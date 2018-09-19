专访｜UIC如何应对新高考改革？（往年综评面试真题独家揭秘）

新高考改革在确保“公平、公正”的前提下，扩大了教育的选择性。面对新高考改革，高校能做些什么？

新高考改革在确保“公平、公正”的前提下，扩大了教育的选择性。面对新高考改革，高校能做些什么？受考生青睐的综合评价录取模式，考试如何考？考生需参加天价培训吗？近日，南方网记者独家专访北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）招生办公室主任林群英。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）招生办公室主任林群英

发展：紧跟广东高考综合改革方案的步伐

广东省从2012年起已开展基于高考基础上综合评价招生录取模式试点工作。第二年，UIC同步实行招生改革，在广东省采用高考基础上的综合评价录取制度，并在提前批自主选拔招生录取批次录取。2015起，为进一步深化招生改革，UIC新增提前批第一批本科批次录取。创校13年以来，UIC以“博文雅志，真知笃行”为校训，秉承全人教育办学理念，创新性地推行博雅教育、四维教育及国际化办学模式，紧跟广东高考综合改革方案的步伐，逐年创造新纪录。

谈及新高考综合改革方案，林主任认为广东高一新生即将实行的“6选3”考试模式，存在着诸多不确定性和挑战性，高校肩负着探索新高考改革的重任。她介绍，2017年，UIC组织学校老师学习职业生涯规划课程，未来，计划将在UIC设立职业生涯规划基地，指导学生、家长、学校合理应对新高考，做好职业生涯规划指导。

招生：实行多元化招生录取模式

记者从UIC招生办了解到，2018年UIC在广东实行多元化招生录取模式，在“本科提前录取批次”非军检院校录取和“自主招生等院校”综合评价录取。其中综合评价批次共有3610名考生报名，通过层层筛选，最终录取403人，录取比例为9:1。“本科提前录取批次”录取平均分文科567分（超出广东省文科高分优先投档线17分），理科538分（超出广东省理科高分优先投档线38分），而理科最高分更是超出“高优线”91分。

UIC参加广东高考招生咨询会现场

高考招生成绩的突出与UIC严谨的招生宣传工作分不开。林群英主任接受记者采访时说：

“今年从整体上来说UIC的招生工作非常圆满，我们采取了线上线下的宣传方式，一方面在线24小时提供一对一志愿填报辅导，另一方面线下召开专场咨询会和志愿填报说明会。同时，在录取的过程中通过微信公众号、官网、社交群等实时公示录取结果。”。

除此之外，UIC借助校园开放日的契机，联合南方新闻网、南方+平台，创新性地开展了《师兄师姐带你探名校》的直播活动，借助网络平台让大众直观了解UIC。

《师兄师姐带你探名校》直播现场

公益：与媒体携手助推“新高考改革”

开学伊始，UIC与南方新闻网携手，开展“高考实验室”职业生涯指导情景式体验公益活动，探索新高考全新模式，助推我省“分类考试、综合评价、多元录取”考试招生模式的有效落地。林群英主任表示，以互动游戏体验职业生涯的形式走进高中，定会给学生们在职业生涯的一种启迪，让学生们主动思考未来的职业方向。”

“高考实验室”活动现场

她透露，UIC接下来也会不断创新和探索新模式，联动各方力量，助推新高考改革方案的有效落地。让高中生提前了解升学规划，奠定志愿填报基础，推动人才培育模式转型。

提醒：提高英语应试素质，拒绝天价培训

目前，市场上有很多机构在做综合评价面试培训，但是价格、资质良莠不齐。对此现象，林群英主任强调：“学生大可不必花过多精力在此类培训上。”她透露，UIC的综合评价录取模式主要考查学生的综合素质，选拔符合UIC理念的学生，即考生面试时要有自信、有想法、有流利的英文表达能力，考试并没有固定的题型和题库。考官通过几分钟的面试及1小时的全英文笔试即可判断出考生的综合素质。

林群英主任建议，考生应多参加英语角活动，多用英语与人交流，高考结束后多看英剧或美剧，提高英语水平。

此外，每年UIC综合评价录取报名截止时间为5月31日，考生应留意UIC官方信息，以免错失报考机会。

在刚刚结束的“高考实验室”活动中，林群英主任现场分享了UIC综合评价面试真题及师兄师姐面试技巧，快看看吧~

UIC往年综合评价面试真题：

1.如果带一群小朋友去你的家乡，你想带他们参观什么？你认为你的家乡存在什么问题？

2.你的好朋友来广州，你会带她去哪里？

3.如果给你5000元，你会做些什么？

4.生命中最重要的三个人是谁？为什么？

5.如果你去月球，你要带哪三样东西？为什么？

6.有三个人去旅游，他们的职业分别是医生，司机和老师，你想做哪一个？为什么？

7.你心目中理想的建筑应该是怎样的？为什么？

8.你想去哪里过暑假？为什么？

9.有三只濒危的动物，分别是熊猫，狮子和猴子，给你一定的资金，你选择support哪只动物？为什么？

10.如果可以把垃圾变为食物或者汽油，你会怎么选择？为什么这么选择？怎么样变？

UIC综合评价师兄师姐支招

1、不要紧张，外教们都很nice，他们看到你的时候都会主动笑着跟你打招呼的，所以不用太紧张，他们跟你打招呼的时候主动跟他们打招呼就好。而且是两个考官对一个考生，所以不用担心在不熟悉的人面前表达啦。

2、在看到题目的时候如果遇到有生词不会也不用紧张，问考官的话他们会很友善和耐心地跟你解释这个问题，不要害怕问，如果因为一个生词不会而后面的答不出来就有可能更紧张，所以即使有可能碰到生词也要保持平和的心态。

3、不要太在意自己有没有语法错误，有没有可能用错词语，因为这是口语考试，语法错误不可避免，而且考官也不会在意；然后大多数问题都是开放性问题，没有对错之分，考官主要是想看你是否敢说敢讲，你只需要给考官展现你自信，敢于表达的一面就好。

4、 高考后看无字幕或者英文字幕的英剧或美剧；

5、 参加英语角，多用英语和人交流。