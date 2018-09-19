86岁老教授不舍三尺讲台 担任大学校长也不曾落课

一头黑发梳理得整整齐齐，一件整洁得体的衬衫配上悉心打好的领带、装满教案的公文包……每周四晚上六点半，在北京理工大学中关村校区信息楼1004教室，总有一位精神矍铄的老教授准时登上讲台，为近百名本科生讲授《信息系统与安全对抗理论》课程。

一头黑发梳理得整整齐齐，一件整洁得体的衬衫配上悉心打好的领带、装满教案的公文包……每周四晚上六点半，在北京理工大学中关村校区信息楼1004教室，总有一位精神矍铄的老教授准时登上讲台，为近百名本科生讲授《信息系统与安全对抗理论》课程。课堂上，老人旁征博引，从移动通讯、“互联网+”到辩证理论、老庄思想，从医学治疗到中美贸易，从古至今、由内而外，引领学生在知识融合的海洋中“畅游”，两个半小时的课程让老人和学生常常都感到“意犹未尽”。

这位老人便是王越先生，在他身上有着许多令人敬仰的“光环”——北京理工大学原校长、两院院士、战略科学家、工程教育家、雷达与通迅系统专家。然而，自1993年离开研究所来到北理工，站上大学讲台的那一刻起，他便一心投身应用基础研究和人才培育，成为一位教书育人的“大先生”。如今，他已有86岁高龄，25载寒来暑往，他始终都不曾离开过。

在刚刚过去的第34个教师节，王越获得了学校人才培养的最高荣誉以及百万元奖金，面对这份“沉甸甸”的殊荣，他感到“忐忑不安”，表示“自己还要继续努力”，并当即决定向学校捐出这些奖金，用于发展教育。

创建信息对抗技术专业

王越的童年和少年时代都处在抗战时期，他亲眼目睹过日寇飞机的狂轰滥炸，也亲身经历过身边的人被日寇杀害。抗战后期，邻居偷偷保留的短波功能收音机常为大家带来振奋的消息，这让王越在心中悄悄选定了无线电报国的志向。高中毕业报考大学时，本可报21个志愿，他义无反顾地只选择了无线电专业。随着国防事业发展需要，他的研究方向从民用无线电转向军用雷达。大学毕业后，王越长期从事火控雷达系统、信息系统及其安全对抗领域的研究工作，直接推动了相关国防科技领域的发展。

1993年，已是中国科学院院士的王越，年过六旬离开研究所，来到北京理工大学当校长，工作重心从科技研发转向应用基础研究和人才培育。如何把自己的学识和在科技领域深耕的成果，直接转化为国家培养人才的优势？这是王越来到北理工后，最先思考的问题。着眼当时国家对信息安全的迫切需要，王越在全国率先申请开设了“信息对抗技术”专业，1998年该专业成立，北理工成为国家首批成立该专业的四所院校之一。

专业不能只是建，还要建出水平、建出成效，建到育人的“刀刃”上，王越认为，“要培养领军人才，就要学习最前沿的知识，我相信‘上不封顶、因材施教’，基础课程能听得懂的人越多越好，而对于拔尖的学生，必须经过磨练、因材施教、发挥所长。”带着这样的理念，王越全身心投入到基础课程研究与人才培养上：没有团队就自己组团队，没有教材就自己写教材，论证教学方案、研究教学方法、培育师资队伍……所有事情他都亲力亲为。两年后，该专业开始招收本科生。自那时起，王越便登上三尺讲台，坚守着基础课程教育培养的“阵地”，亲自为本科生授课，时至今日从未间断过。

坚持登台讲课的校长

“来到高校，我告诉自己，首先要成为一名好老师。”担任北理工校长后，无论公务多忙，王越始终坚持上讲台授课，他同时承担着本科生、硕士生和博士生的教学工作。

从开课那天起到现在，王越为本科生讲授的“信息系统与安全对抗理论”一直都是三节课连上，从晚上六点半到九点，两个多小时的课程，他一气呵成。“王院士课上要讲的内容非常丰富，每次下课铃响，都感觉他还没有讲完，还想接着讲。”大三学生卢金铎感叹道。他是王越这门课的课代表，“每次上课，王院士都坚持全程站立，只有他真的觉得累了才会坐一会儿。”坐着讲课对王越来说是“极特殊情况”，他会先向学生表示“抱歉”，然后再坐下。

十几年来，王越一直坚持三节连上、全程站立，这十几年如一日的坚持，都源于两个字：责任。去年，王越到海南参加研讨会，会议结束当晚有他的课，为了不耽误晚上六点半的课程，他特意订了下午四点半抵京的航班，由于天气原因，飞机降落时已晚点许久。尽管已经安排了其他教授代课，但王越仍坚持从机场直接赶到教学楼，到教室时正好晚上6点29分。他没有片刻休息，一口气连讲了三节课。待这位年过八旬的老院士下课回到家，吃上晚饭，已经是晚上九点半了。

除了为本科生授课，王越还要参与科研，带博士生，几乎就没在晚上11点半前睡过觉，他的字典里也没有节假日。虽然科研、行政工作繁忙，但他奉行“决不落课”原则，“带本科生的话，时间是以他们的课程为主的。”王越说，至于研究生的课程，由于时间相对灵活，会根据自己的时间做一些调整，但也从不落课。

将哲学融入理工科课程

上周四晚上6点25分，王越一如既往走进1004教室，等候上课的学生们已将教室占满。他们是王越在新学期迎来的又一届本科学生。每次上课前，王越都要整理一下课上会用到的教案，并“预习”一下讲课要点，“讲课前要把要点再看一遍，主要是这节课要讲的例子和上节课留下的问题。”王越解释道。

一位同学走上讲台，他手持一张图纸，向王越请教问题。原来，这是一幅美国学者画出来的太极图，图中所表达的内容与信息对抗的原理相关，这位同学觉得有点像“一阴一阳，为之道”的观点。这与王越上课时的理念不谋而合，讲课时，他习惯将中国传统文化中的哲学思想与理工科的课程内容相结合，为学生“传道授业”，开拓思维。

“这就是我经常说的‘反者道之动，弱者道之用’嘛！”《道德经》里的这句话，王越最欣赏，也是他讲课时最常提到的观点，“随着我课程的深入，你的理解会加深的。”说着，他看了看表，此时离上课还有两分钟，他鼓励这位学生：“你很不错，多发现，多思考，我们可以经常像这样探讨问题。”

“王院士经常讲‘反者道之动，弱者道之用’这句话，在信息对抗中，往往就是知己知彼，就像对方和己方并不是完全对立的，要寻找双方的共同点。” 课代表卢金铎对此也深有体会，“阴阳对立、辩证统一，这些哲学道理都会出现在王院士讲课的内容中，把中国传统文化中的哲学思想渗透进理工科的课程中，让大家觉得眼前一亮。”

捐出百万奖金发展教育

课堂上，面对充满朝气的学生，王越神采奕奕，他站在电子屏幕旁，一字一句地指着他梳理好的课程要点，屏幕停留在“由运动说到系统”这一页。“说到系统，大家看看你们用的手机，就是一个最基本的系统。它最基本的功能就是打电话，这就是一个移动通讯系统。”王越娓娓道来，“再把你们的手机与互联网连接，就是一个互联网系统，但是不是到这里就终止了呢？手机还可以通过4G网络、VPN等，连接到各个网络平台，与各行各业相结合，形成‘互联网+’系统……整个过程就是一个量变到质变的过程，这就是运动与系统的关系。” 而后，他又举了身边朋友的例子，从个人名字的特殊性讲到医学领域中“靶向治疗”对于特殊性的处理；从移动通讯、“互联网+”到辩证理论、哲学思想，从医学治疗到中美贸易，从古至今、由内而外，王越的课包罗万象。

“王院士讲的课不像其他专业基础课，讲很多公式和计算方法，他并不是告诉我们怎么做题，而是告诉我们如何把各科知识整合起来，达到一个更高的层次。”卢金铎说，“对我们来说，相当于一个知识的升华吧，所以听起来常常觉得意犹未尽，一点儿都不觉得累。”虽然刚上了三次课，但是王院士给大家讲的课程覆盖了各类知识，而这些知识之间的道理又是相通的，“对我们来说，就像在各类知识的汇聚与融合中进行了一次‘神游’。”

引人入胜的课程背后，是王越在北理工二十几年一成不变的努力。面对每一届学生，王越都会重新备课，重新撰写教学方案，添加最新的案例。在他随身携带的公文包里，装着上百页的讲义，讲义上用绿色荧光笔和铅笔做了不同的笔记和批注。他说：“因为我这门课比较深，他们要努力，我也要努力，我们共同努力。”

在刚刚举行的北理工庆祝第34个教师节暨教师表彰大会上，王越成为学校人才培养的最高荣誉——“懋恂终身成就奖”的首位获得者，他谦虚地表示：“我对我的教学工作还有很多不满意的地方，育人的任务是非常艰巨的，要求教师不仅要有很好的功底，还需要全力投入教学，融入到学生中间。”在得知自己获得的奖项有一百万元奖金时，他决定捐出奖金，设立专项奖学金，用于支持学校教育事业的发展，尤其是本科生的基础教育。他说：“我感觉自己做的还是非常不够的，继续努力吧！”