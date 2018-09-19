南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

中国传统师徒关系迎来变革, “小师父”群体在崛起

2018-09-19 15:44 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　2000年出生的易康拍着胸脯说：“我现在带着两个徒弟。”身材精瘦、个头不高，别看他年纪小，浑身上下抖落着一股超越年龄的老气，显得非常自信。他是一名汽车装调工，取得了海南省青年汽车装调工第一名的成绩，走到了本届“振兴杯”的赛场。

　　他在一家4S店上班，来之前，把工作交待给两个徒弟，他才放心出门参赛。说起为什么会带徒弟？他说加上实习，自己的工龄已经满3年，前两年，他跟着师父学习，已经能够独立面对疑难杂症，过了一年，他就带上了徒弟。

　　“一个月，我起码工作28天，徒弟跟着我干，他们虽然嫌累，还是愿意，因为他们能拿到最高的学徒工资。”易康笑着说。作为小师父，易康仿佛是使不完力气的“小超人”，一旦工作就会入迷，也因此受到老板的赏识。

　　在本届“振兴杯”的赛场上，像易康这样有“小师父”身份的参赛选手还有很多。他们的技术水平普遍较高，都是所在单位的技术骨干，这些80后、90后甚至00后“小师父”群体普遍开始带徒弟，已悄然成为技能传承领域与过去的“老师父”带新徒完全不同的新现象。

　　喜忧参半的“小师父”们

　　90后的杨治文没想到，自己已经成为不少人的师父。他以兰州职业技术学院教师的身份征战“振兴杯”。从这所学校毕业，进入4S店工作，修车手艺不错的他，兜了一圈，又回到母校工作，成为一名老师，变化之快如同梦幻一般。

　　从工人到老师，他身份的变化让亲友们刮目相看。当年，中专毕业的他，准备报考大专，有长辈曾委婉地劝他：“踏实学习一门手艺就行，没必再要浪费父母的钱。”

　　彼时，他还没有大志向。在老家甘肃天祝，父亲经营一家修车铺，他从小在工具堆里泡大，父亲希望他好好学习，不希望他继承家业继续修车。“没办法，我从小对汽车发动机感兴趣，学习起来特别快。”杨治文说。

　　毕业后直觉告诉他，钣金行业更有前景，无论是新能源汽车还是传统汽车，对钣金修复有需求。他进入4S店工作，按照行规，跟着一个师父学习。没多久，师父离职了，所有的工作，全部交给杨治文解决，担子重了，机会也来了，所有的问题需要自己面对。3年后，他的技术突飞猛进，被兰州职业技术学院作为人才挖走。

　　在企业带徒弟，到学校里带学生，90后的“小师父”也会有烦恼。以前他修车，徒弟会跟在他的屁股后面，帮他收拾工具，很殷勤地打下手。如今，作为学校老师，给学生上课讲解实操工艺。讲台下有些同学爱听不听，甚至会摆出一副与自己无关的态度，反馈寥寥。

　　与杨治文经历相似。1989年出生的魏泽生也遇到这样的困惑。他发现，在企业中，徒弟对师父比较尊重，到了学校就不一样了，有的同学还会直白地告诉他，读汽车修理专业只是为了混文凭，将来并不打算从事这一行。

　　为何会出现如此反差？相对于以前，如今年轻人就业的选择更多，与师父之间不存在人身依附的关系，师徒关系、师生关系变得更加松散。在企业，原来只有老师父才有资格带徒弟成为师父，如今由于生产需要，就需要更多的“小师父”带徒弟。

　　振兴杯赛场上，记者还遇到了来自中国黄金集团公司的杨健，他是一位85后焊工。他坦言，现在的师徒关系正在发生变化。由于工作地点在内蒙古锡林郭勒盟的草原深处，地理位置偏远，愿意来工作的年轻人本就不多，学习焊接技术又不轻松，所以能带上靠谱的徒弟并不容易。如果能找到称心徒弟，便如获至宝。

　　个头高大壮实的杨健，面对徒弟时却小心翼翼，不太敢责难他们。与自己当学徒时，对师父毕恭毕敬的态度形成鲜明对比，杨健对徒弟的态度就像哥们儿一样，下班之后，还会主动约徒弟吃饭喝酒培养感情。

　　在“小师父”已经因为各种因缘际会走上历史舞台的今天，师父与徒弟如何互动，成为新的社会命题。

　　“小师父”们面临徒弟荒

　　比赛一结束，焊工王振走到赛场外面，在树荫下一坐，打开一瓶水，一口气就喝了大半。心情有些放松，他撸起袖子，手臂上露出了一些焊接留下的疤痕。

　　身为90后的他是国家电网江苏分公司的员工，他说自己刚干这一行时，遇到问题，就向有经验的老师父请教，他也会到处拜师学艺。碰壁也是常事，有的老师父比较保守，不肯爽快教技术。他也学会讲究策略，帮扫地和打下手。对方一高兴，他就戴着面具，蹲在旁边看，趁机多请教几个问题。

　　有时候，他还会“偷师学艺”。休息时，远远地看别人干活。有的焊接活儿比较难，他就会留心观察焊接的手势，不由自主地模仿起来，事后证明，还真能奏效解决问题。

　　“现在我也带上徒弟了，但巴不得把最简单的技术教给他们。”让他感到担忧的是，年轻的徒弟们对焊接手艺并不热爱。今年一位95后的徒弟离职，让他难受了好一阵子。

　　与王振一起参加比赛的搭档余荣华，是一位80后师父，在国家电网浙江萧山的一家公司工作，虽然获得企业内部技能比赛不少奖项，参与焊接过世界最高的电塔，也曾带过四五十个徒弟，但发现最终留在这个行业的徒弟只有三四个人。有的徒弟干一个星期就离开了。

　　技工的人才流失，已经成为一个显性的问题。2017年人才蓝皮书《中国人才发展报告（NO.4）》报告显示，我国高级技工缺口高达上千万人。记者在采访过程中发现，近几年，即便国家对技术工人比较重视，但是因为从事技术工作相对比较辛苦，行业的收入和社会评价偏低，对年轻人难有吸引力。

　　来自江西的参赛选手罗宏伟，通过层层筛选，以省赛第一的成绩杀入振兴杯决赛。他在方大特钢工作，如今是一位85后的“小师父”。说起焊工的成长之路，他说得下笨功夫：“手上功夫的提高，还是要靠焊条喂出来。”

　　近几年，他也发现行业出现人才断层，表现就是90后的徒弟少了，甚至还出现师父多徒弟少的现象。

　　在他看来，这样的情况并不一定是坏事，随着社会的发展，年轻人的工作选择更多了。与自己这一代相比较，90后和00后家庭条件好了，很多孩子没有生活压力，并不愿意来吃苦从事这一行业。

　　与罗宏伟一起参赛的搭档涂伟，是一名80后“小师父”，“我们这一代人，生活主要是靠自己闯出来的，现在的年轻人，即便找不到工作，父母也会管着他们。”

　　王振与罗宏伟是改革的一代，赶上从国企向民企转制的尾巴。从改革前的低工资到企业收入的提高，他们深知掌握一门手艺是很重要的事，是他们安身立命的基础。而这样的体验，对于像他们徒弟这样的年轻一代，几乎是空白。

　　“小师父”身段更柔软

　　记者在振兴杯赛场遇到了90后参赛选手王林林，他是一个拥有10年工龄的“小师父”，来自北汽集团，带过十几个徒弟。

　　“刚到公司时，我在生产线上的工作是调整车门间隙，不过我对修车很感兴趣。”修车的岗位离他很近，一边工作，他一边还会悄悄观察修车程序。他是一个爱琢磨问题的人，时不时地偷师学艺。最后，如愿以偿来到修车的岗位。

　　跟着师父学习了半年时间，他是一个好强的人，尽管进步很快，他却觉得学习的过程比较痛苦，总是担心自己不能解决所有的问题。

　　成为师父之后，他才感觉当好人师并不容易。遇到干活速度慢的徒弟，他也会着急，别人3分钟干完，看到10分钟还没干完，跟不上生产节奏，他也会嚷上一句。

　　“事后，我会找机会和徒弟沟通，让他明白其中道理，会担心徒弟产生抵触心理。”王林林说出着急的真实原因，如果有一天徒弟们成为师父，需要独当一面时，一定要有真才实学。

　　他发现如今90后和00后的徒弟少了，也有亲戚的孩子找到他想谋一碗技术饭，打听了工作环境之后也就没有下文了。

　　王林林坦言，师徒关系正在发生变化。“工作时我是他们的师父，下班后大家就是哥们儿。”他并不介意徒弟们在饭桌上开他玩笑，怎么说都行，与传统的师徒关系不同，毕竟他们之间年龄相差不大。但是他有一个原则，就是干活儿的时候绝对不能含糊。

　　有人认为，传统的师徒关系更像父子关系，而现在的师徒关系更像是朋友关系，交往更具有平等意识。但是这群“小师父”带徒弟有一个特点，就是工作和生活严格分开，该较真时一样不含糊。

　　与徒弟相处最愉快是什么时候？王林林说：“有一次修复汽车凹坑，我就告诉徒弟把机器调到什么参数。”他在旁边看，结果徒弟的操作一步就成功，这时他觉得特别有成就感。

　　参加钳工比赛的陈士银话不多，不到30岁的他，目前在中信戴卡公司工作，如今也成为师父带着一批徒弟。让他感到自豪的是，前段时间带着徒弟给一支世界知名的F1的赛车车队做出了高质量的轮毂模具，还派上了大用场。

　　“我巴不得把自己的技术全教给徒弟。”他并不是说大话。让他记忆犹新的是，性格内向的他，自己做徒弟的时候，常常被师父吆喝，体验并不美好。

　　“我现在对徒弟会特别注意说话方式。”他发现，一些老一辈的师父会相对保守，不太愿意把技术手把手教给徒弟。在陈士银看来，如今的钳工不一样了。他所从事的模具工作，对精度的要求特别高，精确到单位丝以下（1毫米=100丝）。要干好一个工作，更多的是依靠团队作战，因此在团队中要有突出的“高峰”，还要有“高原”，单枪匹马完成不好工作，必须要让整个团队强起来。

　　如今，很多年轻人不愿意学习技术。他认为，随着技术的发展，师徒关系也要进行转型，师父不能像以前那样摆架子，而是要放下身段，对徒弟进行引导，通过密切的配合，共同完成工作。

　　“小师父”应向“老师父”学习

　　85后选手孙新宇，是兵器工业集团的一名钳工，参与过坦克部件的生产，年纪轻轻就拿到了内蒙古自治区的五一劳动奖章。他直言：“我也走过弯路，多亏遇到了师父，让我明确了发展方向。”

　　进入单位不久，通过一些企业的技术比武，孙新宇获得了不错的成绩。“当时，总是觉得管理岗位比一线岗位要好，就申请干调度工作。”20岁出头的他，性格也比较内向，在管理岗位显得有些捉襟见肘，干得不太顺心。

　　他的情况被同一个单位的师父张学海看在眼里，作为国家级技能大师的他，悄悄地把孙新宇叫到一边，“干得不如意吧，我还是觉得你比较适合技术岗位，要不跟我干？”一番话，说到了孙新宇的心窝里。张学海也主动帮着他办完内部调动手续，两人确定了师徒关系。

　　张学海没有看错人，从2015年开始，在内蒙古自治区的技能大赛上，徒弟孙新宇一步一个台阶进步，从省赛第三名，再到第二名，最后获得第一名。

　　今年44岁的张学海也发现，一些年轻人不愿意从事一线技能岗位工作。他培养人才的方式有些特别——师父主动找徒弟。在企业中，他更多在观察年轻人，觉得有人品不错、肯下功夫学习的，他就会主动找年轻人谈心，想办法拉过来进行培养。

　　“类似‘振兴杯’这样的比赛作用非常大，有年轻人看到孙新宇取得好成绩，也会主动找到我，要求加入团队提高技能。”张学海带徒弟，并不会影响年轻人的本职工作，利用下班和周末时间，带着他们钻研技术。慢慢地，年轻人的技术也随之提升。

　　张学海探索人才培养的方法，值得“小师父”群体借鉴。这些年轻的师父虽然登上了历史舞台，但是如何带好徒弟，他们才刚刚开始摸索。

　　归根结底还是要遵从人才培养规律

　　去年，张学海专门到德国考察工匠制度。他惊奇地发现，德国也有师徒传承的制度。一位德国同行告诉他，师徒制度还是从中国学习来的。新中国成立后，德国注意到中国的工业化迅速提升，其中发现中国师徒制度起到积极的作用，随后就引入当地。与我国不同的是，他们对师父带徒弟的数量有规定，不能带太多的徒弟，以保证质量。

　　张学海认为，随着中国制造水平的提高，生产力发生变化之后，作为生产关系的师徒关系也要与时俱进，“小师父”群体的诞生也是应运而生的结果。他提出要打破人才流动的壁垒，让想学技术的年轻人找得到师父，让高水平的师父能找到好苗子，形成伯乐和千里马的良好互动关系。

　　除此之外，如何提升企业的工匠精神？张学海发现，在一些国企中，技能培训容易流于形式，有的组织单位碍于人情，走一个过场了事。

　　作为国家技能大师的张学海在职业资格考试过程中就进行调整，如果考试通过，培训费用由单位承担，如果没通过就自己埋单。单位还规定，如果评上技师职称，每月收入增加300元，评上高级技师，每月增加600元，让普通员工能看得见实实在在的好处。

　　“我还设计了60个课时的培训。”张学海说，如果要通过考试，不能旷课，业余时间还要进行训练。也会有人给他打招呼，由于有制度化的约束，也就不存在讲人情走过场的现象。

　　张学海坦言，设计这样严格的制度，并不是难为人，故意不让人通过考试，而是要提升工人整体的技能水平。工匠精神并不是口号，要落实在行动之中。

　　张学海还发现，在德国，实际上真正顶尖的技能大师并不多，很多中小型企业都没有高级技师。不过，德国整体的工匠水平非常高。

　　“我国不需要把人人都培养成顶尖技术工人，事实上也很难，但企业不能缺技术领头人，不能缺优秀的师父，在此基础上再注重工匠精神的普及，我国的技术人才会有高峰也有高原，制造水平才能转型升级。”

　　顶尖的技术人才该如何培养？他认为，应该发挥国内技能大师的作用，除了技能攻关之外，一定要承担培养顶尖人才的职责。以点带面，我国企业的工匠精神的氛围才会越来越浓厚。

　　张学海总结，年轻的钳工成长的过程需要10年时间。不过，通过这几年的培训摸索，他有信心用3年就可以培养一个钳工人才。在他看来，年轻人可以速成，但绕不开基本的教育规律，让年轻人专注本职工作、持续地走下去是最难的。现在的年轻人很聪明，学了几年之后自认为学到头了，就离开这个行业。可是，没有持续的积累，很难在行业中深入下去，最终只能浅尝辄止浪费人才资源。

　　“短跑大家都会，长跑却很少有人坚持下来，如果未来要走得远，还需要长跑。”他打了一个比喻，会“长跑”才能培育真正的工匠精神，也符合真正的教育规律。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第288期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235