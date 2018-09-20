“孩子才上幼儿园中班，就在学古诗了，还让家长教读，这也太早了吧。”新学期开始，何先生感到百思不解。日前，东莞市教育局制定了全市幼儿园“小学化”专项治理工作方案，对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，坚决予以禁止。

幼儿园该教啥？ 以游戏为基本活动激发幼儿兴趣

“孩子才上幼儿园中班，就在学古诗了，还让家长教读，这也太早了吧。”新学期开始，何先生感到百思不解。日前，东莞市教育局制定了全市幼儿园“小学化”专项治理工作方案，对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，坚决予以禁止。

也有家长认为，一些幼儿园老师是通过游戏教孩子识字、计算的，跟机械式学习还是有所区别，是否涉嫌“小学化”很难界定。

孩子该学啥？家长看法不一

何先生的儿子在东莞市望牛墩一家公办幼儿园上中班。他告诉记者，幼儿园让孩子学习古诗，还叫家长在家里用普通话教读。在何先生看来，孩子现阶段不应该学习语文知识，教授一些生活技巧反而更好。“如果在幼儿园就学了一些小学的知识，我担心孩子到了小学就不听课了，反而会影响他的学习习惯。”何先生说。

记者采访了解到，目前，东莞一些幼儿园会让孩子学一些简单的拼音字母、两位数以内的计算，个别幼儿园还会涉及简单的英语知识。

家长肖先生说，其小孩所在的幼儿园教学基本上都是在游戏中进行的，跟机械式学习还是有所区别。此举是否涉嫌“小学化”很难界定。

孩子在幼儿园究竟应该学习什么内容？家长们对此的态度不尽相同。

李小姐儿子所在的幼儿园是一所国际学校，他目前已进入大班。她告诉记者，除了下午2时至2∶45，其他时间段都由英文老师上课或负责照料。“儿子学习了十以内的加法，英文会说一些简单的词汇，写一些简单的句子。”李小姐说：“儿子在幼儿园学的东西不算简单，但也不辛苦，刚好。”

许先生的女儿刚上小学一年级，他在暑假给女儿报了幼小衔接班。许先生说：“到了一年级，差距就出来了。现在上课的内容，女儿基本都会，很积极地回答问题。”

部门：幼儿园禁教小学课程

尽管家长们各有各的看法，但东莞市教育局的态度却十分明确。日前，该局制定了全市幼儿园“小学化”专项治理工作方案，以规范幼儿园保教工作，落实以游戏为基本活动，坚决纠正“小学化”倾向，提高幼儿园科学保教水平。

市教育局在该方案中规定，严禁幼儿园教授小学课程内容。对于提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容的，要坚决予以禁止。对于幼儿园布置幼儿完成小学内容家庭作业、组织小学内容有关考试测验的，要坚决予以纠正。社会培训机构也不得以学前班、幼小衔接等名义提前教授小学内容，各园区、镇（街）要结合校外培训机构治理予以规范。

以游戏为基本活动 激发幼儿探究兴趣

记者了解到，市教育局要求幼儿园园长、教师及家长树立科学育儿观念，坚持以幼儿为本，尊重幼儿学习兴趣和需求，以游戏为基本活动，灵活运用集体、小组和个别活动等多种形式，合理安排和组织幼儿一日生活，促进幼儿在活动中通过亲身体验、直接感知、实践操作进行自主游戏和学习探究。

市教育局还要求，对于未按规定创设多种活动区域（区角），未提供充足的玩教具、游戏材料和图书，缺乏激发幼儿探究兴趣、强健体魄、自主游戏的教育环境的，要调整幼儿园活动区域设置，合理利用室内外环境，创设开放的、多样的区域活动空间，并配备必要的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料、图画书；要充分利用本地生活和自然资源，遴选、开发、设计一批适宜幼儿的游戏活动，丰富游戏资源，满足幼儿开展游戏活动的基本需要。

幼儿园教师资助问题也被纳入到此次专项治理的工作范围。按照方案规定，对幼儿园教职工人数未按照《广东省幼儿园编制标准（试行）》《东莞市民办中小学校（幼儿园）教职工配备和管理工作指引》（东教人〔2018〕2号）的通知规定足额配备的，要责令幼儿园举办方限期落实整改，配足配齐具有资质能力的教职工。对于不具备幼儿园教师资格的，要督促不符合条件的教师通过考试取得幼儿园教师资格证，仍不能取得教师资格的，要限期予以调整。

从2020年秋季开学开始，在各幼儿园核准办学规模的基础上，按每班应配置具有专业资格的“两教一保”标准重新编制各幼儿园的教学班数。各园区、镇（街）宣教文体局（教育局）对是否配足配齐具有资质能力的教职工至少每半年开展一次专项检查。

对于不适应科学保教需要，习惯于“小学化”教学，不善于按照幼儿身心发展规律和特点组织开展游戏活动的，要通过开展岗位适应性规范培训，提高幼儿园教师科学保教能力。