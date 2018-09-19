南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

专访｜UIC如何应对新高考改革？（往年综评面试真题独家揭秘）

2018-09-19 15:44 来源：南方网 柯丹洁
字号减小 字号增大

新高考改革在确保“公平、公正”的前提下，扩大了教育的选择性。面对新高考改革，高校能做些什么？受考生青睐的综合评价录取模式，考试如何考？考生需参加天价培训吗？近日，南方网记者独家专访北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）招生办公室主任林群英。

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）招生办公室主任林群英

发展：紧跟广东高考综合改革方案的步伐

广东省从2012年起已开展基于高考基础上综合评价招生录取模式试点工作。第二年，UIC同步实行招生改革，在广东省采用高考基础上的综合评价录取制度，并在提前批自主选拔招生录取批次录取。2015起，为进一步深化招生改革，UIC新增提前批第一批本科批次录取。创校13年以来，UIC以“博文雅志，真知笃行”为校训，秉承全人教育办学理念，创新性地推行博雅教育、四维教育及国际化办学模式，紧跟广东高考综合改革方案的步伐，逐年创造新纪录。

谈及新高考综合改革方案，林主任认为广东高一新生即将实行的“6选3”考试模式，存在着诸多不确定性和挑战性，高校肩负着探索新高考改革的重任。她介绍，2017年，UIC组织学校老师学习职业生涯规划课程，未来，计划将在UIC设立职业生涯规划基地，指导学生、家长、学校合理应对新高考，做好职业生涯规划指导。

招生：实行多元化招生录取模式

记者从UIC招生办了解到，2018年UIC在广东实行多元化招生录取模式，在“本科提前录取批次”非军检院校录取和“自主招生等院校”综合评价录取。其中综合评价批次共有3610名考生报名，通过层层筛选，最终录取403人，录取比例为9:1。“本科提前录取批次”录取平均分文科567分（超出广东省文科高分优先投档线17分），理科538分（超出广东省理科高分优先投档线38分），而理科最高分更是超出“高优线”91分。

UIC参加广东高考招生咨询会现场

高考招生成绩的突出与UIC严谨的招生宣传工作分不开。林群英主任接受记者采访时说：

“今年从整体上来说UIC的招生工作非常圆满，我们采取了线上线下的宣传方式，一方面在线24小时提供一对一志愿填报辅导，另一方面线下召开专场咨询会和志愿填报说明会。同时，在录取的过程中通过微信公众号、官网、社交群等实时公示录取结果。”。

除此之外，UIC借助校园开放日的契机，联合南方新闻网、南方+平台，创新性地开展了《师兄师姐带你探名校》的直播活动，借助网络平台让大众直观了解UIC。

《师兄师姐带你探名校》直播现场

公益：与媒体携手助推“新高考改革”

开学伊始，UIC与南方新闻网携手，开展“高考实验室”职业生涯指导情景式体验公益活动，探索新高考全新模式，助推我省“分类考试、综合评价、多元录取”考试招生模式的有效落地。林群英主任表示，以互动游戏体验职业生涯的形式走进高中，定会给学生们在职业生涯的一种启迪，让学生们主动思考未来的职业方向。”

“高考实验室”活动现场

她透露，UIC接下来也会不断创新和探索新模式，联动各方力量，助推新高考改革方案的有效落地。让高中生提前了解升学规划，奠定志愿填报基础，推动人才培育模式转型。

提醒：提高英语应试素质，拒绝天价培训

目前，市场上有很多机构在做综合评价面试培训，但是价格、资质良莠不齐。对此现象，林群英主任强调：“学生大可不必花过多精力在此类培训上。”她透露，UIC的综合评价录取模式主要考查学生的综合素质，选拔符合UIC理念的学生，即考生面试时要有自信、有想法、有流利的英文表达能力，考试并没有固定的题型和题库。考官通过几分钟的面试及1小时的全英文笔试即可判断出考生的综合素质。

林群英主任建议，考生应多参加英语角活动，多用英语与人交流，高考结束后多看英剧或美剧，提高英语水平。

此外，每年UIC综合评价录取报名截止时间为5月31日，考生应留意UIC官方信息，以免错失报考机会。

在刚刚结束的“高考实验室”活动中，林群英主任现场分享了UIC综合评价面试真题及师兄师姐面试技巧，快看看吧~

UIC往年综合评价面试真题：

1.如果带一群小朋友去你的家乡，你想带他们参观什么？你认为你的家乡存在什么问题？

2.你的好朋友来广州，你会带她去哪里？

3.如果给你5000元，你会做些什么？

4.生命中最重要的三个人是谁？为什么？

5.如果你去月球，你要带哪三样东西？为什么？

6.有三个人去旅游，他们的职业分别是医生，司机和老师，你想做哪一个？为什么？

7.你心目中理想的建筑应该是怎样的？为什么？

8.你想去哪里过暑假？为什么？

9.有三只濒危的动物，分别是熊猫，狮子和猴子，给你一定的资金，你选择support哪只动物？为什么？

10.如果可以把垃圾变为食物或者汽油，你会怎么选择？为什么这么选择？怎么样变？

UIC综合评价师兄师姐支招

1、不要紧张，外教们都很nice，他们看到你的时候都会主动笑着跟你打招呼的，所以不用太紧张，他们跟你打招呼的时候主动跟他们打招呼就好。而且是两个考官对一个考生，所以不用担心在不熟悉的人面前表达啦。

2、在看到题目的时候如果遇到有生词不会也不用紧张，问考官的话他们会很友善和耐心地跟你解释这个问题，不要害怕问，如果因为一个生词不会而后面的答不出来就有可能更紧张，所以即使有可能碰到生词也要保持平和的心态。

3、不要太在意自己有没有语法错误，有没有可能用错词语，因为这是口语考试，语法错误不可避免，而且考官也不会在意；然后大多数问题都是开放性问题，没有对错之分，考官主要是想看你是否敢说敢讲，你只需要给考官展现你自信，敢于表达的一面就好。

4、 高考后看无字幕或者英文字幕的英剧或美剧；

5、 参加英语角，多用英语和人交流。

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第288期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235