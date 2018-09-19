有趣！学一个成语记一首诗

很多平时我们耳熟能详的成语，其实都是来源于一首首朗朗上口的古诗词。学一个成语，记一首古诗词，这是双倍的收获！快和小编一起来了解↓↓↓
寸草春晖
《游子吟》
唐 | 孟郊
慈母手中线，游子身上衣。
临行密密缝，意恐迟迟归。
谁言寸草心，报得三春晖。
释义：比喻儿女难以报答父母的恩惠。
万紫千红
《春日》
宋 | 朱熹
胜日寻芳泗水滨，
无边光景一时新。
等闲识得东风面，
万紫千红总是春。
释义：形容百花齐放，色彩艳丽，或景象繁荣兴旺。比喻事物丰富多彩。
青梅竹马
《长干行》（节选）
唐 | 李白
妾发初覆额，折花门前剧。
郎骑竹马来，绕床弄青梅。
同居长干里，两小无嫌猜。
释义：形容小儿女天真无邪，一起游戏。亦指儿时就相识的伴侣。
不拘一格
《己亥杂诗》
清 | 龚自珍
九州生气恃风雷，
万马齐喑究可哀。
我劝天公重抖擞，
不拘一格降人才。
释义：格：格局，规格。不局限于一种格式。
如堕烟雾
《嘲鲁儒》
唐 | 李白
鲁叟谈五经，白发死章句。
问以经济策，茫如坠烟雾。
足著远游履，首戴方山巾。
缓步从直道，未行先起尘。
秦家丞相府，不重褒衣人。
君非叔孙通，与我本殊伦。
时事且未达，归耕汶水滨。
释义：好像掉在烟雾之中。比喻迷失方向，找不到头绪，不得要领。
白云苍狗
《可叹》（节选）
唐 | 杜甫
天上浮云如白衣，
斯须变幻如苍狗。
古往今来共一时，
人生万事无不有。
释义：也作“白衣苍狗”。比喻世事变化无常。
秉烛夜游
《 古诗十九首 》
汉 | 佚名
生年不满百，常怀千岁忧。
昼短苦夜长，何不秉烛游！
为乐当及时，何能待来兹？
愚者爱惜费，但为后世嗤。
仙人王子乔，难可与等期。
释义：旧指及时行乐，又指珍惜时光。
山长水远
《踏莎行 · 碧海无波》
宋 | 晏殊
碧海无波，瑶台有路。思量便合双飞去。当时轻别意中人，山长水远知何处。
绮席凝尘，香闺掩雾。红笺小字凭谁附。高楼目尽欲黄昏，梧桐叶上萧萧雨。
释义：山水曲折蜿蜒而漫长。形容路途遥远。也指山川壮阔。
晨钟暮鼓
《 山中 》
唐 | 李咸用
一簇烟霞荣辱外，
秋山留得傍檐楹。
朝钟暮鼓不到耳，
明月孤云长挂情。
世上路岐何缭绕，
水边蓑笠称平生。
寻思阮籍当时意，
岂是途穷泣利名。
释义：形容僧尼孤寂单调的生活。也用以比喻令人警觉醒悟的话语。
走马观花
《登科后》
唐 | 孟郊
昔日龌龊不足夸，
今朝放荡思无涯。
春风得意马蹄疾，
一日看尽长安花。
释义：比喻匆忙不深入细致地观察事物。
雪泥鸿爪
《和子由渑池怀旧》
宋 | 苏轼
人生到处知何似，
应似飞鸿踏雪泥。
泥上偶然留指爪，
鸿飞那复计东西。
老僧已死成新塔，
坏壁无由见旧题。
往日崎岖还记否，
路长人困蹇驴嘶。
释义：形容往事遗留下的痕迹。
雪中送炭
《大雪送炭与芥隐》
宋 | 范成大
无因同拨地炉灰，
想见柴荆晚未开。
不是雪中须送炭，
聊装风景要诗来。
释义：比喻在别人困难的时候给予帮助。
惨淡经营
《丹青引》（节选）
唐 | 杜甫
是日牵来赤墀下，
迥立阊阖生长风。
诏谓将军拂绢素，
意匠惨澹经营中。
释义：指下笔之前竭力劳神构思。也指苦心谋划、经营。
馋涎欲滴
《将之湖州戏赠莘老》
宋 | 苏轼
顾渚茶牙白于齿，
梅溪木瓜红胜颊。
吴儿鲙缕薄欲飞，
未去先说馋涎垂。
释义：形容食欲或贪欲十分强烈。
愁云惨雾
《白雪歌送武判官归京》（节选）
唐 | 岑参
瀚海阑干百丈冰，
愁云惨淡万里凝。
中军置酒饮归客，
胡琴琵琶与羌笛。
释义：比喻愁闷凄惨的景象和气氛。
浮光掠影
《临高台》
唐 | 褚亮
高台暂俯临，飞翼耸轻音。
浮光随日度，漾影逐波深。
迥瞰周平野，开怀畅远襟。
独此三休上，还伤千岁心。
释义：比喻匆匆过目，观察粗略，印象不深。也比喻对待事情不细致、不认真。
归心似箭
《游南塘》
唐 | 温庭筠
白鸟梳翎立岸莎，
藻花菱刺泛微波。
烟光似带侵垂柳，
露点如珠落卷荷。
楚水晓凉催客早，
杜陵秋思傍蝉多。
刘公不信归心切，
听取江楼一曲歌。
释义：形容回家心切。
海角天涯
《春生》
唐 | 白居易
春生何处暗周游，
海角天涯遍始休。
先遣和风报消息，
续教啼鸟说来由。
展张草色长河畔，
点缀花房小树头。
若到故园应觅我，
为传沦落在江州。
释义：形容极其偏远的地方。
脉脉含情
《古诗十九首》
汉 | 佚名
迢迢牵牛星，皎皎河汉女。
纤纤擢素手，札札弄机杼。
终日不成章，泣涕零如雨。
河汉清且浅，相去复几许！
盈盈一水间，脉脉不得语。
释义：指在眼神里含着深厚、爱慕的情意。
藕断丝连
《去妇》
唐 | 孟郊
君心匣中镜，一破不复全。
妾心藕中丝，虽断犹牵连。
安知御轮士，今日翻回辕。
一女事一夫，安可再移天。
君听去鹤言，哀哀七丝弦。
释义：比喻表面上关系已断绝，而实际上仍有牵连。
来源 ：《中华成语词典》