有趣！学一个成语记一首诗

很多平时我们耳熟能详的成语，其实都是来源于一首首朗朗上口的古诗词。学一个成语，记一首古诗词，这是双倍的收获！

很多平时我们耳熟能详的成语，其实都是来源于一首首朗朗上口的古诗词。学一个成语，记一首古诗词，这是双倍的收获！快和小编一起来了解↓↓↓

寸草春晖

《游子吟》

唐 | 孟郊

慈母手中线，游子身上衣。

临行密密缝，意恐迟迟归。

谁言寸草心，报得三春晖。

释义：比喻儿女难以报答父母的恩惠。

万紫千红

《春日》

宋 | 朱熹

胜日寻芳泗水滨，

无边光景一时新。

等闲识得东风面，

万紫千红总是春。

释义：形容百花齐放，色彩艳丽，或景象繁荣兴旺。比喻事物丰富多彩。

青梅竹马

《长干行》（节选）

唐 | 李白

妾发初覆额，折花门前剧。

郎骑竹马来，绕床弄青梅。

同居长干里，两小无嫌猜。

释义：形容小儿女天真无邪，一起游戏。亦指儿时就相识的伴侣。

不拘一格

《己亥杂诗》

清 | 龚自珍

九州生气恃风雷，

万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞，

不拘一格降人才。

释义：格：格局，规格。不局限于一种格式。

如堕烟雾

《嘲鲁儒》

唐 | 李白

鲁叟谈五经，白发死章句。

问以经济策，茫如坠烟雾。

足著远游履，首戴方山巾。

缓步从直道，未行先起尘。

秦家丞相府，不重褒衣人。

君非叔孙通，与我本殊伦。

时事且未达，归耕汶水滨。

释义：好像掉在烟雾之中。比喻迷失方向，找不到头绪，不得要领。

白云苍狗

《可叹》（节选）

唐 | 杜甫

天上浮云如白衣，

斯须变幻如苍狗。

古往今来共一时，

人生万事无不有。

释义：也作“白衣苍狗”。比喻世事变化无常。

秉烛夜游

《 古诗十九首 》

汉 | 佚名

生年不满百，常怀千岁忧。

昼短苦夜长，何不秉烛游！

为乐当及时，何能待来兹？

愚者爱惜费，但为后世嗤。

仙人王子乔，难可与等期。

释义：旧指及时行乐，又指珍惜时光。

山长水远

《踏莎行 · 碧海无波》

宋 | 晏殊

碧海无波，瑶台有路。思量便合双飞去。当时轻别意中人，山长水远知何处。

绮席凝尘，香闺掩雾。红笺小字凭谁附。高楼目尽欲黄昏，梧桐叶上萧萧雨。

释义：山水曲折蜿蜒而漫长。形容路途遥远。也指山川壮阔。

晨钟暮鼓

《 山中 》

唐 | 李咸用

一簇烟霞荣辱外，

秋山留得傍檐楹。

朝钟暮鼓不到耳，

明月孤云长挂情。

世上路岐何缭绕，

水边蓑笠称平生。

寻思阮籍当时意，

岂是途穷泣利名。

释义：形容僧尼孤寂单调的生活。也用以比喻令人警觉醒悟的话语。

走马观花

《登科后》

唐 | 孟郊

昔日龌龊不足夸，

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾，

一日看尽长安花。

释义：比喻匆忙不深入细致地观察事物。

雪泥鸿爪

《和子由渑池怀旧》

宋 | 苏轼

人生到处知何似，

应似飞鸿踏雪泥。

泥上偶然留指爪，

鸿飞那复计东西。

老僧已死成新塔，

坏壁无由见旧题。

往日崎岖还记否，

路长人困蹇驴嘶。

释义：形容往事遗留下的痕迹。

雪中送炭

《大雪送炭与芥隐》

宋 | 范成大

无因同拨地炉灰，

想见柴荆晚未开。

不是雪中须送炭，

聊装风景要诗来。

释义：比喻在别人困难的时候给予帮助。

惨淡经营

《丹青引》（节选）

唐 | 杜甫

是日牵来赤墀下，

迥立阊阖生长风。

诏谓将军拂绢素，

意匠惨澹经营中。

释义：指下笔之前竭力劳神构思。也指苦心谋划、经营。

馋涎欲滴

《将之湖州戏赠莘老》

宋 | 苏轼

顾渚茶牙白于齿，

梅溪木瓜红胜颊。

吴儿鲙缕薄欲飞，

未去先说馋涎垂。

释义：形容食欲或贪欲十分强烈。

愁云惨雾

《白雪歌送武判官归京》（节选）

唐 | 岑参

瀚海阑干百丈冰，

愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客，

胡琴琵琶与羌笛。

释义：比喻愁闷凄惨的景象和气氛。

浮光掠影

《临高台》

唐 | 褚亮

高台暂俯临，飞翼耸轻音。

浮光随日度，漾影逐波深。

迥瞰周平野，开怀畅远襟。

独此三休上，还伤千岁心。

释义：比喻匆匆过目，观察粗略，印象不深。也比喻对待事情不细致、不认真。

归心似箭

《游南塘》

唐 | 温庭筠

白鸟梳翎立岸莎，

藻花菱刺泛微波。

烟光似带侵垂柳，

露点如珠落卷荷。

楚水晓凉催客早，

杜陵秋思傍蝉多。

刘公不信归心切，

听取江楼一曲歌。

释义：形容回家心切。

海角天涯

《春生》

唐 | 白居易

春生何处暗周游，

海角天涯遍始休。

先遣和风报消息，

续教啼鸟说来由。

展张草色长河畔，

点缀花房小树头。

若到故园应觅我，

为传沦落在江州。

释义：形容极其偏远的地方。

脉脉含情

《古诗十九首》

汉 | 佚名

迢迢牵牛星，皎皎河汉女。

纤纤擢素手，札札弄机杼。

终日不成章，泣涕零如雨。

河汉清且浅，相去复几许！

盈盈一水间，脉脉不得语。

释义：指在眼神里含着深厚、爱慕的情意。

藕断丝连

《去妇》

唐 | 孟郊

君心匣中镜，一破不复全。

妾心藕中丝，虽断犹牵连。

安知御轮士，今日翻回辕。

一女事一夫，安可再移天。

君听去鹤言，哀哀七丝弦。

释义：比喻表面上关系已断绝，而实际上仍有牵连。

来源 ：《中华成语词典》