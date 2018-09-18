南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

视障姐妹同上大学 父亲：用“心”比有手有眼更重要

2018-09-18 15:10 来源：成都商报
字号减小 字号增大

　　9月初，18岁的张玲文走进了北京联合大学特殊教育学院的大学校园。一年前，19岁的姐姐张琼文也在这里开始了自己的大学生活。姐妹俩是巴中人，有先天视力障碍，双眼视力不足0.1，在成都市特殊教育学校上学。尽管有视力障碍，但姐妹俩还是通过自己的努力走进了大学校园。

　　“残疾人并不是什么都不能做，无非比健全人更辛苦，付出得更多而已。”父亲张家国也有视力障碍，与爱人在成都经营一家按摩店，对于女儿取得的成绩，他觉得，“做任何事情都必须用心，这甚至比有手有眼更重要”。

　　大学·视障姐妹考进同所大学

　　“她在班里是非常优秀的学生，今年被三所学校都录取了。”成都市特殊教育学校的班主任谢老师对张玲文评价很高，“她还有一个姐姐，也是我们学校毕业的，现在两个人都进入到同一所大学了。”

　　张玲文的姐姐叫张琼文，年长一岁。姐妹俩从出生开始就患有先天性白内障、弱视等眼疾，由于错过了最佳治疗期，至今，姐妹俩的视力都不到0.1。

　　父亲张家国是巴中人，他和爱人在成都昭觉寺车站附近经营着一家按摩店，同样存在视力障碍，“我出生时条件不好，也没有就过医，认字都是自学的。”张家国说，“但她们一定不能像我这样。”张家国与爱人在成都安定下来后，便将女儿从巴中老家接到成都，之后又将孩子送到了特殊教育学校上学。十年后，两个孩子没有让他失望。

　　背后·一个父亲的爱和坚守

　　“作为一个父亲而言，自然是希望孩子健健康康的，但发现问题时，也不能逃避”，张家国说，在孩子两岁时发现孩子视力不太好，但当时家里经济条件不允许，没有能及时治疗。“上学读书根本都看不见字。”

　　为了能让两姐妹上学时更好地跟上课程，张家国便用红色墨水用毛笔在纸上写下一个个脸盆大的大字，再让女儿用黑色毛笔在上面临摹。“她们看不清楚，我就把字写得特别大，让她们在上面顺着比划摹，一点一点把字填满，因为视力不好，有时候涂得连最初的笔画都看不出来了，对于笔画多的字更是吃力。”张家国笑着说。虽然这个过程很艰难，但他还是每天抽出两个小时的时间，坚持通过写大字临摹的方式教女儿熟悉笔画和认字。

　　除了学习，张家国还特别看重女儿的性格。“很多残疾人都很内向，不愿意与人交往，没有自信心。”他觉得，女儿要想在今后更好地学习和生活，自信心和性格的培养极为重要。

　　“小时候两个人都非常内向，几乎不去接触别人，两个人就自己玩儿。”只要有机会，张家国都会把两个女儿带出门，让她们去和普通孩子接触，交朋友。“我虽然视力不好，但是我周围的朋友都是正常人。”闲暇时，张爱国还会带着女儿去跑步，学游泳，“现在两个都很好了，我们也能够放心了。”

　　父亲·用“心”比有手有眼更重要

　　张家国介绍，姐妹俩都学了同一个专业：针灸和推拿。“我们开了10年的按摩店，她们从小也都在身旁，一直有接触，学好一项技能对她们今后的生活也会非常适用，平时不懂的，寒暑假回来我还可以教一些手法。”张家国说，“但我不希望她们仅仅是像我一样搞一个按摩店，她们可以学好知识和技能今后进医院、做诊所等，会更好。”

　　张家国说，当初自己就曾被家人“放弃”，如今的一切都是凭着自己的能力一步步获得的，他希望女儿也能学到自己身上那些好的东西，避开自己身上不好的东西，用心去学习和做事。“很多人觉得残疾人不是什么都能做的，但我想说，残疾人同样能做很多事，无非是比他人付出得更多，辛苦得更多一点而已。”

　　“我能够告诉女儿的就是做任何事情只要用‘心’就好，只要智商没问题，用‘心’比有手有眼更重要。”张家国说，庆幸的是，两个女儿都做到了，“从学写字，到进入学校后的校园学习，去克服视力带来的不便，应对来自身边的异样眼光，她们都做得很好，而且越来越乐观了。”

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第288期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235