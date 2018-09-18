“00后”双胞胎考入江西同一所大学：期待独立成长

9月开学季，江西理工大学迎来一对来自江西鹰潭的双胞胎姐妹花，姐姐于菁铭被该校南昌校区财务管理专业录取，妹妹于菁彦被该校赣州校区材料化学专业录取。

9月开学季，江西理工大学迎来一对来自江西鹰潭的双胞胎姐妹花，姐姐于菁铭被该校南昌校区财务管理专业录取，妹妹于菁彦被该校赣州校区材料化学专业录取。

这对姐妹花的出生时间相隔20余分钟。18年来，于菁铭、于菁彦这对双胞胎姐妹花一直形影不离，从小到大都在同一个学校上学。因长相、性格都类似，这对双胞胎也经常被认错。

“高一我和我姐同班，我是班长，姐姐是团支书，班主任时常认错我们俩，把本该交待给我的工作给了姐姐。”于菁彦12日说道。

除了同学和老师会认错，家里的亲戚也常常把姐妹了混淆。回忆起小时候的趣事，于菁彦笑着说，“小时候去姑姑家玩，姐姐感冒了，姑姑却给我喂药。”

如今，两人虽被同一所大学录取，但却在不同的城市上学。然而，这似乎比在同一城市上学更符合她们的期望。于菁铭称，“这是我们第一次分开，虽然有点不适应。但我们都很期待独立成长，希望各自能有不同的经历。”

谈及家庭教育，于菁彦称，虽然两人是双胞胎，但父母从来不会拿她们俩作比较，家里更多的是鼓励教育；于菁铭则表示，家人更注重做人处事的教导。

对于大学规划，除安排好学习，姐妹俩还打算参加学校学生会，利用时间参加社会活动，丰富自己的人生经历。于菁铭称，“家里人对我们并没有过多要求。”(