创新创业类学习内容。

学业规划之文本撰写：以全程规划和阶段规划为两维

大学生开展学业规划，应当撰写较为规范的文本，较为科学地预设整个大学阶段的学习目标、学习内容、学习过程和学习结果等。

一般而言，学业规划文本应当包括四个要素。一是分析学习条件，对自身学习起点、兴趣爱好、专业特点等进行梳理，发现自我的比较优势和不足之处，对学校、学院、班级、自身能提供的有效资源进行归类。二是确立学业目标，找准学习起点，结合自身兴趣，合理设定大学期间的主要目标。三是整合资源与方法，为了达到目标，如何利用学校课程设置和校内外学习机会，通过哪些渠道获取学习资源，需要参加何种研修培训和参与哪些课余学习小组等。四是建立反馈调适机制。学业规划的目标、内容乃至学习渠道，都会随着大学学业的推进而优化，学生应当适时修正，找到最佳调整时机。整个学业规划文本，应当设立整个大学阶段的总目标，以及分学年的阶段目标，一步步分解具体任务，设立重要时间节点，这样易于操作，也易于对照检查。

学业规划之外部支持：营造学习自觉的大学文化

大学生从中学进入高等学府，其大学学习经验基本处于空白状态，需要大学的管理者整体谋划，给予学生有效的引导。

为此，第一，进行学业规划培训。作为入学教育的重要组成部分，为大学生开设学业规划课程，通过统一学习、分组研讨、独立撰写、分享完善等环节引导学生制定科学的学业规划文本。第二，推行学业成长导师制。有条件的学校，尤其是实践色彩极强的专业，可以为学生同时配备理论导师和实践导师。实践导师可以由校外行业人才担任，让导师们随时为学生排忧解难并关注学生的学业成长。第三，创设浓郁的大学学习氛围，在大学阶段，尤其是本、专科学习阶段，大学的核心是创设学习环境。可以广泛运用信息技术、配置多种学习空间、宣讲学习楷模，形成时时能学、处处可学的自觉学习文化。第四，注重学业规划的对照检查与落实。学业规划只是完成了学业过程的设计，还要依赖于可靠的制度约束和日积月累的坚持。学校可以利用团委、学生会、班级学习小组、学习导师组团等正式与非正式组织定期检查学业规划的推进和完成情况。有条件的学校，可以将学业规划与实施纳入学校课程体系，并给予学生一定学分。