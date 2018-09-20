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2019考研新版网报系统，2步完成信息填报

2018-09-20 09:02 来源：南方网
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考研的同学们注意啦！2019年考研预报名就要开始了，网上预报名时间为2018年9月24日至9月27日，网上报名时间为2018年10月10日至10月31日。

今年研招网报系统优化了报考步骤，将网报分为“填写考生信息”和“填写报考信息”两大步骤。填写考生信息功能已开通，考研的同学们抓紧时间完成填报。还有哪些细节需要注意？小编带你一起了解~~

2步完成信息填报

第一步填写考生信息

考生打开研招网(https://yz.chsi.com.cn/)首页后，用已注册的学信网账号登录网报系统，进入页面后，会看到新版网报系统。

新版网报系统将报名分为填写考生信息和填写报考信息2大步骤。填写考生信息功能已开通，填写报考信息功能只有在报名时间内才可以操作，非报名时间则是灰色不可操作的。

在这个阶段，考生可以参照《2019年统考考生需准备的网报信息》，把个人信息准备在一个word或excel表格里，按照系统提示填写考生信息。

登录之后，需先确认实名信息(此信息来源于学信网实名注册信息，需仔细核对。)

确认实名注册信息后，考生首先要按照《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求填写正确的学历(学籍)信息。

一般情况下，学历(学籍)信息是可以快速校验的。如遇网络拥堵等特殊情况，将出现“进行中”的状态，考生可以继续填写考生信息中的其他部分，不影响接下来的操作。

►未能通过学历(学籍)网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验。

考生信息填写功能开通后，考生即可登录网报系统进行考生信息的填写和修改，而不需要像往年一样赶在网报开始后一次性填完所有报名信息，可提高网报效率。

第二步填写报考信息

阅读页面上出现的《网上报名公告》后，点击“阅读完毕”，继续阅读《考试承诺书》，点击“同意”。

小编提醒，请诚信考试，考试作弊已入刑!

最后，校对所有已填报的信息确认无误后，生成考生报名号，并下载报名信息表。

生成报名号后本次报名才为成功(如果选择的报考点采取网上交费，交费成功后才算报名成功)。

报名号是现场确认的重要凭证，请考生务必牢记。请多次多地备份报名信息表，以方便现场确认。

温馨提醒

1. 正式网报期间也可以填写考生信息，没填的考生不需要着急。考生信息在报名结束前都可以修改，请多次确认信息是否有误。每人只能保留一条有效报名数据。

2. 网报时间结束后任何信息均不能修改。请考生仔细阅读页面文字并认真填写信息。

3. 为方便考生，网报系统增加了移动端页面适配，欢迎使用移动端报考。

网报流程图

了解了新版网报系统，同学们问网报流程有哪些？小编特意为大家制作了网报流程图，一起看过来↓↓↓

注意事项

(1)建议教育网用户登录http://yz.chsi.cn；公网用户登录http://yz.chsi.com.cn，访问速度会有差异；

(2)实名注册，请牢记注册的用户名和密码。注册用户直接与报名号对应，是查询报名号的唯一方法，在后期的信息查询、准考证下载和调剂系统中继续使用。报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息(一位考生只能保留一条有效报名信息)，无需重复注册；

(3)填写考生信息(学籍学历、基本信息、户籍档案、家庭主要成员、学习与工作经历、奖惩情况、联系方式)。填写考生信息时，请认真阅读报名页面的提示信息，准确填报，带*的文本框为必填内容，证件号码等使用半角英文输入法输入;考生填写学历(学籍)信息进行网上校验，考生可查看学历(学籍)校验结果，未能通过学历(学籍)网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验；家庭主要成员和学习与工作经历均至少要完整填写一项；

(4)请不要开启有网页拦截功能的软件;招生单位、考试方式、报考点等要慎重选择，一旦生成报名号后则不可以修改;如确实需要修改，须取消已有的报名再添加新的报考信息，已取消的报名信息不可用于现场确认；

(5)报考专业名称前面有“(专业学位)”字样的为专业学位的专业，其他为学术型专业；

(6)报名过程中，请认真阅读各省市招办、招生单位和报考点发布的网报公告，由于违反公告造成无效报名考生自行负责；

(7)牢记网报系统生成的报名号，报名号是考生在报考点现场确认和照相的重要信息，如遗失，可凭考生注册的用户名和密码进入网报系统查询；

(8)在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等报考点报考的考生，需要网上支付报考费；

(9)修改或查询自己的报名信息，其中招生单位、考试方式及报考点等信息是不可修改的内容;请在网报结束前登录确认所填信息，建议将所有信息保存;在需网上支付的报考点报考的考生请检查网上支付是否成功(银行卡扣费即为成功支付)；

(10) 预报名期间的报名信息是有效数据，不需要重复填报。

(11)现场确认时间在2018年11月10日之前，具体安排请查看各省级招办发布的网报公告http://yz.chsi.com.cn/sswbgg/

来源：中国研究生招生信息网

编辑： 唐巧燕

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