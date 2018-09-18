爱哭闹的“熊孩子”怎么教？心理医师：善于挖掘孩子的力量

开学后，一些家长发现刚读一年级的孩子开始变得不听话了，采取“粗暴”手段教训一顿后，孩子的逆反表现反而更明显，在家长教育下，小孩还是不知悔改，不知不觉之间亲子矛盾升级，家长也显得很焦虑。

开学后，一些家长发现刚读一年级的孩子开始变得不听话了，采取“粗暴”手段教训一顿后，孩子的逆反表现反而更明显，在家长教育下，小孩还是不知悔改，不知不觉之间亲子矛盾升级，家长也显得很焦虑。

对此，武警广东省总队医院心理科主任王晓丽表示，孩子在生长发育过程中，心智也在不断发育成熟，家长要学会用良性的方式引导孩子。一些家长喜欢看心理书籍照搬，但心理学的理论更多是原则性的描述，而非一板一眼的操作手册。当爸爸妈妈们通过学习希望能“照书养”的时候，尽管知识丰富，却很容易遇到诸如孩子到底是什么期的判断难题，进而陷入焦虑中。

王晓丽介绍，寻求专业心理辅导自然是上上之选，但费钱费时间。在家长眼中，孩子或许只是个需要照顾的弱者，但事实上正好相反，孩子有无穷的力量，家长应该学会挖掘孩子身上的力量，与他一起共同成长。

壮壮最近喜欢说脏话。有一次在院子玩时，壮壮一边跑跑跳跳，一边时不时蹦出一两句脏话。每次，壮壮奶奶就会威胁他——再这样奶奶就走了啊！这时壮壮就会嬉皮笑脸地跑过去拉住奶奶，周而复始。爸爸妈妈下班回家后陪壮壮，他看到有小朋友在玩滑板车，于是提出也想玩一会儿。爸爸妈妈极力劝说他不要玩，拗不过还是上楼拿了，不过拿的是扭扭车。壮壮坚持要滑板车，而且开始说脏话，爸爸妈妈继续极力劝说孩子玩扭扭车，双方僵持不下。

王晓丽说，从行为上看，壮壮算得上是“熊孩子”，但在后来的沟通中了解到，孩子说脏话是为了体验语言的力量，坚持滑板车是为了体验和其他孩子一样的速度。在提示他扭扭车是否也可以一样快之后，壮壮思考了一会儿，突然眼睛一亮，回答“可以”，接着就愉快地接受了扭扭车。

孩子的表达能力有限，当家长只是按照自己的理论，而没能“看到”他们的真实需要时，就只能哭闹。但从壮壮的故事中，我们可以看到他在奶奶的威胁、爸妈的打压之下，依然坚持表达自己的意愿，恰恰说明了孩子内心力量的强大，这股力量支持着孩子按照自己的规律成长。妈妈们只需要顺着这力量的引导，就能了解孩子的状态，那么关于孩子在哪个时期的焦虑自然也不存在了。